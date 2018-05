Co pro vás znamená Zetor?

Třetinu mého života. V Zetoru už jsem relativně dlouho - 13 let. Hlavně je to firma, na kterou dokážu být hrdý, protože komukoli řeknu Zetor, tak ví, co děláme. Je to firma s ohromnou tradicí, může se pochlubit tím, že za 70 let své historie Zetor znají téměř všichni zemědělci na celém světě. Do 140 zemí jsme dodali 1,3 milionu traktorů. Zetor se vyvážel do většiny států Afriky a Asie, takže historicky své jméno má.

Teď jde jen o to, na tu historii navázat, protože specifika trhů jsou samozřejmě všude po světě trošku jiná. Našim úkolem je najít ten správný produkt na to správné teritorium a dostat se zpátky na tamní trh. Zetor ve většině zemí působí přes nezávislého distributora, takže vždy hledáme partnera - znalce místního prostředí, se kterými bychom spolupracovali a na trh se vrátili.

Jak velkou roli hraje historické povědomí o značce?

Určitě je to první otevření dveří. Zetor není výrobce, kterého neznají, o kterém nic neví. Dokonce často může napomáhat novému partnerství to, že distributor nezačíná na trhu s nulou, ale začíná servisovat stroje, které tam pořád ještě jezdí.

Chlubíte se tím, že v některých jazycích Zetor znamená traktor...kde všude působíte? Směřujete růst do Asie a do jižní Ameriky?

V Evropě a Severní Americe už jsou karty vlastně rozdány. Tam samozřejmě působíme a máme někde svoji výhodu i nevýhodu, ale ten trh má svoji velikost, je omezený. Zetor se proto de facto vrací na trhy jako jsou Afrika, Asie. Tam má historicky velmi dobré jméno a pro nás je tam potenciál nových trhů. Evropa už je limitovaná, takže návrat do trhů Asie, Afriky, Latinské Ameriky, Jižní Ameriky je pro nás velmi zajímavý. Tam se dá růst.

Vy pokrýváte svojí nabídkou, která se stále rozšiřuje, kategorie menších traktorů...

Dnes saháme do výkonu sto padesáti a ke konci letošního roku ke sto sedmdesáti koním, což je určitě průměrná hodnota prodávaných traktorů - ten hlavní segment. Hodně nám unikaly traktory nižších výkonových tříd, které dělají asi dvacet procent prodejů, a to mluvíme o Evropě. V Americe je to třeba v tomto malém segmentu čtyřicet procent traktorů z celkového trhu.

Řekl bych, že nyní pokrýváme střední a nízký segment, což je ta nejhlavnější část trhu. A uvažujeme i o prémiovém traktoru kolem dvou set koní.

Kde je Crystal? Přeci jen jste ho oznámili před dvěma lety?

Crystal byl už prodáván v emisním stupni stage IIIB. Teď přicházíme s modernizací Crystal HD, což znamená modernizace v kabině a modernizace brzd. Traktor je v novém emisním stupni stage IV, s eko převodovkou, bovdenovým řazením. To je modernizace Crystalu, který jsme prodávali před rokem, dvěma.

Jak moc vás trápí emisní normy? U aut je to obrovské téma…

Pro Zetor i pro všechny výrobce traktorů je to také ohromné téma, hlavně nárůst v nákladech a s ním související cenový nárůst za poslední tři až čtyři roky. Rozdíl mezi normou stage IIIA a stage IV, kde jsme dnes, je enormní. Tam se vlastně emise oxidů dusíku a pevných částic musely snížit až o 90 procent, což znamenalo ohromné investice.

Všechny moderní technologie pak znamenaly zdražení traktorů, což je jeden z hlavních faktorů, který ovlivnil poptávku po traktorech v posledních letech. Každý výrobce totiž samozřejmě musel přenést zdražení do produktu - traktor o stejném výkonu musel zdražit v důsledku emisních limitů. Byl to jeden z důvodů, proč v posledních letech byla celkově na evropských trzích klesající poptávka po traktorech.

Dokážete říct v procentech, o kolik to zdražení bylo?

Můžeme říct, že to zdražení bylo v řádu možná 15 až 30 procent, protože se to samozřejmě týká i malých i velkých traktorů. U velkých traktorů to nebylo tolik, tam se dala změna v ceně lépe schovat. U malých traktorů to mohlo být opravdu více než 20procentní zdražení v posledních třech, čtyřech letech. To je zdražení obecně na trhu, nejen u Zetoru

Vy jste na tom byli vlastně biti ještě víc vzhledem k tomu, že máte vlastní vývoj a vlastní motorárnu…

Ano,v těch nejprodávanějších segmentech máme pořád náš vlastní motor, naše know-how, což je jedinečnost Zetoru. Z toho plyne, že jsme do tohoto vývoje samozřejmě museli investovat i my. Nadále si chceme udržet naši jedinečnost, že patříme mezi výrobce, který používá svůj vlastní motor, svoji vlastní transmisi.

Traktor Zetor Crystal

Emisní normy jsou ve světě stejné, nebo je to odlišné?

Je to odlišné. Řekněme, že ty nejpřísnější normy platí v Evropě, v Severní Americe a Japonsku. Zbytek světa to postupně dohání. Proto když se bavíme o nových trzích, tak většina je bezemisní nebo maximálně o několik stupňů emisních limitů zpátky, které v Evropě platily před čtyřmi, pěti lety. Tam jsou prodejné i traktory bez močoviny, bez DPF filtrů.

A vy jste schopni motory takto nenastrojit?

Ano, konstrukce motoru zůstává stále stejná. My jsme jedineční v tom, že nevyužíváme commonrail (přímé vstřikování nafty - pozn. red.), používáme stále standardní mechanické vstřikovací čerpadlo. To, co zařadíte za motor v rámci čištění výfukových zplodin, různé senzory, systém SCR, DPF filtr, které je umí pročistit tak, aby splňoval normu, záleží na požadavku norem a trhu. Takže pro ty méně emisně náročné oblasti motor tyto drahé technologie nemá.

Zmínil jste vaši unikátnost v tom, že sami vyvíjíte a vyrábíte. Prodáváte i samotné motory dalším výrobcům. Například v Americe. Veřejnost to ovšem moc neví. Plánujete s tím více pracovat?

Máme v nabídce i samotné komponenty - buď týkající se motorů nebo třeba převodovek. Transmise dodáváme například do Brazílie, motory dodáváme několika společnostem, které z nich montují různé další zařízení, ať už elektrocentrály, důlní lokomotivy a tak dále. Takže motory máme v samostatné nabídce a je to jeden z našich prodejních segmentů.

Víte o nějakém úplně nejbizarnějším použití vašeho motoru?

Důlní lokomotiva, lanovka, elektrocentrála a na hradě Pernštejn jezdí tažný vláček pro turisty s motorem Zetor.

V nedávné minulosti jste spolupracovali s italském designstudiem Pininfarina. Pokračujete v tom?

Chceme s tím konceptem dál pracovat. Naším závazkem do budoucna je ho postupně dostat na všechny modelové řady. Takže nyní ho dostává náš nejprodávanější model Major, v příštím roce ho budou mít další dvě modelové řady Proxima a Forterra. To není ukončený projekt, ale je potřeba to dostat na všechny produkty Zetor. Dnes už je koncept vytvořený Pininfarinou dále přetvářen. Implementaci si zajišťuje Zetor po vlastní ose.

A jaká je budoucnost Zetoru? Autonomní traktory, nové druhy pohonů, vrací se hodně pásové traktory. Budete se těmito směry zkoušet ubírat?

My se dnes zabýváme autonomním řízením, telemetrií a precizním zemědělstvím. Na tom už od loňského roku pracujeme a vyvíjíme si svůj vlastní systém, který pracuje s hlavními ukazateli stroje. Komunikuje s agregací a snaží se o efektivní využití stroje a agregace, což je takový první k autonomnímu řízení. Co se týče alternativních pohonů, to je dnes záležitost vzdálené budoucnosti, takže tuto otázku sledujeme, ale zatím na tom nepracujeme.

Traktor Zetor Proxima

A velké, vysoce výkonné stroje?

Jejich podíl je na trhu nejmenší. Je to prémiový segment, kde se prodává v menším počtu kusů. Kvantita je potom v segmentu kolem sto koní a níže. S výkonem nahoru roste přidaná hodnota, prodejní cena a také maržovitost. Je to segment, který je zajímavý pro dealera, pro velké farmy, aby měly od jedné značky všechny traktory. Proto je naším cílem nabídnout traktor o výkonu 200 koní, posunout se o trochu výš.

Ale jak jsem řekl, tento segment co se týká kvantity, není nijak významný. Velmi se to liší také země od země. Záleží, jaké má ta země zemědělství. Je to hodně individuální...

Jaká je dnes situace na trhu v Česku i v Evropě?

Aktuálně není zrovna nejlepší období pro všechny traktorové výrobce, primárně v Evropě. V roce 2016 byl celkový trh nejhorší za 10 let. Prodeje nových traktorů byly tehdy nižší než v roce 2008, kdy byla ekonomická krize. Rok 2017 vypadal první tři kvartály možná ještě na horší období a až ve čtvrtém kvartále nastalo pozvolné oživení trhu. Jen díky čtvrtému kvartálu skončil rok 2017 v celkovém čísle lépe než rok 2016.

Pořád jsou to však dva nejhorší roky za deset let. Jsou ovlivněny emisními stupni, cyklicitou evropských dotací, u kterých pořád ještě není tolik zadministrováno. A třetí faktor, který do toho vstoupil, je ekonomicko-politická situace. Od náběhu sankcí mají zemědělci výrazně problémy s odbytem na východ a to už tady trvá nějaké tři roky a pořád to situaci ovlivňuje.

Jaká je dnes pozice Zetoru na trzích?

Na českém a slovenském trhu jsme potvrdili pozici číslo 1, i když se bavíme o segmentu, ale i o celém trhu. Do první trojky až pětky se počítáme v našem segmentu v Pobaltí a ve střední a jihovýchodní Evropě. V Evropě patříme mezi první desítku až patnáctku hráčů. Pořád je to náš klíčový trh.

Uzavřeli jste partnerství v Rusku?

Od roku 2016 jsme uzavřeli spolupráci s novým ruským distributorem společností KEMZ. Je to o dodávkách rozmontovaných setů traktorů Forterra 135. Rusko je například neemisní trh ve stage IIIA, kam jsme loni dodali prvních sto kusů těchto traktorů. Plán pro letošní rok je tři sta.

Pro Rusko jsou traktory nějak upravené, vzhledem k extrémním podmínkám, ve kterých pracují?

Ne, ale jsou to traktory ještě bez elektroniky, bez systému čištění výfukových plynů, vzhledem k tomu, že Rusko nemá emisní regulaci Evropské unie. Zetor historicky byl a je robustní traktor populární svojí výdrží a tím, co snese.



Výroba je stále v Brně. Plánujete nějaké rozšiřování?

Rozšířili jsme spolupráci s jihokorejskou značkou TYM. A vývoj je také v Brně.

Jaké je složení vývojového týmu?

Tým je většinově český. Hodně spolupracujeme se školami - VUT, Mendelova univerzita, odkud se snažíme získat lidi. Obě tyto instituce mezi sebou spolupracují v rámci vývoje a s oběma univerzitami spolupracujeme na různých grantech, například při vývoji. Snažíme se je podpořit, docházíme tam na workshopy a při té příležitosti vyhledáváme talenty. Studenti u nás mohou dělat stáže, diplomové práce, rigorózní práce. Jedna fáze je v rámci grantů, druhá je, že i kolikrát studenti sami napřímo obsluhují Zetor v různých oborech – vývoj, výzkum, dokonce i marketingové záležitosti.

Velkou část byznysu, minimálně vašich partnerů, bude hrát servis...

Pro nás je to důležité. Pokud si chcete zákazníka udržet, tak prodat traktor je řekněme bod nula, takový ten základní. Protože spokojený zákazník je ten, o kterého se v té zemi dokáže někdo postarat a jeho stroj jezdí na pravidelné servisní prohlídky. Takže servis je jednoznačnou prioritou. Bez toho nemá cenu partnerství v zemi ani otevírat. Vždycky uzavíráme dvě smlouvy - distributorskou a servisní. Protože bez servisu obchod nemá dlouhodobou budoucnost. Je to jedna z podmínek při uzavírání nových kontraktů.

Máte zmapováno, jaké procento z více než 1,3 milionu zetorů stále funguje?

Máme zmapováno, kam všude jsme je vyvezli, ale jaké procento jezdí, to už se snad ani dohledat nedá. Ale víme, že když se vracíme na tato teritoria, tak ještě hodně strojů z 80. či 90. let je v provozu. Jsme schopni dodávat díly i na padesát let starý traktor. Částečně vyrábíme nebo jsme schopni je dodat přes naše subdodavatele.

Z kolika procent je vyrobený zetor český?

Záleží to typ od typu, ale podíl české výroby je rozhodně vždy více než padesátiprocentní a často se blíží možná sedmdesáti, osmdesáti procentům.

Jaké máte plány do budoucna?

Pro příští rok chceme představit nový design na modelech Proxima a Fortera. S tím současně uděláme i modernizaci kabiny, komfortu a dalších ovládacích prvků. A už dnes se pracuje na dalším emisním stupni „stage V“, který postupně od roku 2019 a v následujících letech přichází v platnost. Nejde najednou za celý segment, ale přichází dle výkonových stupňů.

Takže další investice a zdražení?

Co se týká stage V, tak už to nebude tak enormní. Tam už nejde o takový rozdíl v přísnosti norem, jde o měření a monitorování výfukových plynů - to už je spíše o čidlech. Nejvyšší nárůst nákladů máme za sebou.

Lukáš Krejčíř Finanční ředitel ZETOR TRACTORS a.s. a člen představenstva společnosti

ZETOR TRACTORS a.s. a člen představenstva společnosti Narodil se ve Vyškově a vystudoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně .

a vystudoval . Po studiích pracoval krátce jako analytik trhu pr áce ve státní správě.

áce ve státní správě. Do společnosti ZETOR TRACTORS a.s. nastoupil v roce 2005 na pozici referenta všeobecné správy. Dále působil jako manažer controllingu a poté se stal finančním ředitelem. Kromě toho nyní ve společnosti zastává také funkci obchodního ředitele. Lukáš Krejčíř

Nevětříte ještě nějaký další takovýto zádrhel, např. bezpečnostní předpisy a podobně?

Bezpečnostní předpisy byly ty, co vstoupily v platnost od 1.1.2018. Půlka modernizace byla zaměřena legislativně na brzdy, různé senzory, vizualizaci ovládacích prvků, barevnost, panoramatická zrcátka a podobně. Nejbližší změny nás čekají od roku 2019 a 2020.

V porovnání s konkurencí jste vyloženě traktoráři. Nerozhlížíte se kolem?

My jsme byli traktoráři ještě v hodně omezeném segmentu, takže naší prioritou číslo jedna bylo traktorový segment rozšířit a zmodernizovat, abychom byli traktoráři v plném segmentu. Snažíme se rozšířit naše portfolio dodatečných zařízení Zetor System, kde spolupracujeme se švédským výrobcem čelních nakladačů. To je další vize, kde bychom se mohli pohybovat.

Všichni dnes naříkají, že nejsou zaměstnanci. Jak jste na tom vy?

V dnešní době je to náročné pro všechny. Na trhu jsme jako jedni z mnoha a pereme se na něm všichni stejně. Kromě vysokých škol se snažíme chodit na všechny dny otevřených dveří nebo pracovní veletrhy, které pořádají střední školy v celém regionu Brněnska a jižní Moravy - to je další oblast, kde se dá sehnat zaměstnance. Samozřejmě máme nějaké náborové kampaně, oslovujeme přes sociální sítě...

Kdysi jste měli učiliště...

To už je dávná historie. Zetor míval svoji polikliniku, svoji školu a kde co. V novodobé historii je to škola nejblíž Zetoru, pořád tam to učiliště je, se kterým úzce spolupracujeme, ale nemá se Zetorem formálně nic společného.

Továrna společnosti Zetor Tractors, a. s.

Od jednoduchého robustního stroje se traktory dnes posunuly daleko. Je to také sofistikovaný stroj, který pro starší ročníky není jednoduché ovládat. Nebojujete s tím?

Dřív byl zemědělec fanoušek, jezdil si s traktorem sám. Dnes na to má operátora, který často možná neumí ten stroj tak dokonale ovládat a nastavit, jak by si to žádalo. A proto dnes mají stroje všechna ta chytrá řešení, řídicí jednotky, které mu pomáhají, vlastně dělají práci za ně. Práci a šikovnost člověka nahrazuje elektronika, která si všechno nastavení dělá automaticky sama. A to je to precizní zemědělství. Už není závislé na tom, že operátor byl ten nejlepší oráč, ale v podstatě kdokoliv s dobrým strojem už bude orat stejně dobře.

A není na trzích poptávka po jednodušších strojích?

Zetor vyvíjí i s ohledem na to, co je žádáno na trhu. Reagujeme na poptávku. Zetorové řešení je vždycky nabízeno s ohledem nejenom na trendy, ale i na praktičnost. Aby to mělo přínos pro zákazníka. Nabídka je tak široká a přináší tolik různých variací, aby si zákazník vybral to, co chce a co mu nejvíc vyhovuje. Jsou to stovky, ne-li tisíce možných variant. Co kus to originální traktor vyrobený přesně na přání zákazníka podle toho, co si on definuje.