Za dva roky nové auto: vietnamská automobilka ohromuje rychlostí

V Paříží se pochlubí dvěma modely: SUV a sedanem. Na úšklebky odkazující na odér a kvalitu produktů vietnamské tržnice zapomeňte. Zcela nová fabrika, která vyrostla nedaleko Hanoje, je krystalickým příkladem toho, jak dnes funguje autoprůmysl: spolupráce s projekty postavenými na zelené louce se obzvlášť na překotně rostoucích asijských trzích nebojí ani nejznámější automobilky a renomovaní dodavatelé.



Mezi těmi, se kterými se VinFast domluvil, figurují největší globální hráči: elektroniku dodá Bosch se Siemensem, komponenty Magna, výrobní zařízení ABB.

A k tomu navrch BMW. Mnichovská automobilka je hlavním partnerem do začátku. „Podepsali jsme smlouvu, která nám poskytuje přístup k patentům a know-how pro výrobní proces,“ vysvětlil pro magazín Autoweek generální ředitel nové automobilky James DeLuca, bývalý viceprezident pro výrobu amerického General Motors. Veterán z autoprůmyslu má obrovské zkušenosti z Koreje a Číny. V roce 2016 odešel do důchodu, ale podle vlastních slov nešlo nabídce dravce z Vietnamu odolat.

Asie - především Čína s Koreou a částečně i Indii - je pro staré pardály i mladé agresivní naděje obrovsky lákavá. Zabetonované poměry v tradičních automobilkách jsou často na obtíž, draví Asiati jim umí poskytnout volnost. Vietnamci tak lovili po celém světě a nejvíc asi právě u General Motors.

Nudlový a realitní magnát

Nová automobilka se představila poprvé světu 2. září 2017, symbolicky v den oslav vyhlášení nezávislosti na Francii v roce 1945. Za vším stojí Pham Nhat Vuong, nejbohatší Vietnamec a první tamní miliardář, jehož majetek je dnes odhadován na necelých 170 miliard dolarů. Letos padesátiletý vystudovaný geolog se po studiích v Hanoji a Moskvě v roce 1992 odjel svou ladou na Ukrajinu. Tam ovšem vydělal obrovské peníze na něčem docela jiném: instantních nudlích a polévkách. V roce 2009 firmu prodal nadnárodnímu gigantu Nestlé za 150 milionů dolarů a vrátil se do Vietnamu, kde se pustil nejprve do investic do realit. A postupně začal budovat impérium VinGroup, které provozuje síť obchodních center, bytových komplexů, lázní, resortů, nemocnic a škol po celé zemi. Podniká také v zemědělství a cestovním ruchu. Tržní kapitalizace firmy je 32 miliard dolarů, to je přes 700 miliard korun.

Ohromující je rychlost, se kterou se všechno událo. Zavedeným automobilkám trvá obvykle šest let, než vyvinou auto, když hodně spěchají, zvládnou to za čtyři roky. VinFast chce začít prodávat dva roky po založení automobilky na zelené louce. „Za 24 měsíců zvládneme to, na co většina ostatních potřebuje 60 měsíců,“ potvrzuje DeLuca.

„Je to také nejrychlejší start-up v automobilovém průmyslu na světě a bezprecedentní globální finanční projekt,“ píše magazín Autoweek a dodává, že je to nejlépe finančně zajištěný start-up v automobilovém průmyslu za posledních 10 let. Rozjezd nové automobilky má stát 3,5 miliardy dolarů.

Pham Nhat Vuong dal DeLucovi plnou důvěru, ten tak shromáždil manažerský dream team z veteránů autoprůmyslu z Evropy, Ameriky, Austrálie i Asie. Zadání bylo jasné: neztrácet čas ani peníze a překvapit kvalitou. „Být nejlepší neznamená nutně být nejdražší,“ shrnuje Shaun Calvert, australský šéf VinFastu pro výrobu a bývalý vrcholový manažer GM, který pracoval u Opelu až do jeho loňského prodeje francouzskému PSA.

Letos VinGroup převzala od GM továrnu v Hanoji a celou dealerskou síť automobilky s právy na distribuci aut značky Chevrolet ve Vientamu, právě ta bude asi jednou z klíčových součástek startu nové automobilky. V koupené továrně se mají vyrábět jen auta značky VinFast, chevrolety se budou do země dovážet ze zahraničí.

Srdcem automobilky je ovšem Haiphong, nejvýznamnější námořní přístav severního Vietnamu a hlavně jedno z hlavních průmyslových center země. Na 335 hektarech tam za pár měsíců vyrostla úplně nová fabrika, část pozemku vznikla zasypáním míst, kde ještě letos v lednu bylo moře.

Poprvé se koplo do země v roce 2017, lisovna, lakovna i motorárna byly ještě koncem letošního srpna prázdné. Už na přelomu roku tam chce ovšem VinFast spustit výrobu ve zkušebním režimu. Sériová produkce má odstartovat v druhém čtvrtletí 2019. Část komplexu je vyhrazena dodavatelům, mezi prvními nasmlouvanými dodavateli byl Bosch, Lear, Dürr a ZF.

Rostoucí trh

Vietnamská ekonomika roste velmi rychle, průměrný příjem je tam podle automobilky ovšem stále jen něco přes dva tisíce dolarů ročně. To stačí tak na nákup všudypřítomných skútrů. Podle Le Thi Thu Thuy, místopředsedkyně VinGroup a předsedkyně VinFast, jsou ovšem příjmy výrazně vyšší ve městech, automobilka se tedy neobává, že by nenašla dostatečný trh pro čtvrt milionu aut, které chce do několika málo let vyrábět.

Vietnamská populace rychle roste, 93 milionů obyvatel je víc, než má Jižní Korea (51 milionů). Vietnamský trh s novými auty je ovšem v poměru k populaci malý, v roce 2017 se tam prodalo 272 750 nových aut, to je téměř stejné množství jako v desetimilionové České republice (271 595).

Prozatím má fabrika nastavený velmi mírný výrobní takt na 38 aut, které linku opustí za hodinu, časem se chce dostat na 60 za hodinu, což je blíže obvyklým standardům.

„Připravujeme budoucí zaměstnance za pomoci školy Eckert v Mnichově, protože v tomto regionu není kvalifikovaná pracovní síla. Budeme mít 1400 robotů a 1200 autonomních vozidel pro přepravu komponent a podsestav uvnitř a mezi výrobními halami. Ty zajistí velmi vysoký stupeň automatizace, který je nezbytný k zajištění kvality výrobků na nejvyšší úrovni na světě,“ cituje Autoweek Shauna Calverta.

Mike Dunne, nezávislý analytik autoprůmyslu specializovaný na Asii, se obává, že vietnamský trh neporoste tak rychle, aby absorboval tolik nových aut nové značky. Na tamním trhu dnes dominuje Kia (za první pololetí letoška má čtvrtinový podíl na trhu), následují Toyota, Hyundai, Mazda, Ford a Honda. Podle Dunna se bude muset značka zaměřit také na exportní trhy, hlavně v jihovýchodní Asii. Manažeři se nijak zvlášť nebrání, když se spekuluje také o Americe či dokonce vysoce konkurenční Evropě.

Prodej chce automobilka odstartovat v třetím čtvrtletí roku 2019. V roce 2025 chce prodávat půl milionu aut ročně.

O designu se hlasuje

David Lyon, další bývalá kapacita General Motors a dnes šéfdesignér nové značky, zdůrazňuje, že VinFasty nebudou jen klony bavoráků - i když i to samo o sobě by bylo skvělé, zvlášť na úplně novou automobilku. Už samotná geneze designu obou aut je v automobilovém světě nevídaná. Před rokem, kdy se automobilka poprvé představila světu, také uveřejnila dvacet skic - designérských návrhů od nejslavnějších stylistických studií světa: Italdesign, Pininfarina, Zagato nebo Torino Design. Vietnamská veřejnost pak hlasovala o vítězných návrzích, do ankety se zapojilo 62 tisíc lidí.

Vyhrály návrhy Italdesignu, ovšem rozpracování zadal Vinfast konkurenčnímu studiu Pininfarina. To opět zvolilo zrychlený proces, kdy místo klasických fyzických modelů výrazněji zapojilo modelovací programy, designérské práce se tak prý zkrátily na polovinu.

Teprve letos v lednu viděli představitelé automobilky první hliněné modely, dnes už po Evropě a Vietnamu jezdí 160 maskovaných prototypů.

Jako technický základ pro SUV poslouží železo předchozí generace BMW X5 a pro sedan starší generace BMW řady 5. A benzinový dvoulitrový čtyřválcový turbomotor dodá také BMW, je to lehce upravený agregát ve dvou výkonových verzích se 180 a 230 koňmi.

Technický vývoj obou modelů zajišťuje Magna International, pohonné jednotky upravovala rakouská společnost AVL specializovaná na motorařinu.

DeLuca přiznává, že představení dvou větších modelů má marketingový důvod: mají vyvolat „halo“ efekt kolem nové značky. Větší prodejní potenciál ovšem budou mít hlavně menší modely, které budou následovat. Už teď se ví, že na podzim 2019 se má představit dvě malá auta, jedno benzinové postavené na základech Chevroletu Spark, který se kdysi prodával i v Evropě, a druhé elektrické, jehož vývoj zaštítila inženýrská společnost EDAG. Mluví se také o užitkových modelech a autobusech, dorazit má také elektrický skútr.