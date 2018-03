V minulém roce se v období Zeleného čtvrtka až Velikonočního pondělí odehrálo 1132 dopravních nehod. Zemřelo při nich 6 lidí a 35 lidí si z velikonočního cestování odneslo těžká zranění, 277 bylo zraněno lehce. Co nehody zapříčinilo? Největší podíl na nich měl nesprávný způsob jízdy - 41,1 procenta, následovala nepřiměřená rychlost - 13,3 procenta, nedání přednosti v jízdě - 9,5 procenta a alkohol - 7 procent všech velikonočních dopravních nehod.

Počet karambolů přitom od roku 2006 vzrostl o 119 nehod. Dobrou zprávou je, že loni zemřelo o dva lidi méně než v roce 2016. Meziročně však došlo u dopravních nehod k nárůstu nepřiměřené rychlosti a řízení pod vlivem alkoholu.

„Alkohol tvořil v roce 2017 čtyři procenta všech dopravních nehod, ale ve velikonočním období činil podíl alkoholu na dopravních nehodách sedm procent. Za posledních 17 let je pak z pohledu obětí při velikonočních dopravních nehodách nelepší bilance za rok 2013 a 2011 se třemi oběťmi. Z opačného pohledu je nejhorší rok 2003 s 25 oběťmi,“ zhodnotil statistiku Tomáš Neřold pověřený řízením Samostatného oddělení BESIP.

Kolony a sváteční řidiči

BESIP se spolu s policií stejně jako loni zaměří na velikonoční dopravně-bezpečnostní akce. Krajští koordinátoři BESIP se chystají na vybraných místech spolu s policisty oslovovat řidiče a upozorní je na rizika řízení pod vlivem alkoholu. Řidiči, kteří se chovají v souladu s pravidly silničního provozu, dostanou alkohol tester a další motivační předměty.



Řidiči, kteří se chystají na velikonoční prázdniny, by měli počítat také s dalšími komplikacemi. Na cesty se často vydávají sváteční šoféři, kteří nemají s řízením příliš zkušeností, nebo vyráží na silnice po několikaměsíční pauze. S oteplením startuje také motorkářská sezóna. A na třech místech se rozjedou též další etapy oprav dálnice D1 - podrobnější informace o opravách silnic najdete zde.

Policie zkontroluje i motorkáře

Ve střehu jsou policejní složky na ulicích i silnicích. Od pátku 23. března až do Velikonočního pondělí dohlížejí nejen na silnice, ale i na bezpečnost lidí a pořádek v ulicích. Ve službě jsou navíc stovky policistů a mají vyhlášený stupeň zvýšené bdělosti, tedy první stupeň ohrožení terorismem. Na silnicích je připraveno několik dopravně bezpečnostních akcí, v rámci kterých budou řidiče aut i motorek kontrolovat desítky dopravních policistů.

Alkoholová kalkulačka Pokud víte, co všechno jste během velikonočních oslav vypili, máte vyhráno. Alkoholová kalkulačka vám jasně naznačí, kdy usednout za volant.

„Velikonoce jsou tradičně spojeny také s požíváním alkoholu a policisté se v minulých letech bohužel přesvědčili, že někteří koledníci usedají za volant pod vlivem alkoholu nebo drog a tím ohrožují nejen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu. V loňském roce jsme během velikonočních svátků zkontrolovali 52 tisíc řidičů, z nichž 223 bylo pod vlivem alkoholu nebo drog. U 69 dopravních nehod sehrál roli právě alkohol,“ uvedl policejní prezident Tomáš Tuhý.



Řidiči by měli pamatovat na to, že po bujarých oslavách trvá tělu dlouhé hodiny, než se dostane do formy a plné bdělosti. Výzkumníci už před časem prokázali, že i když se hladina alkoholu vrátí po noční párty na nulu, řídí lidé své vozy stejně mizerně jako po pár sklenkách šampaňského.

„Kocovina se vyvine, když se koncentrace alkoholu v krvi vrátí na nulu, přetrvává i dvacet hodin po konzumaci alkoholu a je charakterizována slabostí a otupělostí,“ uvedli vědci.



Takové stavy provází bolest hlavy, spánková deprivace a dehydratace. Když takto člověk usedne za volant, má zhoršené vnímání situace na silnici, zpomalené reakce a vykazuje únavu. Jeho mozek hůře kontroluje a koordinuje pohyby těla. Ztrácí se také schopnost správně posoudit rychlost a vzdálenost vozu - o výsledcích výzkumu čtete více zde.