Británie otestuje možnost použití elektroaut jako malých elektráren

Myšlenka vychází s předvídatelných vzorců chování mnoha řidičů: ráno do práce a večer zpět domů. Během dne se auto nabíjí na parkovišti před kanceláří. Nabíjení by mohlo být naprogramováno tak, aby se auta nabíjela v době, kdy je to nejlevnější, tedy když svítí slunce nebo fouká vítr. Po návratu domů by auto podle plánu vlády bylo opět připojeno k rozvodné síti, ale nikoliv proto, aby vysávalo energii ze sítě, ale aby ji do sítě vracelo.



Elektřina z aut by tak proudila do sítě v době večerní špičky poptávky po elektřině. Tok elektřiny by pak mohl být znovu obrácen v noci, kdy by foukal vítr. Auto by se tudíž nabilo pro jízdu další den.

„Možnost, že elektrický vůz vrátí energii do rozvodné sítě, když parkuje, zvýší odolnost sítě, umožní lepší využití obnovitelných zdrojů a majitelům sníží náklady na vlastnictví elektrického auta,“ řekl mluvčí projektu. Podle něj to povede k novým obchodním příležitostem a bude to jasná výhoda pro uživatele elektrických aut i spotřebitele energie.

„Vzestup elektrických vozů poskytne větší flexibilitu systému a využití obnovitelných zdrojů energie. Vozidlo připojené k síti také dává zákazníkům možnost vydělat na svém autě prodejem služeb do energetického systému,“ prohlásil Patrick Erwin z elektrárenské společnosti Northern Powergrid.

Možnost připojit auto do elektrické sítě by mohla být důležitá kvůli stále vyššímu využívání obnovitelných zdrojů. Británie bude potřebovat více akumulátorů, aby mohla obnovitelnou energii uchovávat. Jejím cílem je snížit do roku 2050 uhlíkové emise o 80 procent.