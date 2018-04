V Česku může do roku 2023 vzniknout až osm čerpacích stanic na vodík

V Česku by do roku 2023 mohlo vzniknout šest až osm čerpacích stanic na vodík. V současnosti funguje v tuzemsku jediná v Neratovicích. Na vybudování vodíkových čerpacích stanic se má podílet dotační program ministerstva dopravy. Další tři až čtyři stanice by podle zástupců ministerstva měly vzniknout do roku 2025.