Do dvou let by ČR měla mít první plnicí stanici na vodík

Do dvou let by měla v Česku vzniknout první vodíková plnicí jednotka pro malá vozidla. Sdělila to firma ÚJV Řež, jejímž většinovým majitelem je společnost ČEZ. Jednotka má sloužit k doplňování paliva dopravních prostředků, prozatím těch s nízkou spotřebou.