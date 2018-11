Konec dieselů. Volvo S60 Made in USA už je mít nebude

Vypadá to docela logicky. Kombíka V60 ukázalo Volvo na veletrhu v Ženevě a v jeho paletě motorů jsou i dva diesely. Sedan S60 se pak představil ve své nové továrně v Charlestonu v Jižní Karolíně. A tentokrát už bez dieselů. Prostě a jednoduše, pokud pomineme SUV, o které je zájem po celém světě, tak Evropa dává přednost kombíkům a stále je zde zájem o vznětové motory. Naopak v USA je klasický sedan nutností a naftu do osobních aut chce čerpat jen velmi málo Američanů.

To ale neznamená, že v Evropě se sedan prodávat nebude, určitě bude. Ale samo Volvo očekává hlavní odbyt v USA a pak v Číně. Ve druhém případě je to ukázka současné globalizace. Volvo má evropské kořeny, aktuálně patří čínskému koncernu Geely, vyrábí v Číně, v Evropě a teď i v USA. A bude chtít své produkty z USA do Číny (a Evropy) vyvážet, do čehož ale může vstoupit aktuální obchodní válka vyvolaná americkou administrativou. Což se samozřejmě netýká jen samotného exportu vozů ale i dílů, které k jejich výrobě jsou potřeba.

Ale zpět k samotnému autu. Sedan S60 vypadá velmi dobře. Navazuje na design dalších nových modelů značky. Nepůsobí přehnaně mohutným dojmem, k tomu má Volvo řadu 80. Přední partie žádné překvapení nepřináší, dominuje jí velká maska chladiče, které sekundují světla s denním svícením ve tvaru písmena T. Což je aktuální poznávací znamení všech nových modelů.

Auto má sportovní střih, tak ho i samo Volvo prezentuje. Z boku na první pohled zaujme zalomená zadní část linie oken a pod ní prolis, který dává autu sportovní švih. Hmotnost novinky zatím automobilka neuvádí, rozměry jsou 4,76 x 1,85 x 1,43 metru. Rozvor je pak více než solidních 2,87 metru. Pro porovnání, Volvo S60 je o něco menší než aktuální Superb, ale rozvor má o fous delší.

A když už novinku se Superbem porovnáváme, tak se sluší dodat, že Volvo je prémiová třída a tak má sice se Superbem podobné rozměry, ale jinak je to výrazně dražší auto.

Alespoň u kombi to tak je, to totiž začíná na necelém 1,1 milionu korun, tedy zhruba tam, kde Superb končí v nejvyšší výbavě. Naopak, V60 lze vyšperkovat s motorem T6 vysoko nad 1,75 milionu korun. Což určitě není konečná částka, protože nad T6 budou ještě dva hybridy Twin Engine AWD. Takže S60 za dva miliony nebude nic výjimečného, ale na přesné ceny si ještě budeme muset počkat.

Jsme u motorů. Jak jsme již uvedli, kombi se aktuálně prodává s dvojicí dvoulitrových dieselů D3 a D4, plus s benzinovou T6. Sedan S60 bude v prodeji s motory T5 a T6 a s dvojicí hybridů Twin Engine AWD T6 a T8. To znamená, že spořiví letci po německých dálnicích asi sáhnou po kombíku, protože s hybridy lze sice jezdit relativně úsporně, ale nikoliv v německém levoproudém dálničním režimu. Základní přeplňované dvoulitry T5 a T6 se pak s naftovými agregáty nedají srovnat ani v dalších jízdních režimech. Ale to zákazníky v USA tolik netrápí, v tamním jízdním tempu a při nízkých cenách benzinu to není zásadní problém.

Na druhou stranu, i nejslabší S60 poskytne 185 kW s motorem T5, přes 228 kW u T6, 254 kW u hybridu T6 a nejsilnější Twin Engine AWD T8 má v americké specifikaci (evropská ještě pro tento model není známa) 294 kW. Pokud se oklikou vrátíme k porovnání s mnohem levnějším Superbem, tak ten výkonově zhruba končí tam, kde S60 začíná. Což rozdíl v ceně vysvětluje. Ale na druhou stranu všechny motory Volva jsou již jen čtyřválce s objemem dva litry a turbem či turbem a kompresorem u T6. Úprava Polestar přidá vrcholnému motoru 15 koní navíc.

Bezpečnostní výbava je široká už v základu, ostatně je to Volvo - průkopník bezpečné konstrukce a různých asistenčních systémů. Další prvky bezpečnostní výbavy bude možné objednat za příplatek. Telegraficky může Volvo S60 mít následující výbavu: adaptivní tempomat, Pilot Assist, systém upozornění na bezpečný odstup, upozornění na přejetí dělicí čáry, zmírnění následku hrozící srážky brzděním, City Safety, systém udržování vozidla v jízdním pruhu, zmírnění rizika vyjetí z komunikace, systém sledování bdělosti řidiče, čtení značek a tak dále.

Pilot Assist pomáhá z řízením až do rychlosti 130 kilometrů za hodinu a City Safety je zase systém, který rozpoznává překážky na silnici, a to jak chodce, tak třeba i zvířata. Části karoserie jsou z vysokopevnostní oceli a nechybí tradiční systém ochrany proti bočním nárazům SIPS a systém WHIPS, který zabrání poškození páteře při nárazu zezadu. První systém Volvo poprvé použilo v roce 1991, druhý v roce 1998.

Uvnitř kabiny čeká na cestující pohledný seversky strohý design interiéru, který však nemusí sednout každému. Dominuje mu centrální infosystém s displejem na výšku, který z boku doplňují obrovské výdechy ventilace. Podobu interiéru si zákazníci budou moci naladit podle své chuti, ale plno prvků je za dost vysoký příplatek.

Zahájení prodeje sedanu S60 by výrobce měl stihnout do konce roku a Volvo předpokládá, že hodně zákazníků si auto pořídí v programu Care by Volvo, což je varianta operativního leasingu. V Česku tímto způsobem Volvo prodává malé SUV XC40 a pro zajímavost, základní cena měsíčního pronájmu je 12 990 korun bez daně.