Pokání Volkswagenu: nový šéf nařídil, že se firma musí chovat etičtěji

Letos na trh Volkswagen dodá 70 nových modelů a zváží budoucnost těch částí firmy, které nemají přímou vazbu k jádru jeho podnikání.



Přestože se Volkswagenu daří a má rekordní odbyt, je podle Diesse nezbytné soustředit se na etiku. Tedy na to, co bylo dosud problémem, ale co teď bude mít podle něj stejnou důležitost jako vývoj aut či marketing. „Volkswagen musí být ještě upřímnější, otevřenější, pravdivější - jedním slovem slušnější,“ řekl Diess, který od 12. dubna nahradil ve funkci předsedy představenstva Matthiase Müllera (podrobnosti čtěte zde).

Šéf Volkswagenu Herbert Diess (třetí zprava) na autosalonu v Pekingu

Za tímto účelem vytvořilo představenstvo program Together4Integrity (Společně za integritu). Jeho součástí bude také interní varovný systém a nekompromisní postup v případě zjištění chybného jednání.

Šestičlennou strukturu bude tvořit skupina Volume (vozy pro masový trh značek VW, Škoda, Seat, lehké užitkové vozy a divize Moia zaměřená na moderní dopravní služby typu sdílení automobilů), skupina Premium - prémiové vozy (značky Audi, Lamborghini, Ducati), skupina Super Premium (luxusní vozy typu Porsche, Bentley, Bugatti), skupina nákladních vozů a autobusů Volkswagen Truck & Bus a také divize nákupu a finanční divize. Jednotlivé divize budou moci přijímat samostatná rozhodnutí.

Značky koncernu Volkswagen Volkswagen, Audi, Bentley, Bugatti, Porsche, Lamborghini, MAN, Scania, SEAT, Škoda Auto, Volkswagen Užitkové vozy a Ducati.

Nový šéf koncernu se vyjádřil i k budoucnosti výrobce motocyklů Ducati a výrobce převodovek Renk, u nichž nevyloučil jejich případné vyčlenění. Divize nákladních vozidel a autobusů má být podle Diesse „v dohledné době“ připravena ke vstupu na burzu.

Nejvyšší manažer Volkswagenu se pochvalně vyjádřil k práci svého předchůdce Müllera - podnik mu prý předal v dobré kondici. Volkswagenu se navzdory dozvukům skandálu kolem podvodů při měření výfukových emisí nebo nově zveřejněné aféře kolem testování účinků emisí naftových automobilů na opicích i lidech a s nimi spojenými žalobami a pokutami loni podařilo prodat rekordních 10,74 milionu vozidel.