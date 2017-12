Zipovat se řidiči učí 17 let. Experti jsou pro lepší vysvětlení v zákoně

Zákon č. 361/2000 Sb. v § 12 odstavec 5 uvádí, že „při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu“.

„Pravidlo zipování platí zásadně jen při souběžné jízdě a tam, kde se dva pruhy sbíhají v jeden, přičemž jeden z pruhů je průběžný. Navíc ovšem není stanoveno, v jaké vzdálenosti před spojením pruhů se pravidlo uplatňuje,“ vysvětluje pro iDNES.cz expert na dopravní bezpečnost Roman Budský. Podle odborníka ovšem mohou tuto definici řidiči chápat rozdílně.

BESIP radí dojet ve zvoleném jízdním pruhu až k místu, kde se počet jízdních pruhů snižuje. „Toto místo může být označeno informativní dopravní značkou upozorňující na pravidlo střídavého zařazování (ZIP). Přesně dle piktogramu na značce proveďte zařazení do průběžného pruhu,“ uvádí organizace zřízená Ministerstvem dopravy.

Prezident Asociace dopravních psychologů Alois Hudeček v rozhovoru pro iDNES.cz uvedl: „Čeští řidiči dopravní značku zip 300 metrů vysvětlují tak, že se mají za tři sta metrů zařadit. Ale to přece není pravda. Mají tři sta metrů na to, aby si našli díru, do které se zařadí. Když to ale nechají všichni na poslední chvíli, tak se za tři sta metrů sejdou čtyři auta vlevo, čtyři vpravo a vzniká trychtýřový efekt. To kdyby řidiči věděli a zároveň dodržovali bezpečné odstupy, tak může být provoz na dálnici mnohem plynulejší i přesto, že se zrovna opravuje. Když tam vznikne špunt, tak než se rozjede jeden, druhý a třetí kamion, tak je deset minut pryč.“

Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti to shrnuje: „Většina se snaží zařadit s dostatečným - tedy velkým - předstihem, menší část dojede až do samého konce.“

Dopravní značka „Střídavé řazení“ (IP 29) je značkou informativní, slouží tedy k označení nebo zdůraznění místa, kde při souběžné jízdě platí střídavé řazení do jízdního proudu průběžného pruhu. „Užita být ovšem nemusí, dále pak z ní pro řidiče nevyplývají žádné další povinnosti nad rámec výše uvedeného zákona,“ připomíná Budský.

Podle něj se tedy nelze divit, že řidiči nemají v tomto ohledu jasno. „Ostatně problematika správného zipování není zdaleka jen českým specifikem, zaměstnává odborníky na silniční dopravu na celém světě. A skutečně se řeší stále dokola, zda použít pravidlo pro střídavé zařazování se do volného jízdního pruhu s dostatečným předstihem před vlastním zúžením, nebo naopak počkat až na samý konec,“ uvádí.

Celosvětově se podle Budského naprostá většina šoférů snaží zařadit do průběžného pruhu s větším předstihem. Na své kolegy, kteří dojíždějí až do samého konce, nahlížejí jako na agresory, kteří se snaží prodrat kupředu na úkor slušných řidičů. „Ovšem dle mého neprávem, tedy pokud jsou pravidla silničního provozu nastavená jako u nás,“ dodává Budský.

„Osobně si myslím, že by bylo dobré v zákoně jednoznačně stanovit, že pravidlo pro střídavé řazení se uplatní v úseku bezprostředně před začátkem vlastního zúžení. Takto by to bylo pro všechny řidiče jednoznačně srozumitelné. Něco podobného mají zavedeno v Německu,“ uzavírá.