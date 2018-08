Vědci varují: vibrace auta vás mohou za volantem uspat

Podle profesora Stephena Robinsona z RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology) jeden z pěti Australanů někdy usnul za volantem. Člověk by možná řekl, že za to mohou nekonečné australské silnice, ale podle Robinsona jsou příčinou vibrace, které auto vydává.

„V případě, že jste unavení, stačí jen málo, abyste začali klimbat,“ říká Robinson a dodává: „Jemné vibrace, které člověk vnímá přes sedadlo, mohou snadno ukolébat jeho tělo i mozek.“



Usínají i odpočatí

Výzkum, který Robinson vedl, se zaměřil na vytrvalé vibrace o nízkých frekvencích, jež obvykle auto při jízdě vydává. Ukázalo se, že podobné chvění postupně zvyšuje ospalost, a to dokonce i u zdravých a odpočatých lidí.



„Stačilo 15 minut a již se začínaly objevovat první příznaky klimbání, za hodinu a půl byla zásadně ovlivněna schopnost řidičů se koncentrovat a zůstat v pozoru,“ popisuje závěry studie profesor Robinson.

Ilustrační snímek

Výzkum probíhal na simulátoru v laboratoři, kde 15 dobrovolníků muselo absolvovat únavnou monotónní cestu na dvoupruhové dálnici. Zařízení simulátoru bylo posazeno na speciální vibrační desce, která se v jednom případě chvěla s frekvencí od 4 do 7 Hz a ve druhém zůstávala v klidu.

Únava vyvolaná vibracemi u všech „subjektů“ zvyšovala psychologickou i fyzickou náročnost úkolů, které jim vědecký tým zadával. Jejich těla se s touto skutečností snažila vypořádat, což se projevilo zvýšenou tepovou frekvencí. Ta postupně rostla, až se po zhruba 60 minutách dostala k maximu.

„V dohledné době bychom chtěli výzkum provést na větším vzorku a studovat vliv věku na podobně vyvolanou únavu, otázkou může být i souvislost se zadržováním dechu během spánku,“ říká další z výzkumníků, profesor Mohammad Fard.

Studie navíc ukazuje, že kromě škodlivých existují i „dobré“ vibrace jiných frekvencí, které fungují opačně a místo aby ospalost způsobovaly, tak ji potlačují. „Chtěli bychom proto také rozšířit spektrum studovaných frekvencí,“ mluví o dalších plánech Fard. Tyto „dobré“ vibrace by následně mohli využít automobiloví designéři. Vědci z RMIT mluví hlavně o upraveném návrhu sedadel.