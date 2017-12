Znečištění ovzduší v tunelech Prahy výrazně překračuje limity

Před 20 lety, 2. prosince 1997, byl otevřen Strahovský tunel v Praze. Jeho výstavba trvala 12 let a v době zprovoznění...

VIDEO: Měřili jsme jedy ve vzduchu. V tunelu zapněte vnitřní cirkulaci

Dražší auta to dělají automaticky, u těch obyčejnějších se vyplatí na to myslet: když vjíždíte do tunelu, přepněte...