Německé ekošrotovné: Češi na něj nedosáhnou, nebo se nevyplatí

Vyrazili jsme to naslepo vyzkoumat do Drážďan. S patnáctiletou dieselovou Škodou Octavií první generace jsme objeli dealery osmi značek a zkusili z nich vymámit slevu, kterou teď v rámci akcí vyhlášených jako „umweltprämie“ dávají.



Octavii, kterou bychom v Česku prodali za nějakých padesát až šedesát tisíc korun a kterou němečtí obchodníci ocenili od stolu na nějaké dva tisíce eur výkupní ceny, jsme chtěli vyměnit za nové auto stejné velikosti: Seat Leon, Kia Ceed, Ford Focus Renault Mégane nebo jiné modely kategorie, které se také říká Golf třída, takže jsme to zkusili i u Volkswagenu.

Téměř všechny značky, které jsme zkusili, na takové auto nabízí slevu pět tisíc eur, tedy 130 tisíc korun. U Fordu nabídli čtyři tisíce v případě, že auto koupíme jako soukromníci, při nákupu „na firmu“ by byla sleva 4700 eur. A u Renaultu by nám ještě vyplatili výkupní cenu octavie.

Prvním omezením je to, že úplně všichni nabídli slevu jen na nově objednané nebo skladové vozy. Tedy auta, která nejsou přihlášená na značky. Na předváděcí nebo ojeté vozy tedy slevu nelze uplatit. Auto odevzdané ke šrotaci zase musí mít diesel ekonorem Euro 1 až Euro 4, tedy vyrobené do roku 2009.

Začátek byl tedy slibný. Zádrhel je ovšem v podmínkách, jak je nastavila zastoupení značek. Vzhledem k tomu, že šrotovné tentokrát vyhlásily samy automobilky, mohl si každý importér podmínky nastavit podle svého. Většina z nich se - a oprávněně - snaží zvýhodnění omezit tak, aby na slevu dosáhli obyvatelé Německa se svými vozy. Někdo na to jde tak, že vyžaduje, aby bylo auto odevzdané k likvidaci hlášené v Německu, jiný třeba tím, že zákazník bude mít v Německu bydliště, a třeba Hyundai chce, aby se nové auto přihlásilo do německého registru (na německé RZ).

A ještě jedna komplikace: pokud pořídíte v EU nové auto, zakoupíte jej v zemi nákupu bez DPH a tuto daň zaplatíte v ČR po dovozu podle sazby platné v ČR. Německo a Česká republika mají rozdílné sazby DPH, v tuzemsku je to 21 procent, u našich západních sousedů 19. To dělá na autě s cenou bez DPH 350 tisíc rozdíl sedm tisíc korun.

Zajímavé bylo sledovat, jak se k našemu požadavku prodejci stavěli. Většinu z nich náš dotaz zaskočil, až na výjimky museli všichni studovat lejstra, někam telefonovat, jít se poradit s kolegou. Blahobytně vypadající prodejce škodovek, kterého jsme vyrušili z příprav k obědu, nám rovnou řekl, že k podmínkám nově vyhlášené akce má třicetistránkový materiál, který ještě neprostudoval. Jako opravdový obchodník se z deseti oslovených prodejců projevil jediný: dealer Kie nám nejdřív vysvětlil, že automobilka omezuje šrotovací akci jen na zákazníky se starým autem hlášeným v Německu a německým trvalým bydlištěm, ale obratem nám nabídl auto vystavené v showroomu se stejnou pětitisícieurovou slevou (auto registrované na přelomu srpna a září s nula kilometry). Ostatní prodejci se mírně řečeno nepřetrhli, jeden nám hned na začátku řekl, že na nás má deset minut, protože musí na oběd; bylo čtvrt na dvanáct.

(Ne)nakupujeme

A jaké nabídky jsme si odvezli? U Opelu (Autohaus Israel) jsme neuspěli. Přísně vystupující prodejkyně nám pouze suše oznámila, že tato akce se vztahuje pouze na německé zákazníky, šrotované auto musí být hlášené šest měsíců v Německu. Vyhlídnutý Opel Astra by tedy byl za plnou cenu, ta v Německu startuje na 18 tisících eurech, to je 470 tisíc (po přepočtu s českým DPH to je dokonce 478 tisíc), v Česku je Astra o sto tisíc levnější. To svádí k myšlence, jestli Němci ceníky se šrotovným zároveň neupravili tak, že o nabízenou prémii zdražili.

Tu opustíme u hvězdy našeho testu Uwe Scharnwebera, prodejce seatů z Autohausu Leubnitz na jednom z předměstí Drážďan. Potutelně se usmívající chlapík je suverénní: když mu naši octavii necháme, aby ji sešrotoval, nebo přivezeme certifikát z německého či českého (úředně přeložený do němčiny) vrakoviště o likvidaci vozu, poskytne nám slevu pět tisíc eur na Seat Leon. Na Ibizu může slevit 2500 eur, na Toledo také pět tisíc, na velkou Alhambru osm tisíc eur. Že je auto registrované v jiné zemi, mu nevadí. Čekací doba je 3 až 4 měsíce. Jenže je také třeba porovnat ceníky: Leon v Česku teď startuje na akčních 351 900 korunách, jenže se slabším provedením litrového tříválce 1,0 TSI 63 kW, které německý ceník nezná. Musíme tedy o stupínek výš k verzi s 85 kilowatty, která je za 396 900 Kč. Německá cena je 19 960 eur, po odečtení pěti tisíc eur se dostaneme na 388 tisíc korun, s českým DPH je to 395 tisíc. Rozdíly ve výbavě jsme našli minimální, základní český leon má například šest reproduktorů, německý čtyři. Za ušetřené dva tisíce určitě nepořídíte evidenční kontrolu a courání do Německa kvůli nákupu. A ještě by nám při nákupu v Česku zbyla ojetá škodovka, kterou můžeme za 50 tisíc prodat. Uwe je sympaťák, ale pokud nenajde něco extra výhodného ve skladu, jeho nabídka se nevyplatí.

U Fordu (Sachsengarage) se Remo Passler tvářil trochu nedůvěřivě, ale prodat auto chtěl. Na Focus by slevil čtyři tisíce eur (při koupi „na firmu“ 4700), trval na platbě v hotovosti. Na SUV Kuga bychom dostali prémii až 8000 eur. Naši octavii by si od nás vzal - pokud by splňovala nejvýš Euro 3, šla by do lisu, u Euro 4 bychom ještě dostali výkupní cenu ojetiny (asi 2000 eur). Český ceník letos úplně nového focusu (mimochodem, velmi povedeného auta) startuje překvapivě nízko, na 369 990 korunách. V Německu stojí od 18 700 eur, to je 484 330 korun, když odečteme šrotovné, je to 355 tisíc, po přepočtu na české DPH 361 tisíc korun. Rozdíly ve skladbě základních prvků výbavy jsme u nejlevnějšího provedení Trend nenašli. Je tedy otázka, zda komfort nákupu a administrace auta koupeného v Česku za ušetřených pár tisíc stojí. Na dvoutisícovou slevu za odkupní cenu naší octavie nedosáhneme, protože plní ekonormu Euro 3. Zato v Česku bychom ji opět mohli prodat. Čísla tedy opět hovoří jasně pro nákup u nás.

U Škody a Volkswagenu na první pokus neuspějeme. Prodejci se chystají na oběd a nemají na nás čas ani náladu, vyřídí nás tedy s tím, že o akci, která je vyhlášená teprve krátce, nic nevědí (a zvlášť v případě tak nestandardního požadavku), dají nám vizitku, a když napíšeme, zjistí co a jak. Jedeme tedy do dalších showroomů. V obřím Volkswagen Zentrum Dresden to nejprve vypadá slibně, Thomas Scharf po obchůzce u kolegů zjistí, že naší poptávce nic nestojí v cestě. Zarazí nás jen informací, že Volkswagen akci vyhlásil jako „diesel za diesel“, to znamená, že slevu dává jen na koupi dieselu. Tyto akce vyhlašují automobilky v Německu právě proto, aby vyhnaly diesely z měst, pravda, ty staré. Ale zrovna v případě značky koncernu VW, jejíž aféra dieselgate teď vlastně za celou tu melu kolem emisí rozpoutala, je to paradoxní. Po dalším pátrání, vyptávání a telefonátech ovšem prodejce zjistí, že v podmínkách pro poskytnutí slevy je požadavek na to, aby šrotované auto bylo hlášené v Německu. Z nákupu golfa o pět tisíc eur levněji tedy nic nebude. U Škody v Autohausu Rüdiger nám pak Kristof Klaetke plynnou češtinou popíše stejné podmínky: pět tisíc na Octavii TDI, tři tisíce na dieselového rapida, ale naše stará octavia musí být v Německu přihlášená alespoň půl roku. A dodá, že v rámci předchozí akce na ekologické šrotovné takto prodali jedno auto do Česka a i přes veškerou snahu se nepodařilo slevu nakonec uplatnit.

U Renaultu (Autohaus Trobisch) pochodíme mnohem lépe. Po počáteční nejistotě a několika telefonátech nám nakonec Steve Huber e-mailem po několika dnech potvrdí, že sleva pět tisíc eur ekologické prémie (jako jediná značka se jí chlubila nápisem na dealerství) platí i pro české zákazníky. Chceme Renault Mégane, situace u něj je podobná jako u Seatu: základní stokoňové provedení v Německu nepořídíme, ceník startuje na provedení se stejným čtyřválcem 1,4 litru ovšem s výkonem 115 koní. U něj je německá cena 18 890 eur, tedy 490 tisíc korun. Pokud odečteme pět tisíc eur šrotovného, dostáváme se na 366 tisíc korun s českým DPH (s německým je to o šest tisíc míň). Stejné provedení vyjde podle českého ceníku na 370 900 korun. U Renaultu narážíme na složitější srovnání ceníků: německý megane by tedy měl plechová kola patnáctipalcová, český o palec větší, německé nejlevnější provedení je chudší o mlhovky. Nabídka Renaultu tedy také není taková, aby pro ni stálo za to jezdit složitě nakupovat do Německa. Steve ovšem vytáhne trumf, součástí programu renaultího ekošrotovného je totiž nabídka na odkup starého vozu. Za naší škodovku by nám vyplatil dva tisíce eur. To je vlastně padesát tisíc slevy navrch, které bychom dostali při prodeji v Česku. Mégane tak vyjde v Německu o pět tisíc levněji. Jenže vyplatí se tam kvůli tomu jet a podstupovat celou anabázi?

Pak zkoušíme Kiu (Autohaus Fugel), Jens Hahn je v celkovém hodnocení náš vítěz vedlejší kategorie „obchodník“. Sice nás na úvod zklame s tím, že aby nám mohl dát šrotovací slevu, muselo by být auto hlášené v Německu na osobu mající v Německu trvalé bydliště, obratem ovšem nabídne vyhlídnutou Kiu Ceed - ale v nejvyšší výbavě - se stejnou slevou pět tisíc eur; pokud si vybereme z aut, která už má dealerství přihlášená na sebe a běží jim záruka (tím je to ojeté auto, na které může dát prodejce větší slevu bez sankcí od importéra), vymyslí nám prý nějakou zajímavou slevu vždycky. I tak by ovšem české auto vyšlo výhodněji. Ceníky Kie stojí za prostudování, český a německý jsou postavené úplně odlišně, porovnání je velmi složité. Ovšem úplně nejjednodušší srovnání základních cen ceedu s klimatizací (v ČR v základu, v Německu za 990 eur) je jasné: česká cena je 380 tisíc, německá 440 tisíc. Pokud by se nám podařilo dosáhnout na šrotovné, dostali bychom se na bezkonkurenčních 310 tisíc (s českým DPH o pět tisíc výš).

Poslední návštěva u Hyundaie (TG Automobile) dopadne podobně: slevu na starý diesel by nám sice André Becker dal, ovšem potíž je v tom, že nové auto se musí přihlásit na německé registrační značky. Pokud seženeme někoho v Německu, kdo za nás auto koupí a pak ho na nás převede, máme vyhráno. A český ceník startuje na 380 tisících. Nejlevnější i30 je v Německu za 17 450 eur, tedy 450 tisíc korun; po šrotovací prémii vyjde na 323 tisíc. A pokud auto vydrží na německých značkách půl roku a najede za tu dobu aspoň šest tisíc kilometrů, už nebudeme muset auto složitě dodaňovat v Česku, je to oficiálně ojetina.

U Kie i Hyundaie je však opět potřeba počítat s 50 tisíci, které bychom v Česku získali z prodeje Octavie. Pak výlet do Německa za nákupem vozu opět ztrácí smysl. Ke Korejcům u sousedů by se vyplatilo vyrazit za šrotovným jen ve vraku, který nemá téměř žádnou hodnotu. A samozřejmě v doprovodu ochotného německého přítele.