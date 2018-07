Rošťák ze staré školy up! GTI je nejzábavnějším volkswagenem.

V malém autě silný motor – to je princip, který proslavil legendární konstruktér Colin Chapman, z moderních sportovních aut se ale ve snaze trhat rekordy nebo ohromovat extrémním výkonem vytrácí. Jednou z mála vzácných výjimek je VW up! v nové verzi GTI.



Nejmenší z volkswagenů netřeba představovat, s drobným faceliftem před dvěma lety je společně se sesterskými modely Škoda Citigo a Seat Mii v nabídce už od roku 2011. Sportovní verze se přidala letos zkraje roku a stejně jako ostatní varianty má pod kapotou litrový motor. V přeplňovaném provedení s výkonem 85 kW se v zásadě jedná o ten samý pohon, který si můžete pořídit do celého zástupu větších modelů koncernu Volkswagen.

Účelnou kombinaci sériové techniky hodnotíme jednoznačně pozitivně, ostatně díky tomu se podařilo udržet cenu v rozumných mezích. Vezmete-li v úvahu, že standardem jsou automatická klimatizace, lepší audio, vyhřívání předních sedadel nebo mlhovky, je požadovaných 374 900 Kč přijatelná částka.

Co Volkswagen ušetřil na vývoji hnacího řetězce, to investoval do ladění podvozku. GTI sedí o 15 mm blíž asfaltu než běžné verze, má lehká 17palcová kola a rozšířený rozchod – přední náprava je o 4 mm více rozkročená, ta zadní dokonce o 8 mm. K tomu má GTI tužší tlumiče a pružiny, pevnější zadní zkrutnou příčku a řízení a větší brzdy z Volkswagenu Polo. Kola obouvají pneumatiky rozměru 195/45, což od pohledu není nic víc než symbolický černý obal disků.

Čtyřmístná motokára

Naladění podvozku se opravdu povedlo. Kapesní hot hatch dokáže naplno využít své nízké hmotnosti, bez řidiče váží 995 kg. Tlumení nerovností je sice tvrdé, ale obejde se bez odskakování kol i bez tupých ran. Jediné, co up! GTI nemá rád, jsou ostré zlomy – snížený podvozek a nizoučké pneumatiky je nemají jak zachytit.

Malý volkswagen také nadšeně mění směr. Jízda středně rychlými zatáčkami je návykovou záležitostí, která vykouzlí úsměv na tváři. Navíc je to úplně jiný druh zážitku než ve větších hot hatchích. Všechno působí mnohem víc mechanicky a je oproštěno od všech těch samosvorných diferenciálů, vektorování točivého momentu a adaptivních tlumičů... tedy věcí, které za cenu jisté odtažitosti z 300koňových hot hatchů dělají auta rychlostí srovnatelná s mnohem dražšími sporťáky. V up!u nejen že tak rychle jet nemůžete, ale ani nemusíte a svým způsobem si užijete ještě víc zábavy.

Zážitky za volantem nejmenšího GTI snesou srovnání s motokárou. A to nejen kvůli výše popsané bezprostřednosti, ale i proto, že up! není dokonale naladěný na velmi klikaté pasáže. Stejně jako u motokáry musíte umět dobře odhadnout, jaká je vhodná rychlost pro průjezd utažené vlásenky nebo rychlého sledu ostrých zatáček. Jinak se v tom bude up! GTI „plácat“, což sice není díky zásahům nevypínatelného ESP nic nebezpečného, ale jízdě to ubírá na plynulosti, eleganci a ve výsledku i průměrné rychlosti. Ale i v tom je část zábavy, kterou toto miniauto umí nabídnout.

Na přesnost řízení a trakci širokých pneumatik je přesto za všech okolností spoleh, stejně jako na účinek zesílených brzd. Díky tomu má řidič situaci vždy pod kontrolou, ale pro dobrý pocit z jízdy se vyplatí respektovat reálné možnosti auta. K přednostem můžeme klidně započítat i dobrý výhled z vozu ven, proti tomu ale stojí nedostatky, které GTI podědilo z běžných verzí up!u. Tedy velký rychloměr, který přes věnec volantu většina řidičů nepřehlédne celý, malý rozsah nastavení sedadel nebo kompromisní rozmístění pedálů.

Jednou věcí každopádně up! GTI rozhodně není – moderní reinkarnací původního Golfu GTI. Navzdory srovnatelnému výkonu, károvanému čalounění sedadel i podobné filozofii, která stojí za konstrukcí sportovně laděného auta, je charakter novinky výrazně odlišný a mezi současnými auty v podstatě výlučný. A to je v době stále sílící unifikace jedině dobře.