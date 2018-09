Stavění aut na polský způsob. Z Fordu Mustang je novodobá Warszawa

Tvůrci uvádějí, že na projektu pracovali pět let a jako základ jim nakonec posloužil aktuální veleúspěšný model Fordu. To je ovšem o dost složitější. „Výrobce totiž uvádí, že komponenty a různé specifické díly byly dodány přímo společností Ford a na svém webu má i její logo. Společnost Ford Polska jménem Ford of Europe k tomu vydala prohlášení, že Ford žádnou dohodu s polskou firmou nemá a použití jeho loga je protiprávní,“ popisuje magazín Autonoviny.cz. Dnes už je informace na oficiálních stránkách firmy upravená společně s omluvou za neoprávněné použití ochranné známky americké automobilky.

Warszawy byly první v Polsku masově vyráběné automobily. Ve varšavské fabrice FSO vznikaly od roku 1951 na základě sovětské licence automobilky GAZ, předlohou byly vozy M20 Poběda. Do roku 1973 jich vzniklo přes čtvrt milionu pod označením M20 a v následných evolucích 200, 201 a 202. V novodobém podání nese jméno M20 GT.

Po ukončení produkce hranatého Polonezu dnes v Polsku nenajdeme původní domácí automobilku, kromě několika garážových (a často fantasmagorických) projektů dnes autoprůmysl Polska produkuje auta zahraničních značek.

Původní Warszawa byla čtyřdveřová a měla pod kapotou čtyřválec s rozvodem SV a objemem 2,1 litru, ve kterém bylo schovaných 52 koní, ta nová jich má osmkrát tolik. Stavitelé Warszawy pro 21. století totiž použili vrcholové provedení mustangu s pětilitrovým osmiválcem o výkonu 420 koní (310 kW) a 530 kroutícími newtonmetry. Stejně jako kdysi má i novodobá verze poháněná zadní kola. Převodovka je dnes také manuální, před padesáti lety byla třístupňová, ta dnešní má dvojnásobný počet převodových stupňů.

Polský autoprůmysl se vždy musel spolehnout hlavně na licence a převzaté modely a Warszawa v tradici pokračuje. M20 GT je tak trochu skládačka: na stavbu tvůrci použili také komponenty z Chevroletu Camaro a znalci odhalí, že dárcem zadních lamp je zase Mercedes-AMG GT.

KHM Motor má ještě další plány, pracuje na modelu jménem Sirelli Sport, který má odkázat na další model polské automobilové historie, Syrenu Sport. Spřádá také plány na elektromobil a hybridní vůz.