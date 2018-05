Prohlídka u očního lékaře je povinná pro každého nového řidiče - většinou v 18 letech, kdy si žádá o řidičský průkaz. A pak až v pětašedesáti. Po tu dobu nikdo oči většině řidičů nekontroluje, přitom každý pátý řidič v Česku má vadu zraku, ale neví o tom a nepoužívá žádnou oční korekci. Mezi nejčastější oční vady patří krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus, který způsobuje nepřesné zaostření světla na sítnici. Autoklub ČR na problematiku před časem upozornil kampaní Slepí vrazi.



V Česku je asi šest milionů řidičů. Z výsledků kampaně Slepí vrazi vyplynulo, že by asi 4,5 milionu z nich potřebovalo brýle nebo více dioptrií. „Už při absenci korekce zraku o tři čtvrtiny dioptrie se kvůli zhoršeným reakčním schopnostem řidiče prodlužuje brzdná dráha automobilu při rychlosti 90 kilometrů v hodině z 80 na 120 metrů,“ uvádí prezident Autoklubu Jan Šťovíček. Zdravé oko vidí chodce na 200 metrů, s třemi čtvrtinami dioptrie bez brýlí na poloviční vzdálenost.

VIDEO: Nejdokonalejším bezpečnostním prvkem každého auta jsou oči řidiče. Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pravidelné kontroly zraku doposud v Česku povinné nejsou. Situaci na českých silnicích by podle pomohlo, když si řidiči nechají zrak přeměřit alespoň jednou za deset let v době, kdy musí měnit řidičský průkaz. „Nyní bude návrh projednáván napříč poslaneckými kluby a pokud nastane shoda, mohl by být uzákoněn 1. ledna roku 2019. Podle mne je reálná šance, že bude oční kontrola uzákoněna. Jde o apolitickou a neutrální změnu,“ uvedl pro iDNES.cz projektový manažer Autoklubu České republiky Radek Procházka.

Zcela ideální by podle odborníků bylo, pokud by si šoféři nechali zrak zkontrolovat každý rok. To však většina řidičů nedělá, 74 procent z kontrolovaných řidičů za poslední rok očního lékaře nenavštívilo a 40 procent ani v posledních pěti letech. Rozhovor s očním lékařem Pavlem Diblíkem čtěte zde



„Nedostatečný zrak či neodhalená vada zraku je hned po alkoholu a omamných látkách třetím nejvýznamnějším faktorem, který jízdu a reakce řidiče ovlivňuje. Narozdíl od alkoholu a omamných látek však zrak řidiče nikdo neřeší,“ doplnil Procházka.

VIDEO: BESIP - kontrola očí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Za jinými o krok pozadu

I kdyby novela zákona v lednu příštího roku vzešla v platnost, Česká republika má v oblasti prevence nehod co dohánět. Některé Evropské státy totiž spojují nutnou výměnu řidičského průkazu s komplexní zdravotní prohlídkou, nejen s návštěvou očního lékaře.

„Je to například Maďarsko, Itálie či Estonsko. Řidiči si v rámci výměny řidičského průkazu prochází komplexní zdravotní kontrolou včetně prohlídky očí, kontroly sluchu, testů na diabetes, případně kontroly medikace. V intervalu jednou za deset let v tom nevidím žádný problém. Má to podle mne smysl,“ uvedl pro iDNES.cz dopravní expert Roman Budský z Týmu silniční Bezpečnosti s tím, že i kontrola zraku je dobrým a jasně vítaným krokem kupředu.

Podle Budského vedou takové změny nejen k vyšší bezpečnosti na silnicích, ale také k všeobecné prevenci závažných nemocí, které mají tendenci se vyvíjet dlouze a postupně a takto by mohly být zavčasu rozpoznány a léčeny.

Radek Procházka z Autoklubu vnímá celkovou zdravotní prohlídku jako další logický krok v úpravách zákona o provozu na pozemních komunikacích. „Do budoucna se skutečně chceme zaměřit na legislativní procesy v České republice, uzákonění povinné komplexní prohlídky však zatím nechystáme. Pro současný návrh změny u kontroly zraku jsme měli dostatek měření a podkladů,“ uzavřel.