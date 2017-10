Vzduchem chlazení obři od Yamahy couvají a popojíždí na elektřinu

S tím je ovšem splnění budoucích Euro norem téměř nemyslitelné, uvidíme, zda Yamaha na podzimní světové výstavě v Miláně (EICMA) přijde s nějakým řešením.



Konstruktérům od Yamahy se stále ještě daří vybalancovat požadavky úředníků na minimální emise a zároveň nabídnout zákazníkům solidní výkon v podání vzduchem chlazených dvouválců V-Twin. To je boj, který většina ostatních značek už pomalu vzdává a přechází na částečně vodou chlazené agregáty. A o tom, že to není jednoduchý boj, svědčí i zprávy, že náběh prodeje Venture byl z blíže neupřesněných důvodů o čtvrt roku posunut, první objednané kusy by měly dorazit až v prosinci.

Nová dvojice cesťáku Venture a baggeru Eluder nepatří mezi typické retro cruisery, ani futuristické cesťovní stroje, ale zhruba někam mezi. Design jasně ukazuje, že je to stroj laděný pro Ameriku. Zacílená konkurence je jasná, kromě tradičních cesťáků Harley-Davidson a Goldwingu/F6B by mohla na americkém trhu odlákat i některé zájemce o BMW K1600GT a K1600B. Ale ještě před začátkem sezony se může situace hodně změnit, hodně se spekuluje o představení nového šestiválcového Goldwingu na světové výstavě EICMA.

Zajímavostí je elektrický parkovací pojezd „Sure Park“ který funguje jako zpátečka, ale poslouží i pro pomalou jízdu dopředu, takže pro výjezd před garáž nemusíte startovat motor. Osvědčený vzduchem a olejem chlazený dvouválec s úhlem 48 stupňů má zdvihový objem 1 854 ccm a relativně nízký kompresní poměr 9,5:1. O každý válec se starají čtyři ventily a dvě zapalovací svíčky. Nezbývá než doufat, že takové řešení dokáže vzduchem chlazený motor „vyčistit“ natolik, že bude uveden i v Evropě.

Yamaha Venture

Hodnota výkonu není uváděna, ale točivý moment bude hodně impozantní, celých 171 Nm. Vibrace pochytá dvojice vyvažovacích hřídelí a elektronické vstřikování s možností nastavení dvou režimů: uhlazeného cestovního a razantnějšího sportovního. Šestistupňová převodovka je naladěná pro dlouhé přesuny po nekonečných amerických cestách. Yamaha také přidala kontrolu trakce a novou generaci systému ABS, který kombinuje brzdnou sílu přední a zadní brzdy.

Firma přichází i s novou verzí infotainmentu s výkonnými reproduktory a sedmipalcovým barevným displejem uprostřed přístrojovky, který kromě Bluetooth komunikace umí i hlasové příkazy či dotykové ovládání kombinované s ovladači na řídítkách.

Vzduchem chlazený motor doplněný finálním převodem pomocí ozubeného řemenu sice obvykle znamená úsporu hmotnosti, ale Venture má tolik funkcí a kapotáží, že hmotnost vyšplhala až na 435 kg provozní hmotnosti, odstrojený Eluder pak váží 397 kg.