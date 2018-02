Neví se, která automobilka je největší na světě. Každý to počítá jinak

Možná se probojoval zpět americký titán General Motors. A odpověď: vše závisí na tom, co výrobci zahrnují do globálních údajů o prodejích. A rozhodně to, jak definují auta, píše BBC.

Letos se titulu jedničky dožaduje nový hráč, aliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Japonsko-francouzská skupina koupila v roce 2016 Mitsubishi a loni v září přijala současné jméno (čtěte více). Tvoří ji deset značek, jako Dacia, Datsun, Infiniti, Renault Samsung Motors, Lada a samozřejmě trojice, která dala alianci jméno. Firma uvádí, že dohromady prodala v loňském roce 10,61 milionu osobních a lehkých užitkových aut a stala se celosvětově automobilovou skupinou číslo jedna. Ale to je trochu matoucí.

Proč? Protože Volkswagen uvedl, že prodal loni 10,74 milionu vozů. A někteří tvrdí, že podle těchto čísel by měl být jmenován největším ze všech, druhý rok po sobě.

„Určení toho, kdo je jedničkou v celosvětovém prodeji aut, závisí na tom, jaký druh hodnocení chcete,“ uvádí automobilová analytička z BMI Research Anna-Marie Baisdenová. Některá média umístila alianci Renault-Nissan-Mitsubishi na pozici největšího prodejce lehkých vozů za rok 2017 a Volkswagen na druhé místo. Ta však odečetla tzv. těžké vozy jako velké nákladní vozy a autobusy značek MAN a Scania, které do skupiny Volkswagen také patří. Německý koncern tyto vozy do svých čísel zahrnuje, takže média, která vzala celkové údaje, oznámila, že Volkswagen si udržel pozici jedničky před aliancí Renault-Nissan-Mitsubishi.

Aby byly zmatky ještě větší, automobilky a země mají různé definice pro lehké a těžké vozy. Oblíbená SUV, tedy sportovně užitkové vozy, jsou lehké, nákladní, nebo osobní vozy? To záleží na tom, jakou značku řídíte.

„SUV se stala velmi populární, takže mnohá jsou v zásadě stejná jako normální vozy,“ uvádí Derryn Wong, šéfredaktor magazínu CarBuyer. V USA jsou však některá SUV započítávána mezi lehké nákladní vozy. V Singapuru, Malajsii a Thajsku je Toyota Hilux pickup truck, tedy lehký komerční vůz, zatímco Toyota Fortuner, která využívá stejnou platformu a vypadá podobně, je považována za osobní SUV.

Dále třeba dodávka je téměř vždy považována za komerční vůz, vyjma minidodávek, jako je Toyota Sienna, která má místo až pro osm lidí. Mezi lehké nákladní vozy se řadí také pickupy jako Chevrolet Silverado, bez ohledu na to, zda jsou určeny pro podnikání, nebo soukromou přepravu. Ne každá automobilová značka jasně vymezuje osobní a lehká nákladní vozidla a ne každá značka zveřejnila celkový rozpis prodeje za rok 2017.

Takže jaká je odpověď? „Odstraněním těžkých nákladních aut a autobusů z prodejních čísel můžeme porovnat pouze trh s lehkými nákladními vozy,“ uvádí Baisdenová. To by pravděpodobně mělo být důležitější pro průměrného spotřebitele a podle tohoto hodnocení je nejvýše aliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Pokud se však zahrnou všechny značky ve skupině a všechny typy prodaných aut, bude to výhoda pro skupiny jako Volkswagen, která má vše od malých hatchbacků přes prémiové vozy Porsche po velké nákladní vozy značky MAN.

A pak jsou zde ještě údaje od mezinárodní organizace výrobců automobilů OICA, která je jednou z nejlepších pro určení pořadí prodejců aut. Ta zahrnuje do údajů osobní vozy, lehké komerční vozy, minibusy, nákladní auta a autobusy. OICA však zatím své hodnocení za rok 2017 nezveřejnila.