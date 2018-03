Česko je velmoc přívěsů. K mání je i polní kuchyně

Jeden z největších evropských výrobců přívěsů, firma Agados ve Velkém Meziříčí rozšiřuje nabídku, v sortimentu má i produkty pro armádu a záchranáře. Na polní kuchyni, již společnost představila loni, už má první zakázku. Nabízí například i mobilní úpravny vody, cisterny a podvozky pod dieselové agregáty. „Hlavní část programu tvoří sériová výroba přívěsných vozíků, poslední dobou přibývají objednávky na přívěsy na míru,“ říká obchodní ředitel Ivo Uchytil



Agados je podle Uchytila největším českým výrobcem přívěsů. Ročně jich prodává okolo 30 000, polovinu za hranicemi. Ve společnosti, která včetně svých poboček vykazuje roční obrat kolem 650 milionů korun, pracuje 190 lidí.

Pro armády ze zemí v NATO už firma v posledních letech vyráběla různé přívěsné vozíky, směřovaly i do severských zemí. „Některé kvůli tomu byly zkoušené i za polárním kruhem,“ uvedl Uchytil. Nová mobilní polní kuchyně by podle předpokladů firmy mohla nahrazovat starý typ používaný českou armádou 60 let.

Mezi letošními novinkami Agadosu bude mobilní osvětlovací věž umožňující nasvítit třeba místo neštěstí či staveniště. Firma také připravuje mrazicí box na potraviny umístěný rovněž na speciálním podvozku.

Největší díl výroby Agadosu představuje sériová výroba přívěsů s hmotností do 750 kilogramů a do 3,5 tuny. V tomto segmentu podle Uchytila firma drží 51 procent tuzemského trhu. Uvedl, že Agados je druhou nejčastější značkou na českých silnicích po vozech Škoda.

Do sortimentu firmy patří kromě univerzálních přívěsů za auto i přepravníky motorek a aut, skříňové přívěsy a profesionální přívěsy dlouhé až deset metrů. Zájem roste o speciální přívěsy konstruované na míru podle požadavků zákazníka. „Objednávají si je dopravci, řemeslníci, stavební firmy, ale třeba také vyznavači balonového létání,“ uvedl obchodní ředitel.

Firma Agados vznikla na konci roku 1991 z někdejšího velkomeziříčského závodu Agrostroje. V roce 2006 se Agados přestěhoval do nového areálu v tamní průmyslové zóně.