Střídáte v zácpách pruhy? Jen je zhoršujete

Hustota dopravy roste, rychlost klesá a velké množství šoférů začíná střídat pruhy. V naději, že se do cíle dostanou dříve, se snaží využít i ty nejmenší mezery ve váznoucím dopravním toku. Typický obrázek evropských silnic teď rozporují experti rakouského autoklubu ÖAMTC. Dopravní psycholožka Marion Seidenbergerová dokonce tvrdí: „Riziko a nervové vypětí při podobných manévrech možný zisk nevyváží. Zbytečně se jen zvyšuje nebezpečí nehody, která zácpu jen zhorší.“

A nemusí dojít jen k havárii. „Neustále přeskakování z jednoho pruhu do druhého nutí řidiče za vámi k brzdění, což následně vede k jakémusi dominovému efektu,“ vysvětluje Seidenbergová. Výsledkem je to, že při vysoké hustotě dopravy dokážou „přejížděči“ provoz v jednom z pruhů zcela zastavit. Řidiči za nimi totiž brzdí prudčeji, plynulý provoz by v takovém případě totiž vyžadoval výrazně větší vzájemnou vzdálenost, než kterou je většina šoférů ochotna akceptovat. Pokud nedodrží ani bezpečný rozestup, může dojít i ke klasickým ťukancům. Podle expertky rakouského autoklubu je nejlepší ve vlastním jízdním pruhu vytrvat a zbytečného přejíždění se zcela vyvarovat.

Problémy se mohou zhoršovat i tím, že podobné přejíždění nelibě nesou řidiči, kteří si kolonu „poctivě“ vystáli. Pasivní agresivitou se snaží „drzé“ kolegy vytrestat tím, že jim nenechávají dostatek místa ke změně pruhů. Nedodržují tak bezpečnou vzdálenost mezi vozy. Profesionální šoféři přitom ve stání v koloně radí hlídat si odstup od vozu před vámi tak, abyste před svou přídí vždy viděli asfalt. Jen v takovém případě totiž můžete v nouzi vždy provést rychlý úhybný manévr.

„I když zrovna stojíte v zácpě, neměli byste nikdy zapomínat na to, že jste řidiči. Vzájemný respekt je základním kamenem bezpečnosti na silnicích. Agresivní chování za ušetřený čas nestojí,“ radí Marion Seidenbergerová.