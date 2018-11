Zima začíná, připravte na ni sebe i auto

„Na sklonku podzimu číhá na motoristy i řada jiných rizik spojených s mlhou, deštěm, tmou nebo pohybem zvěře po vozovce,“ varuje Eva Svobodová, tisková mluvčí UNIQA pojišťovny.



Přezutí na zimní pneumatiky je úplným základem. Ani nemusí sněžit, ale s klesající teplotou letní gumy tvrdnou a ztrácejí přilnavost. Dokonce platí, že čím dokonalejší vůz, tím hůře se v zimě vyrovnává s letním obutím. Sofistikované elektronické systémy podvozků moderních aut na sněhu a ledu v kombinaci s letním obutím nemusí fungovat, jak by měly. „Pojišťovna je oprávněna krátit svou náhradu, ale jen tehdy, je-li prokazatelná příčinná souvislost mezi použitými pneumatikami a vznikem škody a její výší,“ vysvětluje Svobodová.

Mráz může poškodit nepřipravené vozidlo. Doplňte proto do ostřikovačů a chladiče zimní směs. Zkontrolujte také funkci stěračů a případně vyměňte gumové břity. Ověřte dostatečnou funkci autobaterie. Do auta přibalte škrabku na okna, rukavice, deku a startovací kabely. Do kufru přibalte deku. Když se chystáte do hor, přidejte lopatku a třeba i pytlík s pískem. Nezapomeňte také na ruční svítilnu. Sněhové řetězy se naučte nasazovat předem, třeba podle instruktážních videí na internetu. Připomeňte si pravidlo, že je třeba mít v nádrži dostatek paliva, nikdy nevíte, kdy uvíznete na dlouho v koloně. Dobré je před delší cestou přidat do auta alespoň pití.

Co trápí řidiče v zimě vybitá autobaterie

problémy s řídicí jednotkou motoru

píchnuté pneumatiky

problémy s převodovkou

problémy s dobíjením, nefunkční startér

zamrzlá nafta

přimrzlé těsnění u dveří

„Vozidlo musíte před jízdou očistit od sněhu a ledu. Dávejte si také dobrý pozor, aby vám sníh či špína nezakryly registrační značku. Za takový přestupek hrozí pokuta 5 000 až 10 000 korun. Před vyjetím dobře očistěte všechny skla na autě, případně odstraňte sněhovou „peřinu“ z celé karoserie,“ připomíná Eva Svobodová. S uvolňováním zamrzlého okna může pomoci chemie. V autopotřebách i na benzinkách seženete speciální spreje, kterým led neodolá. V žádném případě se nepokoušejte led z oken odřít stěrači, poškodíte gumičky a budete je muset měnit.

Zima auto potrápí

Zima pořádně prověří stav vozu. Zanedbaná údržba se projeví právě za nízkých teplot. Nefunkční baterie, problémy s řídicí jednotkou motoru či převodovkou nebo zamrzlé dveře jsou nejčastější komplikace, které způsobuje chladné zimní počasí. Potrápit dokáže také zamrzlá nafta v palivovém vedení, tehdy je nutné nepojízdné vozidlo odvézt do servisu a nechat rozmrznout. Podle statistiky České asociace asistenčních společností (ČAAS) právě v zimní sezoně narůstá počet asistenčních zásahů u poruch vozidel. Problematické jsou zejména teplotní výkyvy, sněhové kalamity a jiné rozmary zimního počasí.

V případě poruchy mohou řidiči využít asistenční služby v rámci svého pojištění, nejjednodušší je pak volat obecnou Linku pomoci řidičům 1224, která je přímo spojí se smluvní asistenční společností pojišťovny. Služby asistenčních služeb nabízejí jak pojišťovny, tak samy automobilky. U nových nebo zánovních aut je tak často jednodušší volat do svého servisu nebo ještě lépe na nepřetržitou linku pomoci své značky. V rámci záruky mobility by měla automobilka poskytnout bezplatně příjezd servisního vozidla na místo poruchy nebo odtah k nejbližšímu autorizovanému servisnímu partnerovi a popřípadě zajistit i další služby pro posádku vozidla jako přenocování v hotelu, náhradní vozidlo či náhradní dopravu. Například řidiči škodovek jezdící na pravidelné servisní prohlídky mohou v rámci tzv. Doživotní záruky mobility, která není omezena najetými kilometry, využít asistenční službu automobilky. Ta zdarma pomůže přímo na místě nebo odtáhne vůz do autorizovaného servisu. V případě potřeby nabízí zdarma i zapůjčení náhradního vozu, zajištění náhradní dopravy nebo ubytování.

Dnes si motoristé běžně volají asistenci i na výměnu píchnutého kola, jednoduše se nechtějí špinit s výměnou.

Rozsah asistence se liší podle pojistky, kterou máte uzavřenou. Základní pomoc v podobě nutného odtahu obvykle dostanete už k povinnému ručení, v případě trablů v zahraničí se hodí i pomoc operátora v podobě tlumočení po telefonu. Už proto je dobré mít v telefonu a ve voze zaznamenaná čísla „svých“ asistenčních služeb (značkové, nebo té nasmlouvané pojišťovnou) a odhánět supy (lovce nehod), kteří krouží v exponovaných místech a vystresovaným motoristům v nouzi se snaží vnutit předražené pochybné služby.

Do myčky a do servisu

Před zimou by mělo auto zamířit na prohlídku. Autoservisy vyhlašují speciální podzimní servisní akce a nabízejí slevy. Ale výměnu stěračů a návštěvu automyčky zvládnete sami. Vyplatí se investovat do vosků, které ochrání lak. Nanáší se tak vrstva, která zabraňuje menšímu poškrabání. Je tu však ještě jeden důležitější důvod, proč auto udržovat v čistotě: nánosy špíny a bahna totiž drží vlhkost a ta napomáhá hlodat rzi, která se umí zakousnout i do relativně nového auta.

Před zimou je vhodné zavítat s vozem do servisu na preventivní kontrolu. Řešit jakýkoliv problém v nepříjemném počasí je mnohem složitější a více stresující. Automobilky i nezávislé servisy vyhlašují na podzim speciální akce na sezonní prohlídky. Nabízejí slevy a různá další lákadla. Klasikou jsou nabídky na sezonní příslušenství, jako jsou nosiče lyží nebo sněhové řetězy, oblíbeným lákadlem jsou sety pneumatik za zvýhodněné ceny, například u Škodovky mají do konce listopadu slevy až 20 %.

Zimní servisní prohlídku pořídíte za pár stovek, nebo i zdarma, pokud si necháte zjištěné nedostatky odstranit v příslušném servisu. „Technici zkontrolují a posoudí technický stav vozu od brzdové soustavy přes výfukový systém, kola a pneumatiky, chladicí soustavu, stěrače a ostřikovače, klínový a rozvodový řemen a světlomety, včetně správného nastavení, až po provozní kapaliny,“ vypočítává Jan Špinar, vedoucí divize After Sales společnosti Porsche Česká republika. Jedním z nejdůležitějších úkonů je zkontrolovat stav akumulátoru, při dvacetistupňových mrazech ztrácí až polovinu své kapacity. „Stejně tak neměněný kabinový filtr a neudržovaný ventilační systém se může na výhledu z vozu významně podepsat, kupříkladu zvýšeným mlžením skel,“ doplňuje Karel Starý ze Škody Auto.



Hitem posledních sezon jsou speciální akce značkových servisů zaměřené na majitele starších modelů, kterým nabízejí slevy na servisní práce a levnější varianty náhradních dílů. „Majitelům starších vozů vychází vstříc program Kompletní ceny s výhodnými podmínkami pro nejčastěji žádané servisní úkony,“ uvádí Jan Špinar. „Zimní servisní nabídka Volkswagen je vzhledem k odlišným nárokům majitelů a časové hodnotě vozidel rozdělena zvlášť pro maximálně čtyřleté vozy a zvlášť pro vozy starší 5 let,“ upřesňuje. Například servisní prohlídka s výměnou motorového oleje vyjde majitele Seatu Leon 1.4/63 kW z roku 2008 na 2700 Kč. Výměna brzdového obložení vpředu stojí u Seatu Ibiza 1.4/63 kW z roku 2008 1950 Kč, nebo 5070 Kč, pokud se vyměňují také brzdové kotouče vpředu. Výměna brzdové kapaliny u Ibizy vyjde na 790 Kč a akumulátoru na 1930 Kč.