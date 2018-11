Trump zve šéfy evropského autoprůmyslu do Bílého domu, vyhrožuje clem

Pozvání do Bílého domu nedostává člověk každý den. Pro Herberta Diesse, Dietera Zetscheho a Haralda Krügera, předsedy představenstev společností VW, Daimler a BMW, by se návštěva amerického prezidenta v jeho sídle mohla už brzy stát realitou.

Podle informací z branže a diplomatických kruhů byli všichni tři manažeři pozváni na setkání s nejvyššími vládními představiteli do Washingtonu, aby probrali hrozící americká trestní cla na dovoz automobilů. Podle informací německého deníku Handelsblatt by k setkání mohlo dojít už v tomto týdnu.



Tah americké vlády představuje nový mezník v obchodním sporu mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Dodatečným clem na dovoz aut hrozí Donald Trump už několik měsíců. Je však překvapivé, že americká vláda nyní zve na jednání přímo nejvyšší manažery automobilek. Vyjednávání v oblasti obchodních sporů totiž oficiálně probíhají mezi Evropskou komisí a americkou vládou.

Z toho důvodu se pozvání manažerů do Bílého domu nesetkalo v Evropské komisi ani u německé vlády s nadšením. Trumpova akce je hodnocena jako pokus amerického prezidenta prezentovat se v roli prostředníka. Tímto pozváním však nerespektuje diplomatické zvyklosti. Spekuluje se, že chce obejít oficiální komunikační kanál mezi evropskou komisařkou pro obchod Cecilií Malmströmovou a americkým obchodním zmocněncem Robertem Lighthizerem, kteří jsou zodpovědní za jednání týkající se jakýchkoli obchodních sporů mezi USA a EU.

Německá vláda se navíc obává, že by setkání mohlo Trumpovi posloužit k získání informací od výrobců aut, které pak budou využity při jednáních s EU a v neprospěch samotných koncernů. Jednotliví výrobci by tím mohli poštváni proti sobě.

Zatím není jisté, zda se Trump setkání osobně zúčastní. Je možné, že americký prezident vyšle svého obchodního zmocněnce Lighthizera nebo ministra obchodu Wilbura Rosse.

Trumpovi vadí, že evropské clo na import amerických osobních vozů ve výši deseti procent je výrazně vyšší než 2,5procentní clo vybírané u stejného typů aut americkou stranou (25 procent na lehké nákladní vozy a pickupy). „Evropská unie je skoro stejně hrozná jako Čína, jen menší,“ hřímá Trump už několik měsíců. A hrozí Evropské unii zavedením trestního cla ve výši až 20 procent na importované osobní vozy, pokud Evropa urychleně neodstraní své obchodní bariéry vůči americkým produktům.

Lobbisté ve Washingtonu počítají už několik měsíců s tím, že Trump vyhlásí novou výši cla na automobily. Už během kandidatury napadal americké automobilky za to, že část výroby přesunuly do zahraničí.

Jako prezident se čím dál intenzivněji soustředí na obchodní deficit obchodu s Čínou a EU. Před svými stoupenci se Trump často chlubí, že od základu změní z jeho pohledu „jednostranné obchodní vztahy“. Jen díky odporu v jeho vlastních řadách se definitivní rozhodnutí zatím odsouvá. Trumpův obchodní zmocněnec Lighthizer tlačil prezidenta minulý týden k tomu, aby USA a EU společně vytvořily frontu proti Číně. Zdůraznil obavy, že neuvážené rozhodnutí v podobě zavedení trestního cla by tento cíl významně ohrozilo.

Momentálně vládne mezi EU a USA poměrně klid. V červenci se předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker dohodl s americkým prezidentem na tom, že připraví společnou obchodní smlouvu. Trump se zavázal, že během probíhajících jednání nezavede vůči Evropě žádná nová cla. Zvláštnímu clu na auta ve výši 20 až 25 procent by se tak dalo zabránit.

Od té doby ovšem jednání nikam nepokročila. I evropští diplomaté proto počítají spíše s tím, že Trump clo na auta zavede. Zpráva ministra Rosse, podle níž představují importovaná auta „nebezpečí pro národní bezpečnost Spojených států“, je údajně téměř hotová. Otevřené tak zůstává jen datum zavedení prezidentova opatření. O clu nebude Trump s největší pravděpodobností rozhodovat letos, ale až začátkem příštího roku.

Evropané počítají s tím, že by je Trump mohl nejdříve ušetřit trestního cla na auta, aby si na nich pak vymohl další ústupky. Tento postup je známý z loňského jara, kdy se Trump snažil EU dostat pod tlak kvůli zvláštnímu clu na ocel a hliník. Tentokrát by ovšem mohl stanovit na výjimky delší časovou lhůtu než jeden měsíc, aby získal víc času na vyjednávání.

Ve sporu o clo na ocel zůstala EU u tvrdého postoje a na americká opatření reagovala vlastním clem na americké produkty, jako například motocykly Harley-Davidson. I pro případ autocla sestavila Evropská komise dlouhý seznam amerického zboží na vývoz, aby Washingtonu ukázala možné důsledky jeho politiky.

Seznam se zbožím na „proticlo“ ještě nemá finální podobu, zatím zahrnuje importy v hodnotě necelých 20 miliard eur. Podle evropské komisařky pro obchod Cecilie Malmströmové se na seznamu objevují americká auta, stroje a zemědělské produkty. Trumpova daň na auta by se týkala osobních vozů a autodílů v hodnotě více než 50 miliard eur. Evropská odplata by trvala do doby, než by Trump osvobodil EU od daně na automobily.

Brusel počítá s tím, že Trump bude během jednání od Evropanů požadovat, aby dobrovolně omezili svůj vývoz aut do USA. To by ovšem bylo z pohledu EU neakceptovatelné, neboť taková omezení narážejí na mezinárodní obchodní právo.

„Nediskutujeme o kvótách,“ zdůraznil státní sekretář spolkového ministerstva hospodářství Ulrich Nussbaum nedávno při setkání ministrů obchodu EU. Zavedení podobných horních hranic exportu nedávno požadoval Washington po Kanadě a Mexiku při vyjednáváních o nové dohodě o volném obchodu NAFTA.

Prostřednictvím autocla by mohl ještě výrazně narůst tlak na Evropany, aby dělali další ústupky. Ať už co se týče zemědělských produktů, které EU dosud kategoricky vyčleňuje z rozhovorů o clu s Washingtonem, nebo vývozu automobilů.

Evropští diplomaté proto nepovažují za vyloučené, že by EU mohla akceptovat jinou formu omezení exportu. Jde o takzvané kvóty tariff-rate. Podle této kvóty by americká vláda vybírala za určité množství vozů normální celní sazbu ve výši 2,5 % a teprve každé další auto či díl by podléhaly zvláštnímu vyššímu tarifu.

Jak akceptovatelná by byla tato cesta pro evropské výrobce, by záviselo především na výši kvóty. Kanadě a Mexiku přiřkl Trump štědré kvóty ve výši 130 procent exportu předchozího roku. U německých automobilek by kvóta mohla být méně velkorysá, jsou-li měřítkem jeho tirády proti množství mercedesů na Páté avenue.

Zranitelní šéfové automobilek

Pozvání k rozhovoru se šéfové automobilek vyhnou jen těžko. Protože koncernům jde o hodně. Daimler a BMW například odůvodňují své obavy o klesající zisk v uplynulých měsících eskalujícími obchodními spory mezi USA a Čínou. Oba koncerny vyvezly ze svých amerických závodů do Číny ročně průměrně 160 000 vozidel.

Pokud by nyní byly zavedeny obchodní bariéry mezi Spojenými státy a EU, mohly by německé automobilky čekat další ztráty, obává se Frank Schwope, analytik NordLB. VW, Daimler a BMW vyvážejí podle odhadů analytické společnosti IHS Markit ročně více než 650 tisíc vozů z evropské produkce do USA.

Vyšší cla mezi USA a EU by na automobilky dopadly ještě větší vahou než bariéry mezi Čínou a USA. Nová celní nařízení by se týkala především Daimleru, a to třídy S a E. Obě vlajkové lodě vyrábí stuttgartský koncern převážně ve svých továrnách v Sindelfingenu a Brémách. Modely přináší automobilce obzvlášť vysoké marže. Vyšší cla by pro Daimler byla mimořádně závažná.

Pro německé výrobce jsou Spojené státy po Číně druhým nejdůležitějším odbytištěm. V uplynulém roce bylo do USA vyvezeno z Německa téměř půl milionu vozů. BMW, Daimler, Volkswagen a další navíc vyrábějí ročně více než 800 tisíc vozů v USA a zaměstnávají tam zhruba 36 500 lidí.

Oficiálně nechtěly VW, BMW a Daimler pozvání potvrdit. Objevily se však informace, že by tři manažeři mohli odcestovat do Bílého domu již tento týden. Návštěva Washingtonu by byla možná i počátkem prosince. Rozhodující roli v organizaci cesty hraje údajně americký velvyslanec v Berlíně Richard Grenell.

Americká vláda údajně považuje rozhovor přímo s manažery automobilek za „dobrý nápad“. Zda se nakonec setkání zúčastní Trump osobně, nebo se bude konat za přítomnosti Roberta Lighthizera či ministra Wilbura Rosse, není ještě definitivně jisté. Před odletem na summit G20, který se koná 30. listopadu, jsou tři dny, kdy se bude prezident zdržovat převážně v Bílém domě.