Trump chce vytlačit německé automobilky z USA, sám se vozil mercedesy

Němečtí výrobci ve Spojených státech kontrolují 90 procent trhu prémiových značek a Trumpova administrativa už zahájila vyšetřování, zda dovoz vozidel nepoškozuje domácí automobilový průmysl.

To by mohlo vést k zavedení až 25procentního cla na dovoz německých vozů, což by podle analýzy firmy Evercore ISI německé výrobce prémiových značek stálo 4,5 miliardy eur.



Prezident Trump proti německým automobilkám vystoupil už počátkem loňského roku, kdy hrozil zavedením 35procentních cel na dovoz osobních aut. Tehdy nazval Německo velkým výrobcem automobilů, ale obchodní vztah se Spojenými státy označil za nevyvážený.

Milovník mercedesů

Nynější americký prezident má kromě záliby ve vnadných ženách a kravatách neapolské značky Marinella (stejné má rád i Silvio Berlusconi) také slabost pro auta.

Historka praví, že když Trump vydělal první velké peníze, koupil si rolls-royce. A v době volební kampaně se jeho extravagantně fialové Lamborghini Diablo prodalo v aukci za 460 tisíc dolarů (11,5 milionu korun).

V Trumpově garáži má parkovat mimo jiné osmiválcový Mercedes McLaren SLR s výkonem 617 koní. V garážích pod svým sídlem Trump Tower má jako sběratelský kousek schovaný Rolls-Royce Silver Cloud z roku 1956, bílým Rollsem Phantom zase jezdil na běžné pojížďky po New Yorku, než ho Američané zvolili prezidentem. Tehdy musel přesednout do speciálně postavené limuzíny, která je vlastně pojízdným bunkrem (více o autě zvaném „The Beast“ čtěte zde).

Kdysi měl Trump také limuzínu značky Maybach (vlastněné Mercedesem), kterou později vyměnil za Mercedes S600 v šestimístném provedení. Obě měly pancéřování.

Německu vévodí vývozu aut do USA

Podle údajů Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) činila hodnota dovozu osobních aut z USA do EU za loňský rok 6,2 miliardy eur (zhruba 160 miliard Kč), zatímco hodnota dodávek opačným směrem dosáhla 37 miliard eur. Ze zemí Evropské unie je Německo největším vývozcem osobních automobilů do Spojených států.

Německé automobilky loni vyrobily v montážních závodech ve Spojených státech 804 000 vozů a dalších 657 000 na trh Severní Ameriky vyvezly z Německa, uvedlo německé sdružení automobilového průmyslu VDA.

Akcie německých výrobců na zprávu zareagovaly poklesem. Jak poznamenala agentura Reuters, zvláště zranitelné jsou automobilky Porsche a Audi, protože ve Spojených státech nemají montážní závody. Mercedes-Benz a BMW tam mají velké továrny a v případě omezení dovozu mohou tyto kapacity snadno rozšířit.