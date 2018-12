T-Cross trénuje v přestrojení. Nejmenší VW možná poleze do terénu Škodě

Do druhé poloviny loňského roku měl Volkswagen v nabídce jen dvě SUV. Tiguana a letitého velkého Tuarega, což na konkurenci nestačilo. Letos proto značka mohutně posiluje. Od začátku roku se prodává nafouknutý Tiguan Allspace a menší novinka T-Roc. Letos se zatím představil zcela nový Touareg a teď je čas na nejmenší model, který se bude jmenovat T-Cross.

Aby byla nabídka přehledná, tak od největšího po nejmenší to jsou: Touareg, Tiguan Allspace, Tiguan, T-Roc a T-Cross. To už je solidní sestava, která pokrývá většinu segmentů trhu. T-Cross je sice nejmenší, ale bude naladěný na praktickou notu. Tak třeba kufr bude stejně velký nebo dokonce o pár litrů větší než u T-Rocu. Automobilka dokonce uvádí, že T-Cross nabídne něco víc. Skoro jakoby měl lézt do zelí škodovce.

Obě dvě menší SUV Volkswagenu stojí na platformě MBQ, respektive na ní stojí i Tiguan a všechny SUV od Škody nebo Seatu. U T-Crossu to bude menší varianta platformy, takže tentokrát přijede crossover čistě s pohonem přední nápravy. Kdo by chtěl pohon všech kol, bude se muset poohlédnout po větším T-Rocu. Zcela zjednodušeně: T-Cross je SUV z Pola, T-Roc z Golfu.

Pokud se lépe orientujete v nabídce dalších koncernových značek, tak dodejme, že T-Roc je adekvátním modelem ke Škodě Karoq nebo Seatu Ateca, ale oproti nim je o něco menší. T-Cross má sourozence v Seatu Arona a časem se dočká zatím nepojmenované Škody podobných parametrů a rozměrů. Jak bude vypadat, naznačuje koncept Vision X, ten si prohlédněte zde.

Podobu Volkswagenu T-Cross se dozvíme na podzim, kdy bude mít premiéru. Zatím jsou k dispozici jen obrázky zamaskovaných aut. Samotný výrobce tvrdí, že novinka bude stylovější než větší T-Roc. Což je zajímavé, protože zrovna T-Roc je v jinak dost konzervativní paletě aut Volkswagenu překvapivě odvážně (a nutno dodat že povedeně) pojatým modelem. Takže jestli bude T-Cross ještě stylovější, tak se máme na co těšit.

Každopádně po vzoru většího sourozence bude mít zájemce o T-Cross na výběr hodně laků karoserie a navíc si bude moci vybrat kontrastní provedení střechy. Auto dostane nápadnou a především velkou mřížku chladiče a nejvíc mu to bude slušet na osmnáctipalcových kolech, která jistě nebudou základní položkou výbavy. Za příplatek bude svítit plně diodovými světlomety.

T-Cross bude na délku měřit 4,107 metru, rozvor je shodný s Polem, tedy 2,551 metru. A ještě jedno srovnání, nafouknutá karoserie bude o víc jak deset centimetrů vyšší. Automobilka vyzdvihuje flexibilní interiér, zadní lavice bude posuvná, takže snadno upravíte velikost kufru podle potřeb. Místa by uvnitř mělo být víc než v jiných autech stejné třídy.

Pohonné jednotky nikoho nepřekvapí. Základem bude tříválec 1.0 TSI ve dvou výkonových variantách. Slabší se 70 kW a silnější s 85 kW. Slabší verze si musí vystačit jen s pětistupňovou převodovkou, silnější a další agregáty se pojí s šestistupňovou převodovkou. Samozřejmě s příplatkovou alternativou sedmistupňového automatu (dvojspojková skříň DSG).

Vrcholem nabídky bude čtyřválec 1.5 TSI naladěný na 110 kW. Silnější motor k dispozici nebude, alespoň zatím o tom není nic známo. A asi je málo pravděpodobné, že by Volkswagen připravil variantu GTI s dvoulitrovým TSI jako u Pola. Ale kdo ví. Naopak naftová varianta v prodeji bude, ale jen jedna. T-Cross tak objednáte s 1.6 TDI s výkonem 70 kW. Buď spojeným s šestistupňovým manuálem nebo sedmistupňovým DSG.

O ceně zatím můžeme jen spekulovat. Ale když se odrazíme od základní ceny většího T-Rocu, který začíná na 458 tisících korunách s tříválcovým TSI, tak T-Cross by měl startovat na částce pod 400 tisíc korun. Mimochodem, Volkswagen sice není levná značka, ale třeba cena T-Rocu je konkurenceschopná.

T-Roc začíná se stejným motorem na nižší částce než Škoda Karoq, u které zatím chybí základní výbavový stupeň Ambiente. Ale i druhá výbava T-Rocu Style stojí v základu stejně jako Karoq Ambiente. U příplatků to je horší, Škoda má totiž výhodnější balíčky výbavy.