VIDEO: Tisíce volkswagenů s cinklými TDI chátrají v poušti

Ty skladuje na různých odstavných plochách, podívejte se na jednu z nich.



Záběry pořízené z dronu ukazují jedno z pohřebišť dieselových volkswagenů v Kalifornii, v poušti poblíž Victorville.

Auta s motory vybavenými softwarovou funkcí, která identifikuje emisní test v laboratoři a upraví práci motoru tak, aby vypouštěl méně škodlivin, musela automobilka kvůli nařízení úřadů od majitelů vykoupit zpět (vše o aféře dieselgate čtěte zde).

Takových míst má být podle BBC v Americe sedmatřicet a parkuje na nich asi 350 tisíc aut. To celé zatím stálo Volkswagen asi sedm a půl miliardy dolarů, to je přes 150 miliard korun. Vykupování cinklých TDI má probíhat až do konce roku 2019, takže částka ještě naroste.

Některá auta Volkswagen sešrotoval. Většinu chce ovšem upravit tak, aby vyhovovala požadavkům stanoveným úřady, a prodat je hlavně mimo USA. Soud Volkswagenu nařídil, že pokud chce auta vyvážet mimo USA, musí je i tak modifikovat.

Pokud ovšem bude chtít automobilka vozy odstavené v poušti opět uvést do provozu, bude to znamenat další obrovské investice. Dlouhodobá odstávka autům rozhodně nesvědčí.