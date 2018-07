Autem na Ukrajinu: levná nafta, zničené silnice a divoká doprava

Než vyrazíte

Ukrajinské silnice jsou pro většinu aut očistcem. Ujistěte se, že máte převážená zavazadla dostatečně zajištěná proti pohybu. Častokrát je nutné kvůli hlubokému výmolu prudce zabrzdit nebo se mu náhle vyhnout. Ve městech jezdí někteří řidiči bez okolků na červenou. To vše může způsobit nepříjemnou melu v kufru.



S sebou si nezapomeňte vzít pas a mezinárodní řidičský průkaz. Sjednejte si také cestovní pojištění. Pokud nejedete vlastní autem, musí mít řidiči plnou moc od majitele vozu s úředně ověřeným podpisem. Ukrajinské zákony zahrnují do automobilové povinné výbavy i hasicí přístroj. Zkušení cestovatelé radí přibalit do kufru také kovový kanystr na palivo, protože se po něm někteří celníci mohou ptát.

Jelikož cestujete mimo Evropskou unii, doporučujeme auto opatřit kulatou samolepkou CZ. Policejní hlídka oficiálně nesmí vybírat peníze za přestupky na místě. Pokud požaduje hotovost, jde o úplatek. Pokuty se platí standardně na státní bankovní účet.

Parkování na chodníku, který je ve stavu charakteristickém pro Ukrajinu.

Pozor na vývoz zboží ze země. Alkohol i cigarety jsou striktně omezeny a převoz nadlimitního množství se může klasifikovat jako pašování. Z Ukrajiny nesmíte do Evropské unie přivést jakékoli mléčné výrobky nebo maso. Celníci na hranicích takové zboží nekompromisně zkonfiskují a dostanete pokutu. Byli jsme se podívat na otevřeném trhu ve Lvově, kde se na obřím prostoru ve čtyřicetistupňových vedrech bez chladicích boxů porcuje a prodává maso. Konzumace takových potravin je zdraví nebezpečná. Naopak cukrovinek si smíte dovést co hrdlo ráčí.

Navigace

Vyrazit bez aktuálních mapových podkladů vás může nečekaně zdržet. Silnice druhých a třetích tříd většinou připomínají tankodromy. Na takové cestě hrozí zničení kola nebo důležitých komponentů podvozku. Nám se osvědčily online navigace Waze nebo Google.

Pro jejich správné fungování budete potřebovat stálé internetové připojení. Nakupovat mobilní data v Česku se nevyplatí. Zajeďte na nejbližší ukrajinskou pobočku společnosti Vodafone nebo Kyivstar. Předplacená SIM karta s neomezeným internetem stojí v přepočtu sto korun na měsíc. Ve větších městech funguje LTE nebo 3G síť.

Vyhněte se hromadné dopravě. Autobusy bývají přeplněné a ve špatném technickém stavu. Zvolte raději tramvaj, taxi nebo Uber. Ten funguje na Ukrajině už dva roky. Osmikilometrová jízda stojí v závislosti na podmínkách 100 až 200 hřiven, tedy přibližně sto až dvě stě korun.

Směnárny

Při platbě kartou si ověřte, jestli vám nebude účtována manipulační přirážka. Výběr hotovosti z všudypřítomných bankomatů může být doprovázen poplatkem, na který vás automat upozorní. Určitě neměňte peníze na letišti nebo v bance. Tam bývají kurzy nevýhodné. Doporučujeme směnárny v centrech měst.

Ve Lvově jsme za českou stovku dostali 115 hřiven a za jedno euro 31 hřiven. Na trzích se občas zdržují místní překupníci. Poznáte je podle nápadného paklíku bankovek v ruce. Taková směna je na Ukrajině nelegální, nicméně policií zpravidla přehlížená.

Čerpací stanice a paliva

Většinu benzinových stanic provozují soukromníci, proto každá vypadá jinak. Sítě čerpacích stanic na Ukrajině vybudovala například společnost Shell nebo Okko. Ceny pohonných hmot jsou většinou individuální. V průměru stojí litr nafty v přepočtu 22 korun a litr Naturalu 95 vyjde na 24 korun. Spousta pumpařů prodává stále Natural 92 nebo olovnatý benzin. Kvalita běžně dostupné nafty je mnohdy lepší než u nás. Bez obav ji můžete načerpat i do moderních turbodieselů.

Na stanicích vám natankuje zpravidla obsluha. Platí se buď předem za objednaný počet litrů paliva nebo dáte pokyn „do plna“ a zaplatíte až po cvaknutí plnicí pistole. Mějte u sebe dostatek hotovosti. Ačkoli na většině míst zaplatíte kartou, někdy vám pracovník oznámí, že terminál nefunguje. Občas jde jen o výmluvu nepoctivých provozovatelů, kteří mají v podzemních nádržích nezdaněná paliva.

Majitel Range Roveru zaparkoval uprostřed ulice. Typická situace, kdy řidič odbočující vlevo blokuje dopravu

Parkování

V centrech větších měst stojí hodinové stání zhruba dvacet hřiven. Do Lvova, Oděsy i Kyjeva dorazil trend zvaný modré zóny. Tam pravidla určuje dopravní značka. Platí se i před sportovními centry nebo akvaparky, kde zaparkujete už za čtyři hřivny na hodinu. Ostatní parkovací místa bývají bez poplatku. Řidiči mnohdy nechají auto klidně uprostřed silnice nebo na chodníku. Výjimkou nejsou dlouhodobě odstavená auta na městské zeleni. Za špatné stání můžete vyfasovat pokutu kolem 300 hřiven.

Nocování

Kromě klasických hotelů, které spolupracují se známými rezervačními portály, můžete využít služeb pronájmu bytů. Hostitelé jsou zpravidla vstřícní a nápomocní. Většina obyvatel však nerozumí angličtině. Domluvíte se tu ukrajinsky, rusky nebo polsky.

Divočina a retro

Cestování po bývalé Malé Rusi je mnohdy divočina. Mentalita místních se totiž diametrálně liší od té naší, což se projevuje i za volantem. Sledujte tedy pozorně obě zpětná zrcátka. Nefoťte na hranicích ani nápadně nemiřte objektivem na policejní auta. Strážníci to nemají rádi a takovou fotku dokážou náležitě „ocenit“ i jednodenním vězením. Pokud milujete panenskou přírodu a chcete se vrátit v čase o dvacet let dozadu, je Ukrajina pro vás to pravé místo.