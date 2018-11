Tak si žijí milovníci aut v USA. Vyladí si veterána na tisíc koní

V Americe je z pohledu Evropana všechno velké. A veletrh SEMA to ještě zvýrazňuje. Silné motory, velká auta ještě větší a ta ostatní alespoň mnohem výkonnější. SEMA je veletrh pro doplňky a tuning, ovšem nejenom pro výrobce hlučných výfuků a rychlých pruhů. Akce se pravidelně účastní celá řada automobilek a předhánějí se v kreacích, které zde prezentují.

Dodge Charger je legenda, která se vyrábí od roku 1966. Dnes je to velký sedan, původně to však bylo kupé. Asi nejslavnější je druhá generace, která letos slaví padesát let. A k této příležitosti koncern FCA prostřednictvím divize Mopar, která se zabývá příslušenstvím, představila kitový motor s příznačným jménem Hellephant. Má výkon tisíc koní a točivý moment 1 288 Nm.

Dodge motor představil v konceptu retro Super Chargeru ve stylu modelu 1968. Agregát 426 Supercharged Crate HEMI si od příštího roku budou moci pořídit zájemci do svých veteránů do roku výroby 1976, a to včetně veškerého příslušenství. Cena zatím známá není, ale pro hrubý odhad: loňský přeplňovaný Hemi 6,2 litru vyjde na dvacet tisíc dolarů plus dalších několik tisíc za příslušenství.

Konkurenční Chevrolet z koncernu General Motors se pochlubil několika upravenými Camary, taktéž americkými legendami. Tradiční kitová verze Copo oslaví příští rok také padesát let, výrobce připraví 69 kusů upraveného Camara. To bude dostupné pro zákazníky předchozích variant Copa, takže většina populace má smůlu. Každoročně se vyrábí jen velmi malé množství těchto speciálu pro sprinty.

Zajímavější je koncept eCopo, tedy elektrická verze Camara. Taktéž je to speciál připravený pro sprinty, ale místo silného osmiválce mu pod kapotou bzučí dva elektromotory s celkovým výkonem sedm set koní a točivým momentem 813 Nm. Auto zvládne čtvrtmílový sprint pod devět sekund. V prodeji se neobjeví, ale spekuluje se, že v další generaci už čistě elektrické Camaro na trh půjde.

Chevrolet Camaro Copo 2019 SEMA

Do americké velké trojky samozřejmě patří i Ford. I u něj se dostalo na výkonné kupé, na veletrhu SEMA Ford uvedl několik konceptů Mustangu, ale ve všech případech to byly úpravy externích firem. Což vůbec nevadí, v USA je spolupráce externích úpravců s automobilkami běžná. Zajímavý byl především Mustang RTR.



Přímo Ford ukázal možnosti nového pick-upu Ranger. Ten se v nejnovější generaci vrací do USA, kde se posledních osm let neprodával. Nebude to mít úplně snadné. Z našeho pohledu je to sice velké auto, ale v kontextu amerických pick-upů, kterým vládne F150 z vlastní stáje, to pohled mění.

Ford představil kit FX4 Off-Road Package, který obsahuje různá vylepšení podvozku včetně elektronické uzávěrky zadního diferenciálu, ochranných krytů a dalších drobností. Zvenku zaujme diodová světelná rampa na nárazníku nebo podsvícení podvozku. O pohon se stará čtyřválec EcoBoost s objemem 2,3 litru. Další možností k vylepšení Rangeru jsou tlumiče s třemi úrovněmi nastavení nebo stanová nástavba na korbu. Toto a další příslušenství si američtí zákazníci budou moci zakoupit příští rok, až se nový Ranger dostane v USA do prodeje.

Ford Ranger SEMA

Někde mezi zajímavým konceptem a bláznivou hříčkou je koncept velkého pick-upu Toyoty. Tundra Pie Pro má na korbě roboty a pec. Roboti ukuchtí pizzu a hned vám ji upečou. Nepřekvapí, že Toyota koncept připravila s řetězcem Pizza Hut. A teď ta zajímavost. Velkou Toyotu pohání vodík. Tovární tuneři do auta zabudovali pohonný systém z modelu Mirai, který jezdí právě na toto palivo. Z výše uvedeného je jasné, že do prodeje se tento vůz nedostane. Ale na veletrhu byl středem pozornosti.

Kia se prezentovala primárně konceptem svého velkého SUV Telluride. Sedmimístné auto má relativně konzervativní design, přestože původní koncept s proti sobě otevíracími dveřmi vypadal velmi avantgardně. Produkční verze bude mít klasické dveře a z původního konceptu si zachová tvary předních a zadních partií. Do prodeje se Telluride dostane až příští rok. Kia model předváděla především v off-roadových pozicích, takže by se v terénu nemusel ztratit.