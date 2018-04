Aprílový fór Škody není nereálný, protihlukovou stěnu auta mít mohou

„Kdy už tam budééém!?“ tu otázku už slyšel v autě asi každý rodič. A taky křik, dětské hádky a rady spolucestujících.

Britské zastoupení Škody proto ve svém aprílovém reklamním spotu spoustu zákazníků navnadilo. Speciální zařízení v opěrce hlavy stisknutím tlačítka v infotainmentu aktivuje protihlukový systém, který vytvoří neviditelnou protihlukovou stěnu.

Aby vzadu lépe slyšeli S rodinně-výchovnou pomůckou, která má naopak pomoci rodičům se zvládáním dětí na zadních sedadlech, se můžeme setkat ve Škodě Kodia, Supefb nebo i ve Volkswagenu Touran. Mikrofon handsfree na předních sedadlech přijímá řeč řidiče a spolujezdce a zesiluje ji tak, aby povely pro posádku slyšelo dobře z reproduktorů i osazenstvo na zadních místech.

Vtipné video, ve kterém má hlavní roli rodinka se dvěma povykujícími dětmi na zadních sedadlech Škody Karoq, ovšem nemusí být úplnou utopií. Systémy aktivního potlačování hluků pomocí audiosoustavy jsou dnes v autech stále rozšířenější. Mikrofony v kabině poslouchají nežádoucí hluky a audiosystém pak vytváří protichůdné zvukové vlny (sinusovka s opačnou fází), které hluk vyruší.

Zvukové zóny u Fordu

Na utišení nežádoucích hluků s pomocí „neviditelných sluchátek“ už pomýšleli před lety vývojáři Fordu. „Při správném rozmístění mikrofonů a reproduktorů by technologie aktivního potlačování hluku mohla umožnit výběr hlasu, který chcete slyšet a který ne,“ popsal v roce 2016 Ralf Heinrichs, odborník americké značky na akustiku.

Vývojář Fordu tehdy mluvil o „osobních zvukových zónách“. Díky mikrofonům a zesilovačům v opěrkách hlavy by cestující mohli i bez sluchátek telefonovat, poslouchat hudbu nebo sledovat televizi, aniž by tím rušili ostatní.

Zároveň by se usnadnila komunikace mezi cestujícími na přední a v zadní řadě sedadel. Rodiče by lépe slyšeli, co říkají děti sedící vzadu a nemuseli by se otáčet. „V autech to bude za nějakých pět až deset let docela proveditelné,“ dodal Heinrichs. „A když to půjde v autech, určitě by to šlo i doma.“