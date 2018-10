Mohuč musí připravit zákaz jízdy starších naftových aut

Město musí podle soudu potenciální zákazy jízdy starších naftových automobilů do dubna zapracovat do plánu k zajištění čistoty ovzduší. Soud nicméně neupřesnil, zda by mělo omezení platit pro jednotlivé ulice, nebo určitou zónu.



Limity oxidů dusíku Měření znečištění ovzduší oxidy dusíku (NO X ) zjistilo, že hodnoty expozice v některých německých městech překračují stanovené limity. Existují dva hlavní limity oxidů dusíku: tzv. roční průměrná hodnota nesmí přesáhnout v měřicích stanicích 40 mikrogramů na metr krychlový venkovního vzduchu. Tento průměr byl překročen v roce 2016 v 82 německých městech. Druhý limit sleduje zatížení během jedné hodiny a činí 200 mikrogramů na metr krychlový vzduchu. Tuto hodnotu lze překročit v měřicím bodě nejvýše 18krát za rok. Při měření prováděném ve Stuttgartu byla tato hodnota překročena v roce 2006 853krát. Během roku 2017 však pouze třikrát.

Rozhodnutí soudu je důsledkem žaloby organizace na ochranu životního prostředí Deutsche Umwelthilfe, která podobně postupuje i v jiných německých městech. „Jsme velmi spokojeni,“ řekl k dnešnímu verdiktu šéf organizace Jürgen Resch.



Částečný zákaz jízdy starších naftových automobilů již letos zavedl Hamburk a v budoucnosti takové opatření čeká motoristy i v dalších německých městech, Stuttgartu, Frankfurtu nad Mohanem a nově také Berlíně.

Kvůli přibývajícím zákazům jízdy ve spolkové republice je možné, že se část starších německých dieselů přesune do zemí východní Evropy. Obává se toho podle nedávného vyjádření eurokomisařky pro vnitřní trh a průmysl Elžbiety Bieńkowské také Evropská komise. Více čtěte zde.