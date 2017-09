VW Atlas je velké SUV pro celý svět, ale v Evropě se nemůže prodávat

Co za novinky si připravil koncern Volskwagen pro frankfurtský autosalon? Vedle spousty konceptů autonomních a elektrických aut to je Karoq, T-roc nebo třeba Amarok v nové verzi Aventura vybavené motorem 3.0 V6 TDI o výkonu 190 kW. Právě vedle něj nenápadně stál podobně stylizovaný vůz jménem Atlas.

Volkswagen si dal na (ne)nápadnosti záležet. Atlas dostal stejný odstín laku a zvenčí i zevnitř vypadá, jako by byl „kombíkovou“ verzí Amaroku. Jenže není a na expozici Volkswagenu se v předvečer autosalonu objevil jen na skok. Němci nepochybně rádi vzbudí zvědavost, ale to poslední, co by chtěli, je vyvolat zájem o auto podobného typu.

Jedním z autorů designu Atlasu je Oliver Stefani, nový šefdesignér Škody Auto, podívejte se, jak o velkém Volkswagenu mluví:

Atlas se od začátku roku nabízí v USA, kde se i vyrábí, a pod názvem Teramont také v Číně. Prodávat se bude i v Evropě, dokonce s naftovým motorem, ale jen v rusky hovořící části. Kdyby Volkswagen vyslal Atlas do zemí EU, měl by kvůli jeho vysoké spotřebě „nelogický“ zájem prodat co nejméně kusů.

Hodnotu kombinované spotřeby v evropském měřicím cyklu samozřejmě neznáme, ale kdyby byla u benzinového šestiválce dvanáctilitrová, jak se udává v USA, dosáhly by emise CO 2 tří set gramů. Automobilky přitom mají povinnost zajistit u nově prodaných aut v EU průměr teď 130 a v roce 2020 už jen 95 g/km. To znamená, že by VW na každý jeden atlas musel prodat nejméně dva elektromobily navíc.

A tak nám nezbývá než jen snít o autě, které je tak obrovské, že by bylo rodinným ideálem. Má tři řady sedadel a v každé z nich dvě samostatná křesla – podobně jako to mívala Lancia, resp. Chrysler Voyager. I za třetí řadou přitom zůstává slušný prostor s délkou zhruba 60 cm (za poslední řadou se udává objem 405 litrů). Třímetrový rozvor je zase zárukou, že prostor pro nohy bude na libovolném místě vždy alespoň dostatečný.

Ačkoliv je Atlas evropskými měřítky obrovské auto, s délkou 5,04 a šířkou 1,98 metru je velký tak akorát, aby se vměstnal do normovaného parkovacího místa. Pro srovnání: oblíbený Multivan (Volkswagen T6) je o 10 cm kratší a široký je stejně.

Kouzla s vnitřním prostorem a variabilitou umožnila použitá technika. I když Atlas vypadá jako blízký příbuzný Amaroku, ve skutečnosti používá platformu MQB. To znamená, že pod přední kapotou se motor ukrývá napříč, on sám ani převodovka tedy nijak nezasahují do kabiny. Na vysvětlenou: Amarok má motor uložený podélně a spočívá na nosném rámu.

Na americkém trhu je přitom standardem motor, o kterém se původně říkalo, že s platformou MQB slučitelný není a dodnes se v žádném autě této konstrukce v Evropě neobjevil: šestiválec 3,6 l VR6, známý například z předchozího Superbu. Má 206 kW a 360 Nm a novinkou pak je, že všechna kola roztáčí přes osmistupňový automat od Aisinu. V Číně je nabídka motorů jiná, tamní verze pojmenovaná Teramont spoléhá na čtyřválec 2.0 TSI a šestiválec 2.5 TSI, který je novou přeplňovanou verzí motoru VR6. Turbomotory dosahují 162 kW/350 Nm, resp. 220 kW/500 Nm.

Technika v zásadě odvozená od Passatu má samozřejmě i své limity. To se projevuje především v tom, že i s šestiválcovým motorem smí Atlas táhnout přívěs jen do hmotnosti 2,2 tuny. Proti tomu Amarok s žebřinovým rámem zvládá 3,5 tuny. Právě Amarok je společně s technicky složitějším Touaregem tím, co chce Volkswagen evropským zákazníkům nabízet. Pro náročnější je zde pak samozřejmě ještě Audi Q7 – auto podobných rozměrů jako Atlas, ale s výrazně vyšší cenou.