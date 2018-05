Autoland Česko: závislost na vývozu aut roste, nejvíce směřují do Německa

Českému vývozu do Evropské unie dominují osobní auta, jejichž podíl na celkovém exportu do Unie byl loni 12 procent, to je nejvíc ze všech vyvážených komodit. Závislost ČR na vývozu aut dlouhodobě roste. Autodíly se na exportu do unie podílely loni z 8,7 procenta, další 3,4 procenta tvořily telefonní přístroje.