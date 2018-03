Autofotka týdne: Raketa byla moc futuristická, vyhrála Sněhurčina rakev

Techno Classica Essen je automobilové lahůdkářství, jedna z nejvýznamnějších veteránských výstav Evropy. Jednou z hvězd letošního ročníku byl tento modrý prototyp, který letos slaví padesáté narozeniny.

Kupé Volvo P1800 se představilo v roce 1961 a vydrželo v nabídce dvanáct let. Jeho designérem byl Pelle Petterson, bylo to asi jediné auto, které navrhl, jinak se raději věnoval závodnímu jachtingu. Petterson navrhl to ladné volvo, když pracoval u slavného italského designéra Pietra Fruy.

Američan Irvin Gordon VE svém Volvu P1800 najel několik milionů kilometrů.

Osmnáctistovka je až nešvédsky odlehčená a sportovně elegantní, je to jedno z nejkrásnějších volv všech dob.

Z kupé pak chtěli Švédi vytvořit stylový kombík. Milovníci kombíků se mlsně olíznou, je to speciální odrůda, které se říká shooting brake. Ta než na praktičnost hledí na styl. Karosářskou verzi vynalezenou kdysi Brity, aby měli čím jezdit na hony na lišku, teď znovuobjevují výrobci aut.

Volvo P1800 ES Prototype „Raketen“

Volvo tehdy koncem šedesátých let oslovilo několik designérů, Frua jim navrhl tuto modrou Raketu (Raketen). Ta se však Švédům zdála příliš futuristická. Zelenou nakonec dostal návrh Jana Wilsgaarda, šéfdesignéra značky z let 1950-1990. Jeho nádhernému ladnému kombíku s bohatým prosklením dnes celý svět říká Sněhurčina rakev.