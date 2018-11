Češi si užívají peněz, kupují stále dražší ojetiny

Výše měsíční splátky, kterou motoristé platí v průměru za ojetý automobil na úvěr, je aktuálně 3 813 Kč. U zánovních aut je splátka v průměru 4 536 Kč. Průměrná doba financování je pět a půl roku u starších ojetých aut a šest let u zánovních.



Zvýšila se také velikost akontace, tedy podíl ceny vozu zaplaceného přímo kupujícím, a to o 37 %. Vyplynulo to z analýzy prodejů prodejce ojetých vozů AAA AUTO, který patří do skupiny AURES Holdings.

Výhody a nevýhody typů financování SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

Auto je hned vaše. Můžete ho prodat, když potřebujete. Může ho řídit kdokoli, komu ho půjčíte, a můžete najet kolik kilometrů chcete.



Na druhou stranu vaší starostí je veškerý servis a pojištění.



V případě, že vám vůz někdo ukradne, musíte splatit všechno.



Měsíční splátka bývá vyšší.

LEASING Auto patří leasingové společnosti. Ta vám obvykle nabídne i pojištění, které bývá výhodnější, než když si ho budete kupovat sami.



Měsíční náklady bývají nižší, je třeba však myslet na zůstatkovou cenu vozu po skončení leasingu.



Nepříjemným překvapením je situace, kdy auto zničíte - vyrovnání s leasingovou společností nebývá ke klientovi příliš vstřícné.

Když leasingovka zkrachuje, nejspíš přijdete o vůz, byť už jste ho měli skoro zaplacený.

OPERATIVNÍ LEASING Na počátku není třeba akontace. Jezdíte v podstatě stále novým vozem. Ale auto máte půjčené, musíte být opatrní na drobná poškození, na která se nevztahuje pojistka.



Auto mohou řídit jen lidé předem určení ve smlouvě.



Měsíční náklady bývají nižší než u úvěru, ale auto není vaše, jen pronajaté.



Předností jsou benefity jako servis, náhradní vůz v případě nepojízdnosti.



Nevýhodou může být omezení ročního limitu najetých kilometrů.

Průměrná cena ojetého vozu pořizovaného na úvěr je 258 863 Kč. „Pokud ji srovnáme s cenou před pěti lety, je to téměř padesátiprocentní nárůst. V případě zánovních aut, která charakterizuje nízký kilometrový nájezd i věk, je tento nárůst mírnější, ovšem pořád představuje zhruba třetinový cenový rozdíl,“ komentuje Petr Vaněček. Před pěti lety byla průměrná cena zánovního vozu financovaného na úvěr 301 165 Kč, dnes to je 405 092 Kč.



Každým rokem také roste výše úvěru, který si řidiči na ojetá auta berou. „Zatím co v roce 2014 byla průměrná výše úvěru 130 128 Kč, dnes to je 192 919 Kč. Ještě vyšší úvěrovou částku si jsou kupující ochotni vzít na zánovní automobily, a to letos v průměrné výši 286 903 Kč, což je o 40 % více než v roce 2014,“ vypočítává Vaněček. V obou případech roste také výše akontace. Za posledních pět let vzrostla o více než třicet sedm procent v případě ojetých automobilů a o dvacet dva procent u zánovních. „Svědčí to o lepší finanční kondici a odpovědnosti české populace. Ta sice na úvěr kupuje dražší auta, ale také je na začátku ochotna složit podstatně větší platbu v hotovosti,“ vysvětluje Karolína Topolová, generální ředitelka sítě autocenter AAA AUTO.

Kupující se v době aktuální konjunktury nebojí investovat do dražších vozů. „U zákazníků nehraje prim jen nízká cena vozu, ale kladou důraz i na jejich bezpečnost. Řeší více stáří a kilometrový nájezd, proto se také stále častěji rozhodují pro zánovní automobily, které jsou trendem posledních několika let. Letos ve srovnání s celým rokem 2014 vzrostl trojnásobně počet zákazníků, kteří využili financování zánovních aut, a to ještě ani nemáme konec roku,“ popisuje Topolová. „Při nákupu zánovního vozu mohou lidé navíc oproti novému ušetřit až 40 % ceny,“ tvrdí.