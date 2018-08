VIDEO: Betonové bloky umí zastavit tank, rallyspeciály se jich moc bojí

11:59 , aktualizováno 11:59

Slovo „hinkelstein“ patří do slovníku všech jezdců, kteří někdy zavítali na německou rallye. Betonové bloky připomínající menhiry vypadají nevinně, byly ale vymyšlené tak, že zastaví tank. Když do něj narazí rallyeový speciál, pro posádku to obvykle znamená konec v soutěži.