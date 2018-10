OBRAZEM: S holešovickou Továrnou je amen, parádní konec obstaraly motorky

Na třetím ročníku pražské výstavy motocyklových přestaveb All Ride Show se představily desítky roztodivných strojů. Na výstavu v duchu steampunku dorazily také mašiny ze zahraničí. Byla to poslední akce v holešovické Továrně, magický prostor bývalé kalírny musí být do 15. listopadu vyklizený a začne se bourat.