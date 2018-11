Volkswagen motorizoval Čínu, teď prodal třicetimilionté auto

Ve Volkswagenu Santana jel v Číně snad každý, protože patří mezi nejrozšířenější taxíky. Je prostorný, pohodlný a bývaly doby, kdy jej bylo možné považovat i za luxusní. Byla to právě santana, která Číňanům vtiskla představu o tom, jak má správné auto vypadat. Protože v éře před tímto volkswagenem znala většina z nich jen jízdní kolo.

Současná auta pro Čínu musí být pořádně blyštivá, v polovině 80. let však čínská santana ve srovnání s evropskou verzí vypadala podstatně skromněji.

V Šanghaji, dvaadvacetimilionovém městě, na jehož předměstí santany v původním provedení do roku 2012 vyráběli, tato ikona mizí. V taxikářských barvách je nahrazují Volswageny Touran, toyoty a třeba Škody Rapid. Číňané mají o luxusu už docela jinou představu, tu symbolizuje třeba právě Touareg, který je třicetimiliontým volkswagenem prodaným na čínském trhu.

Na začátku fenomenálního úspěchu stálo nečekané prozření Komunistické strany Číny. V roce 1978 se usnesla, že do roku 2000 přebuduje svůj převážně zemědělský stát na průmyslovou velmoc.

K tomu ale potřebovala osobní auta. Mělo by jich stačit 30 tisíc ročně, domnívali se představitelé země s počtem obyvatel dosahujícím jedné miliardy. Nenapadlo je tehdy, že by osobní auta mohl vlastnit ještě někdo jiný než funkcionář s rudou knížkou v kapse.

Volkswagen si příležitost otevření nového trhu nechtěl nechat ujít, i když vyjednávání s tamní vládou bylo „extrémně složité“. Vypráví se historka o tom, jak se do Číny Volkswagen dostal: Čínský funkcionář se měl vypravit do Evropy k Mercedesu vyjednat holport na licenční výrobu aut. Na letišti ho naložil taxikář do svého Volkswagenu Passat a vezl ho podle instrukcí. Číňan měl být tak nadšený, že do centrály Mercedesu ani nedojeli a zavelel zamířit rovnou do Wolfsburgu.

První santanu v Číně smontoval Volkswagen už v roce 1983, ale byrokratické podmínky nedovolovaly rozjet výrobu ještě další dva roky. Situace se pro automobilku změnila až ve chvíli, kdy v roce 1985 souhlasila se založením joint venture firmy Shanghai Volkswagen Automotive Company. Byla vůbec prvním zahraničním výrobcem aut, kterému se to podařilo. A autem, které mělo naučit Číňany poznat volant a pedály, byla právě santana.

V Číně má jedinečnou pozici, pro starší generace je jméno značky Volkswagen dokonce synonymem pro auto. Na trhu, kde se ročně prodá 24 milionů vozů, být musíte, pokud chcete být světovým hráčem.

V roce 1985 dodal Volkswagen přibližně 2 tisíce vozidel čínským zákazníkům – a to na trhu, na němž bylo celkem 5100 vozidel. Do roku 1992 dosáhl kumulativní počet dodaných vozidel společnosti Volkswagen China již 100 tisíc a v roce 1997 překročil celkový počet zákazníků značky hranici jednoho milionu. Pětimiliontého a desetimiliontého zákazníka přivítal Volkswagen v roce 2006, resp. 2011, zatímco v roce 2015 vyjel na čínské silnice již dvacetimiliontý Volkswagen. Jen o tři roky později oslavil Volkswagen dodání dalších 10 milionů vozidel své značky.

Stephan Wöllenstein, vedoucí značky Volkswagen v Číně, ve svém projevu u příležitosti autosalonu Auto Guangzhou 2018 v Kantonu řekl: „V listopadu jsme dodáním třicetimiliontého Volkswagenu, jímž byl Touareg, zákazníkovi v Číně dosáhli fantastického milníku.“

Zahraniční automobilky, které chtějí vyrábět v Číně, musí uzavírat s místními automobilkami joint-venture partnerství. Volkswagen tak spolupracuje ve společných podnicích FAW-Volkswagen a SAIC VOLKSWAGEN. Pikantní na tom je, že obě tyto automobilky vyrábí víceméně stejné modely ovšem pod odlišnými jmény a přímo si konkurují. Každá má svou síť dealerů a servisů a nespolupracují spolu. FAW je silnější v severní polovině Číny, SAIC v té jižní.