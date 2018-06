Autovideo týdne: Škoda Kodiaq RS si díky ženě veze rekord z Nürburgringu

Aspoň podle oficiálního měření. Prozatím maskovaný Kodiaq RS, který bude od podzimu nejostřejším a nejrychlejším SUV Škody, obkroužil necelých 21 kilometrů legendární závodní trati na západě Německa za 9 minut 29 sekund a 84 setin. Na legendární trati zvané Zelené peklo dobyla rekord pro českou značku slavná závodnice Sabine Schmitzová.

Pravda, absolutní rekord okruhu je 6:11,13 (stojí za pozornost, že ho Stefan Beloff zajel před pětatřiceti lety - v roce 1983 - s Porsche 956) a dnešní supersporty jezdí okruh pod sedm minut, ale stačilo najít disciplínu, ve které ještě nikdo s oficiální časomírou obkroužit Nürburgring nezkusil a rekord byl na světě.

Nordschleife, jak se Severní smyčce Nürburgringu říká, je za běžných okolností vyhrazena sportovním a supersportovním vozům, ostrým hatchbackům nebo autům s různými speciálními úpravami. Ale SUV a různé jejich odvozeniny brázdí legendární okruh také. Škoda tam tedy dovezla svou připravovanou novinku.

Za volant usedla žena bytostně spjatá s Nürburgringem, která okruh zná jako málokdo jiný. Závodnice Sabine Schmitzová je dosud jediná žena, která na Nürburgringu vyhrála závod na 24 hodin a s nejrůznějšími vozy už na okruhu nakroužila přes 30 000 kol.

Sabine Schmitzová Profesionální závodnice a znalkyně Nordschleife. V okolí okruhu vyrostla a žila, jako dosud jediná žena zvítězila ve 24hodinovém závodě na Nürburgringu. Stala se také moderátorkou motoristických pořadů v německé televizi, vystupovala také v pořadu BBC Top Gear.



„Je to neuvěřitelná závodní trať, každý na světě ji zná. Je slavná, odehrála se tu spousta dramat, s dobrými i špatnými konci. Řídit tady auto je skvělý pocit. Bojujete s tratí i počasím. Někdy je tu slunečno a o pět kilometrů dál silně prší. Už jsem tu závodila i ve sněhu. Okruh je hodně dlouhý a nevyzpytatelný. Je to výzva,” popisuje.

Pro rekordní pokus nemělo sedmisedadlové SUV s pohonem všech čtyř kol žádnou zvláštní úpravu, auto vyjelo přesně v takové podobě, v jaké se v říjnu poprvé v plné kráse představí veřejnosti a následně přijde do prodeje, uvedla automobilka.

„Auto sportovně vypadá i jede. Myslela jsem si, že sedmisedadlové auto nebude tak snadno ovladatelné, obzvláště na náročném okruhu jako je Nordschleife, ale mám z něj skvělé pocity. Řídí se krásně. Jsem ohromena. Neměnili jsme na autě vůbec nic,” dodala Sabine Schmitzová.

Škoda své modely testuje na Nürburgringu už dlouho, stejně jako mnoho dalších automobilek, některé si dokonce poblíž postavily své zázemí. „Kodiaq RS byl během svého vývoje testován na několika evropských okruzích,” dodal František Drábek, jeden z otců Karoqa, který usedl při rekordní jízdě na místo spolujezdce.

„Kodiaq RS dostal exkluzivně dvoulitrový TDI biturbo motor s výkonem 176 kW, vždy s pohonem všech čtyř kol a automatickou převodovkou. Je to vůbec poprvé, co používáme biturbo technologii,“ přidává Drábek několik technických podrobností. A připomíná, že RS dostane také progresivní řízení a adaptivní podvozek. Použitý turbodiesel umí mít až 500 newtonmetrů točivého momentu. I z fotek maskovaného auta je zřetelné, že auto dostane přemodelované nárazníky. Podle informátora iDNES.cz, který už auto viděl, má nejostřejší Kodiaq dvacetipalcová kola a uvnitř zcela nové přední sedačky s integrovanou opěrkou hlavy.

„Můj styl? Vždycky se snažím být co nejrychlejší,” přiblížila Schmitzová se smíchem svůj plán před odmávnutím šachovnicového praporku na startu. Plán na rekord měla taky přesně vymyšlený: „Plný plyn a zůstat na trati. Brzdit co nejpozději před zatáčkou a pak zas co nejdříve zrychlovat,” dodala. Zní to jednoduše, ale jen málo lidí to umí fakt dobře a jen hrstka do umí opravdu tak dobře na Nürburgringu jako ona. „Je to vážně zelené peklo, ale pro automobilové nadšence je to nebe,“ dodala a hurá na start.

Nürburgring Nordschleife Legendární závodní okruh postavily v letech 1925 až 1927 zhruba tři tisíce dělníků v oblasti vrchoviny Eifel na západě Německa. Trať měří 20 832 metrů a zahrnuje 73 zatáček, 33 z nich je levotočivých, 40 pravotočivých. Výškový rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším místem na trati je zhruba 300 metrů. Šampion formule 1 Sir Jackie Stewart nazval okruh „Zeleným peklem“. Okruh využívají automobilky k testování, je také otevřen pro jízdy široké veřejnosti.

„Na skutečné závodní auto musíte tlačit, má nízké těžiště a je dobře vyvážené. Bála jsem se, že by Kodiaq RS mohl být trochu neklidný právě kvůli těžišti a vyvážení, ale choval se naprosto výborně. Zvlášť v esíčkách, kde je třeba přenášet váhu ze strany na stranu. Byl vážně skvělý, moc mě překvapil,“ popsala, když odložila helmu. „Ráda vyzkouším něco nového – už jsem tu jela s dodávkou a dokonce i s bytným vozem. Jsem vždycky zvědavá, jak se tu auto bude chovat.“

„Je tu spousta slepých horizontů a vy netušíte, co za nimi čekat. Pořád se musíte naplno soustředit, protože je to tu skutečně nebezpečné. Není tu místo pro chybu, buď skončíte ve štěrkové pasti, nebo praštíte do svodidel. Trať je dlouhá a skutečně těžká na naučení. Spousta lidí sem dorazí se svými silnými, těžkými auty, která umí být hodně rychlá. Jenže v té rychlosti pak stačí i drobná chyba a může z toho být velký průšvih,“ uzavřela slavná závodnice.