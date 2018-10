Budoucnost automobilismu: útlum Evropy a jízda na vodík

Vodíkové články jsou jednou z alternativ elektromobility. Auta disponující touto technologií není potřeba dobíjet z externího zdroje a tankování vodíku trvá podobně jako u klasických paliv. „Za dvě dekády by měly mít různé technologie pohonu zhruba stejné zastoupení a žádná nebude dominantní,“ cituje z průzkumu Jan Linhart z KPMG. Průzkum společnost dělá každoročně již devatenáct let.

Zákazník si bude pohon vybírat podle toho, k čemu auto potřebuje a co mu bude vyhovovat. Vývoj nových pohonů a technologií je podle Linharta dán hlavně drastickým tlakem na regulaci emisí.



Důležitým postřehem z výzkumu také je, že bude klesat tržní podíl výrobců ze západní Evropy, což předpokládá tři čtvrtiny respondentů. „Nutně to však neznamená pokles výroby v Evropě, ale zvýšení výroby v jiných částech světa. Zřejmé však je, že Evropa už nebude hrát tak důležitou roli,“ uvedl Linhart.

Podobně jako v předchozích letech jsou důležitými trendy robotizace a automatizace výroby a vývoj autonomních aut. Naopak zcela mimo trendy se dostalo vylepšování spalovacích motorů. Velkým tématem je přidaná hodnota automobilek, kterou požadují zákazníci. „Proto budou klíčovou roli hrát data, která dokážou automobilky získat z provozu prodaných aut,“ uvedl Linhart.

Výrobci musí zvažovat více variant elektromobility

Výrobci automobilů na elektrický pohon by měli být připraveni na to, že existuje víc variant, jak dodávat elektromotoru energii. Jaká se nakonec ujme, bude záviset na zákaznících, řekl generální ředitel Toyota Central Europe-Czech Martin Peleška. Také on prorokuje velkou budoucnost palivovému článku z vodíku, který elektřinu vyrábí přímo v autě.

„Existuje možnost externího dobíjení, dobíjení z vodíkového článku i kombinace obojího. Z našeho pohledu neexistuje jednoznačné řešení. Svět nebude černý, nebo bílý, ale šedivý. Využití bude fungovat na bázi poptávky. Regulace mohou rozhodovat jen krátkodobě. Důležité je, co bude trvale udržitelné a funkční,“ uvedl Peleška. Kdo bude mít připravené preferované řešení, bude podle něj nakonec úspěšný.

Toyota umístila na trh první plně hybridní auta již před dvaceti lety. Technologie spočívá v tom, že motor na konvenční paliva lze za jízdy zcela vypnout a jet pouze na elektřinu.

Vodík vnímá Toyota jako palivo budoucnosti i díky tomu, že na loňském Světovém ekonomickém fóru v Davosu založilo jedenáct velkých světových firem tzv. vodíkovou radu, k níž se přidávají postupně další velké firmy včetně finančních institucí. Domluvily se na postupu ve vývoji a výzkumu a mimo jiné se dohodly, že budou používat kompatibilní technologie. Ročně se vyrobí padesát milionů tun vodíku.

Toyota už v Japonsku vyrábí a dodává do vybraných zemí model Mirai, v překladu budoucnost, který je plně elektrický s palivovým vodíkovým článkem. „Prodeje jsou zatím nízké, ale v roce 2020 už to budou desetitisíce kusů a distribuce se rozšíří do dalších zemí. Tankování trvá do pěti minut, emise oxidu uhličitého jsou nulové, dojezd je pět set kilometrů,“ řekl Peleška.

Výrobce už má i autobus s vodíkovými články, který má jezdit v Tokiu při olympijských hrách v roce 2020 a bude průlomem ve veřejné dopravě. „Testujeme také kamiony pro těžkou nákladní dopravu a spoluvlastníme projekt na výrobu lodí. Ta si vyrábí sama vodík z mořské vody a z něj elektřinu, což zní futuristicky, ale funguje to,“ řekl Peleška. Velké nákladní lodě jsou přitom jedněmi z obrovských znečišťovatelů životního prostředí.