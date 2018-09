Návrat dinosaura: Hypersport ze 70. let ožívá, má mít až 2000 koní

Gerald Wiegert založil svou firmu už v sedmdesátých letech minulého století. Jméno se několikrát měnilo, ale většinou v něm bylo slovo Vector, jak se také nemnoho produktů firmy jmenovalo.

Wiegert měl zjevně dobré nápady, ale většinou si ukousl větší krajíc, než jaký dokázal sníst. První pokus jménem W2 z roku 1978 vzbudil hodně pozornosti. Prototyp najezdil desítky tisíc mil. To proto, že auto mělo podávat famózní výkony i zvládat dlouhodobý běžný provoz. Tehdy W2 zaujal novináře i veřejnost, ale nikdy se nezačal prodávat.

Na produkční auto si Vector musel počkat až na konec osmdesátých let, kdy inovoval původní koncept W2 a pod jménem W8 prodal zákazníkům 17 aut. Což je celá jeho komerční produkce. Celkem automobilka vyprodukovala 22 vozů včetně několika prototypů.

Vector W8 byl ve své době jedním z nejsilnějších aut na trhu, osmiválec od Chevroletu o objemu 5,7 litru byl dopován dvěma turbodmychadly a oficiálně dával necelých 500 kW (680 koní), ale některým autům na brzdě naměřili až na tehdejší dobu neuvěřitelných 1 200 koní. Auto stálo skoro půl milionu dolarů, ojetiny si jí drží do dnešních dnů, výjimečně zachovalé kusy se pak prodávají i za trojnásobek.

Od produkce modelu W8 uplynulo hodně času. Firma změnila majitele, nový to zkoušel z upraveným modelem W8 s motorem z Lamborghini, měnilo se jméno společnosti, až okolo roku 2006 se vrátil Wiegert a oznámil, že opět pracuje na novém superautě.

Jenže uteklo dalších 12 let bez hmatatelných výsledků. Až letos v srpnu se na stránkách firmy (které mimochodem vypadají jako z devadesátých let minulého století) objevily informace o novém voze označeném jako WX8. Financování projektu by mělo být zajištěno, automobilka prodala dva letité prototypy za zhruba 3,5 milionu dolarů (asi 75 milionů korun).

Design WX8 není nic převratného, prostě supersportovní auto bez výrazných křivek, které se dnes používají. Firma se však chlubí, že v konstrukci používá prvky a nápady, které se uplatňují u letadel nebo lodí. Motor je uložený uprostřed a podle výrobce poskytne WX8 nejen neuvěřitelný výkon, ale bude to také auto pro každodenní použití. Což byla ostatně jedna z hlavních myšlenek i u původního prototypu W2 a dalších modelů značky.

Auto tvoří částečný hliníkový monokok a trubkový rám. Karoserie je hybridní kompozit z karbonu, kevlaru a laminátu. Poháněná jsou zadní kola, a to přes osmistupňovou automatickou převodovku, ale na přání budou k dispozici i šestistupňové manuální. Brzdy jsou závodní s šestipístkovými třmeny na všech kolech. Bezpečnost zajišťuje zabudovaná ochranná klec, airbagy a automatický hasicí systém.

Nejdůležitější je motor. V nejvýkonnější variantě by auto mělo poskytovat přes 2 000 koní (1 470 kW). Takového extrémního výkonu má dosáhnout celohliníkový desetilitrový Big Block osmiválec s dvojicí turbodmychadel. Ale asi až po další úpravě, papírově výrobce slibuje „jen“ 1 850 koní. I tak se s tímto monstrem má auto dostat na stovku za 2,4 sekundy. Maximální rychlost má být až 480 kilometrů za hodinu. Ale to jen se speciálními převody pro rychlostní závody.

Tak rychle se stejně ani zdaleka na běžných silnicích jezdit nedá, takže to jsou spíš teoretická čísla pro rychlostní testy. V nabídce bude i slabší naladění desetilitrového osmiválce, pak by měl motor dávat necelých 1 500 koní. V nabídce bude i menší agregát s objemem 7,8 litru. Buď s přeplňováním nebo bez něj. Tak i tak by mělo auto s tímto menším motorem dosáhnout na stovku pod 2,8 sekundy. A maximální rychlost bude opět přes 400 kilometrů za hodinu.

Na papíře to vypadá výborně, ale ten snese vše. Vector má výhodu v tom, že už kdysi jedno auto vytvořil a své parametry splňovalo i v praxi. Ale jestli se podaří projekt WX8 dotáhnout do konce, to je zatím ve hvězdách. Automobiloví nadšenci však jistě budou týmu Vectoru držet palce.