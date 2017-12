Nové Polo v testu: Je tak dobré, že konkuruje Jeho Veličenstvu Golfu

Občas na světě zavládne nespravedlnost, která nemá žádný konkrétní důvod. Třeba když přiberete kilo i po mrkvi, zatímco kamarádka může jíst dorty bez následků. Nebo když Volkswagen vyrobí skvělé auto, nasadí na něj solidní cenu, ale čeští novináři si ho při nominaci finálové pětky českého Auta roku ani nevšimnou a vyberou dražší vozy, sportovní nebo luxusní.

Pro mě osobně je ovšem polo ideálním kandidátem. Je totiž skvělým autem pro velkou skupinu lidí, kteří na nový velký vůz nemají nebo jim prostě stačí malý.

Podvozek

Hlavně proto, že má vynikající, propracovaný podvozek. Nejenže bezvadně tlumí a je navýsost komfortní – trefený kanál jen slyšíte někde v dálce, auto se jemně zhoupne – ale zároveň je jistý v zatáčkách, stabilní, ještě o maličko lepší než u už tak skvělé ibizy. Například Nissan Micra je sice možná nejsportovnější malé auto na trhu, ale jeho tvrdý podvozek vás vytřese. Polo je skvělé.

Podvozek je tak dobrý a systém přibržďování vnitřního kola funguje tak precizně, že si řidič dovolí víc hřešit a najet do zatáčky hodně přes limit, což by s jiným autem nedělal. Pak teprve můžete pocítit mírný neklid a tendenci k nedotáčivosti, kterou ovšem stabilizace bez problémů zkoriguje.

Prostornost

Polo je velké. Opravdu velké. Má o čtyři centimetry větší rozvor než golf čtvrté generace z roku 2003, má také o 21 litrů větší kufr. A i třeba ve srovnání s teoreticky o třídu větší Škodou Rapid chybí polu jen pět čísel u rozvoru, a kabinu má dokonce širší vpředu i vzadu. Je to zkrátka takový zmenšený golf, do nějž se pohodlně vejde pětice lidí a ještě zbývá 350 litrů pro zavazadla (jenom o 13 méně než u Fordu Focus). Pod krycím platem kufru je navíc ještě díra určená na rezervu, kam se také vejde spousta věcí.

Pochválit musíme i sedadla, tuhá a s vysokými opěradly, a místo ve dveřích na velké petky. Tradičně skvělá je ergonomie ovládání, vše je v dosahu řidiče, středový displej je natočen k řidiči, jeho odezva je blesková a dotyk na skleněnou plochu s tlačítky lehounký. Jediná výhrada: příliš minimalistický tachometr. Úplně na něm chybí číslice 90 i 130, tedy české limity, a i ostatní cifry jsou docela nevýrazné.

Motor

VW Polo 1.0 TSI přeplňovaný benzinový tříválec 999 cm3

maximální výkon 70 kW

maximální točivý moment 175 Nm

zrychlení 0–100 km/h 10,8 s

převodovka 7stupňová automatická

spotřeba (výrobce/test) 4,8/7,0 l

délka/rozvor 4 053/2 548 mm

výška/šířka 1 461/1 751 mm

objem kufru 351 l

zákl. cena modelu (1.0, 55 kW) 292 900 Kč

zákl. cena test. motorizace 348 900 Kč

cena testovaného vozu 416 900 Kč Pramen: ceníky automobilky

Přeplňovaný litrový tříválec 1.0 TSI už známe ze škodovek i seatů. Je výborný, asi nejlepší malý turbomotor současnosti. V polu může mít 70, 85 nebo 66 (ve verzi na zemní plyn) kilowattů; my jsme vyzkoušeli slabší variantu se 70 kW. Přestože byl úplně syrový (měl najeto 86 km), jel motor výborně, a to i když jsme ho po pár stovkách ujetých kilometrů začali trochu prohánět. Jen výslednou spotřebu se nám nepovedlo udržet na výrobcem proklamovaných necelých pěti litrech – my jezdili za sedm. Ale počítáme, že si motor ještě „sedne“.

Jednu výhradu ovšem máme. Co nám opravdu nevonělo a zbytečně kazilo výtečný dojem z celého auta, bylo sladění motoru se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem DSG. Nepříjemná je klasická vlastnost této převodovky, kterou se konstruktérům stále nepodařilo vychytat – citelná prodleva při rozjezdu. Nejenže chování auta pak vyznívá rozpačitě, ale občas je to i nepříjemné – třeba když chcete rychle vyjet na hlavní silnici nebo když vám vůz lehce couvne při rozjezdu do kopce.

DSG ovšem často pocukává i za jízdy, občas tam kvalt humpolácky „frkne“. Například při jízdě padesátkou se nejdříve motor převaluje při až nepříjemně nízkých otáčkách (na čtyřku kolem 1200), a najednou tam „šoupne“ trojku, až celé auto cukne. Kombinaci s DSG bychom si klidně odpustili, zvlášť když se za něj připlácí minimálně 40 tisíc korun. Místo toho můžete mít třeba silnější verzi motoru.

Ceny

A jak pořízení malého volkswagenu zatíží konto? Základní cenovka – atmosférická 1.0 (55 kW) za 293 tisíc korun – vypadá možná přemrštěně, zvlášť ve srovnání s ceníkem příbuzné Škody Fabia. Jenže ta stále vyjíždí na starší platformě, navíc v základu má slabší motor a je bez klimatizace. Při dovybavení je už fabia levnější jenom o 17 tisíc korun.

A další špičková malá auta – jako Ford Fiesta, Seat Ibiza nebo Nissan Micra – vyjdou nastejno, nebo dokonce na víc než polo. Samozřejmě, na druhou stranu existuje početná skupina levnějších malých vozů (Hyundai i20, Opel Corsa, Citroën C3), které pořídíte třeba o 40 tisíc levněji. Ale žádný z nich nejezdí tak dobře a dospěle jako nová generace malého volkswagenu.

Volkswagen Polo

Horší je, pokud chcete polo s moderním motorem 1.0 TSI, tam už je odskok od fabie 60 a od ibizy 34 tisíc korun. Cena testované verze s automatem DSG pak vyjde nejméně na 389 tisíc korun a to je opravdu hodně. Za tuto sumu můžete mít i auto kompaktní třídy s automatem – Škoda Rapid se stejným motorem a převodovkou vyjde na 338 tisíc.

Suna sumárum: Pokud opravdu nepotřebujete o něco víc prostoru a nějakou z více vybavených nebo výkonnějších verzí Golfu, je jen málo důvodů, proč místo něj nekoupit nové Polo.