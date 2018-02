VIDEO: Ambiciózní Švédové chystají elektroauto, kde se sedí za sebou

Sériová výroba má odstartovat v roce 2019 v nově postavené fabrice v Landskroně na jihu Švédska. Na internetu je auto možné zarezervovat na základě vratné zálohy 149 eur (3 800 korun), ceníková cena je stonásobně větší. Podle šéfa Uniti Lewise Horneho už posbírali přes dva tisíce objednávek.

Vůz vyrobený z recyklovaných kompozitních materiálů má za dobu životnosti vytvořit o tři čtvrtiny méně CO 2 v porovnání s klasickým automobilem.

Tvůrci pro Uniti One vyvinuli speciální modulární platformu, která umožní stavbu různých druhů aut, od dvoumístných až po pětisedadlová. První model má dvě sedadla umístěná za sebou a váží pouhých 450 kilogramů. V tom je schovaný fígl: díky tomu mohli vůz zhomologovat jako těžkou čtyřkolku (quad).

Ovládání auta je plně digitální, pilot ho řídí kniplem, který nahrazuje volant a není mechanicky spojený s koly - takové řešení (by-wire) legislativa u aut dosud neumožňuje. Na přístrojovce je pak už jen obří displej, přes který se ovládají všechny funkce vozítka. Řidič má důležité provozní informace stále na očích díky průhledovému head-up displeji. Tvůrci také hovoří o prvcích autonomního řízení.

„Navrhli jsme ho od základů. To nám umožnilo integrovat do vozu technologie, které nejsou kompatibilní s dnešními vozy,“ vysvětluje Michael Bano, specialista na autonomní systémy firmy Uniti.

Z nuly na osmdesátku se Uniti One rozjede za tři a půl sekundy, maximem je 130 km/h. Slibovaný dojezd je 300 kilometrů. Na 200 kilometrů jízdy se 22kWh akumulátor nabije za půl hodiny. Plné naplnění zvládne rychlonabíječka za tři hodiny. Elektrické přibližovadlo je vybaveno pro bezdrátové (indukční) nabíjení. Zajímavým prvkem je přídavná baterie pro nouzové dojetí do třicetikilometrové vzdálenosti, kterou je možné vyjmout a nabít doma ze zásuvky. Švédský E.On nabídne k autu pět let nabíjení zdarma. Po Evropě má být dalším dalším trhem, na který chce Uniti zamířit, Indie, městský elektromobil tam chce ambiciózní švédský start-up nabídnout v roce 2020.