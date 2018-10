Vietnamská BMW ukázal světu David Beckham

David Beckham už je přece jen trochu vyčpělá hvězda, ve fotbalovém důchodu je pět let, jím vynalezený metrosexuální módní styl už je taky pár let out. Něčím se ale živit musí. A v Asii je stále za modlu. Když nyní na autosalonu v Paříži asistoval při prvním oficiálním představení nové vietnamské značky, byl z toho poprask.



VinFast vstoupí na trh příští rok. V roce 2025 by měla první vietnamská automobilka vyrábět půl milionu aut. Na autosalonu v Paříži představila SUV a limuzínu vybavené dvoulitrovými motory od BMW.

Nové modely pod označením LUX A2.0 a LUX SA2.0 vznikly v kooperaci s designérskými studii Pininfarina a Italdesign, jako technický základ karoserií použili konstruktéři techniku od BMW, od stejné značky mají i benzinové čtyřválcové turbomotory uložené vpředu podélně a pohánějící zadní kola. Díky „železu“ od BMW přišla automobilka ke skvělému technickému základu: auta mají vpředu lichoběžníkové zavěšení kol a vzadu víceprvkové nápravy. Motory, které podle potřeb automobilky upravovala rakouská firma AVL, mají výkony 130 a 170 kW (176 a 231 koní) a budou spárované s osmistupňovými automaty od ZF. Systém pohonu všech kol u LUX SA2.0 dodá Borg Warner.

Automobilka využívá technologie a komponenty zavedených světových výrobců jako je Bosch, Magna, AVL nebo Siemens. Modely určené pro celosvětový trh by měly splňovat emisní limity i bezpečnostní normy pro ochranu posádky i chodců.

SUV i sedan úspěšně maskují původ v předchozích modelech mnichovské automobilky. Znalé oko to odhalí jen na proporcích boků a klikách dveří. Jinak je design obou modelů zcela svébytný a pracuje výrazně s motivem písmene V, které odkazuje na jméno i původ značky. Čistě subjektivně se lépe povedlo SUV, sedan je hlavně v zadních partiích lehce disproporčně „nastavovaný“. Interiéry jsou „uklizené“ v minimalistickém duchu dnešních trendů. Přístrojové desce dominuje velký displej infotainmentu, koncepcí to trochu připomíná moderní volva. Tím automobilka připomíná, že Vietnam je smartphonovou zemí. Chytrý telefon tam používá přes 80 procent populace, to je vyšší penetrace než kdekoliv jinde na světě, USA nevyjímaje.

Na obou modelech je zřetelná snaha odlišit se od původních BMW a zároveň se vyhnout nařčení z opisování od zavedených značek. To se designérům podařilo - původní návrh je dílem studia Italdesign, rozpracování dostala konkurenční kancelář Pininfarina.

Vývoj zadal Vinfast firmě Magna Steyr, která se na podobné projekty specializuje (jen podle dodaného konceptu takto vyvinula kdysi kupé Peugeot RCZ). Na vinfastech prý pracuje v rakouské projekční kanceláři přes 400 vývojářů, za úkol mají vyvinout novou technickou platformu.

Zpracování dvou modelů vystavených na autosalonu nelze hodnotit. Je zřetelné, že to nejsou sériové kusy, ale vlastně koncepty ukazující podobu reálných aut. Není vůbec jisté, zda dva vystavené exempláře vůbec jezdí. Teprve letos v lednu viděli představitelé automobilky první hliněné modely, dnes už po Evropě a Vietnamu jezdí 300 maskovaných prototypů. I to naznačuje raketový start automobilky, která se poprvé ohlásila světu přesně před 13 měsíci.

VinFast by měla být připravena přijímat objednávky prvních vozů na začátku roku 2019. K dodání pak budou ve třetím čtvrtletí příštího roku.

Automobilka během posledních dvou let vybudovala moderní továrnu, která je prvním automobilovým závodem ve Vietnamu.