Typologie řidičů: Jste hujer, kšiltovkář, nebo vybržďovač?

Slušňák

Říká se mu konformista a je to řidič, který se snaží jezdit za všech okolností podle předpisů. Jak jezdí: Nepřekračuje rychlost, nejezdí přes plnou čáru, netelefonuje za jízdy, má v pořádku vůz i doklady a alkoholu by se za volantem ani nedotkl. Jaký bývá: Dovede se smířit s motoristickou realitou, není netrpělivý ani agresivní, v řízení u něj převažuje klid, koncentrovanost, odpovědnost a slušnost.

Sváteční řidič

Rigidistu charakterizuje nepružné myšlení a neschopnost přizpůsobit se novým podmínkám. Jak jezdí: Různé dopravní situace řeší vždy stejně, za tmy, mlhy a náledí své dopravní chování takřka nekoriguje. Pokud selže, vinu za nehodu svaluje na všechno možné, jen ne na sebe. Jaký bývá: Má potíže s adaptací, zpravidla neoplývá řidičskou inteligencí a mívá omezenou schopnost poučit se z již prožitých problémů.

Hujer

Pedant chce mít všechno jako ze škatulky - auto, doklady, nářadí, obsah kufru i šoféry kolem sebe. Jak jezdí: Ctí předpisy, sklání se před autoritou. Kdo nedodržuje předpisy, toho napomene - bliknutím, posuňky či zatroubením. Varuje se přestupků, ale kvůli své osobnosti může selhat. Jaký bývá: Je svědomitý, důsledný a odpovědný, mívá ovšem sklony poučovat. Pokud není něco, jak má být, může ho jímat úzkost, která působí negativně na jeho koncentraci.

Kšiltovkář

Není to až takové klišé, řidič s pokrývkou hlavy dává najevo, že se v autě necítí doma. Pozor na něj! Jak jezdí: Poněkud nevypočitatelně, iracionálně a nestandardně, proto se doporučuje udržovat od něj odstup. Často řídí stylem plyn-brzda, nezpomalí před křižovatkou, prudce vjede na parkovací místo. Svérázným chováním může vylekat i zkušeného motoristu. Jaký bývá: Nejistý a nerozhodný, zároveň impulzivní i arogantní.

Agresor

Agresivita za volantem se projevuje různě: od obyčejné bezohlednosti přes necitelné předjíždění, napomínání a trestání ostatních řidičů až po nadávky, vytlačování z jízdního pruhu či fyzické napadení. Jak jezdí: Agresivně a nebezpečně. Jaký bývá: Potřebuje uznání, sílu a moc, má přemrštěné sebevědomí i cholerický temperament, ovlivňují ho nezdravá ctižádostivost, frustrace, negativní emoce, které potlačí i intelekt, nebo samolibost.

Vybržďovač

Výrazným projevem agresivity řidiče je manévr, kdy záměrně a náhle zastaví před jiným vozem. Jak jezdí: Má neodolatelnou touhu trestat jiné řidiče za chování, které se mu nezamlouvá, a neváhá „viníka“ ani fyzicky napadnout.

Jak zraje řidič? Na tohoto frekventanta jisté východočeské autoškoly se určitě dlouho vzpomínalo. Když vyjel poprvé ze cvičiště, nabořil zaparkovaný trabant. Při druhém pokusu málem srazil cyklistu, napotřetí nechtíc vlétl do křižovatky. Žádný čtvrtý pokus už se nekonal, raději dobrovolně skončil. Většina čerstvých absolventů řidičských kurzů bývá sice méně riziková, přesto to chce od okolí hodně shovívavosti. Začátečníci totiž projevují při řízení specifické chování - často bývají buď zbytečně sebevědomí, nebo naopak příliš ustrašení. "První typ se vyzná v předpisech a ví, že nemá zkušenosti, ale nedbá toho. Přeceňuje své schopnosti, je lehkomyslný a nezodpovědný,“ naznačuje dopravní psycholog Karel Havlík. Druhý krajní typ má naopak tendence k sebepodceňování, úzkosti a obavám z jízdy. Naštěstí řidiči zrají, nabývají zkušenosti, tříbí si schopnosti i dovednosti. Postupně začnou zvládat krizové situace, umějí styl jízdy přizpůsobovat aktuálním podmínkám a situacím, zbytečně neriskují a nezávodí. "Obvykle již dokážou předvídat reakce jiných řidičů a hodnotí situace a podmínky realisticky,“ vysvětluje odborník. Tedy, zpravidla to tak bývá, i když existuje množství výjimek... Zatímco archivnímu vínu věk kultivuje chuť a krásu, v případě řidičského umění s léty začínají schopnosti, kondice i smysly zvolna chřadnout. A tak vědomí vlastních omezení i zkušenosti velí seniorům obvykle řídit opatrně a neriskovat. Jistě, pro rychlé mládí a zkušený střední věk jsou senioři za volantem možná mírně rušivým prvkem, stejně jako začátečníci si však zaslouží toleranci.

Jaký bývá: Často se řídí principem oko za oko, zub za zub. Může to být jedinec s podezřením na hraniční nebo disociální poruchu osobnosti, kterého by měl vyšetřit dopravní psycholog nebo psychiatr.

Egoista

Psychicky nevyrovnaného řidiče dráždí kdeco: čekání na zelenou i skupinka chodců, nerozhodný motorista, vedro či hustota provozu. Jak jezdí: Nedokáže se přizpůsobit dopravní realitě, a tak chce realitu přizpůsobit sobě. Nejde-li to, může si vztek vylévat na jiné řidiče. Zlostně gestikuluje, tlačí se na kufr před ním jedoucího auta, bliká a troubí. Jaký bývá: Cítí se přetížený, neumí se kontrolovat, má malou odolnost vůči stresu nebo frustraci.

Frajer

Řidič reaguje obvykle hbitě a správně, v momentu překvapení ale zmatkuje.

Jak jezdí: Rychlost ho příjemně vzrušuje, stejně jako jízda na červenou či závodění s houkající sanitkou. Nehoda u něj není nic výjimečného.

Jaký bývá: Má povahu hazardního hráče, bývá povrchní a ledabylý, s tendencí exhibovat. Psychologická expertiza by ho popsala jako jedince egocentrického, dynamického, emotivního i agresivnějšího.

S mindrákem

Řidič, kterého stíhají pocity méněcennosti, tíhne k ustavičnému srovnávání se s jinými motoristy. Jak jezdí: Osobní nedostatky kompenzuje ohrožováním ostatních, jezdí nepřiměřeně dopravním podmínkám a situaci. Předpisy ho prostě neomezují. Jaký bývá: Jaký je, tak i jezdí - zakomplexovaný jedinec obvykle nejedná podle toho, na co má, ale aby se předvedl. Své pohnutky ovšem nedokáže rozumově krotit.

Uprchlík

Typ řidiče, jenž ujede od nehody, ať už ji sám zavinil, nebo byl jejím svědkem. Jak jezdí: Od problémů a nehod ujíždí, pokud ho chytne policie, vymlouvá se, že havárii přehlédl, že spěchal, měl strach, že nezná první pomoc, že stráví spoustu času na policii jako svědek... Jaký bývá: Egoistický, agresivní i citově plochý. Nemusí být nutně bezohledný cynik, k úprku ho může vést úzkost a strach. Takový řidič se sice bojí trestu a morálního odsouzení, přitom však postrádá svědomí.

Potížista

Typ problémového řidiče, který se opakovaně dopouští vážných přestupků a nehod. Jak jezdí: Nebezpečně a rizikově, pod vlivem alkoholu či drog, postrádá schopnost učit se ze zkušeností. Jaký bývá: Jsou sice schopní, ale jejich vlastnostem vévodí egoismus, agresivita a impulzivnost, nepřizpůsobivost, bezohlednost, nezodpovědnost, nepředvídavost a omezená ostražitost. Bývají citově chladní.

Bezohledný

Rizikový řidič rád usedá do velkého vozu nebo menší či střední dodávky. A pak se dějí na silnici věci... Jak jezdí: Bez ohledu na ostatní předjíždí a odbočuje bez blinkrů, vjede před vás, když se řadíte do fronty před křižovatkou, parkuje, kde nemá, na přechodu nepouští chodce, překračuje povolenou rychlost atd. Jaký bývá: Řídí a žije bez ohledu na ostatní, bez obav porušuje všechna pravidla. Slušnost ho zdržuje.

Mirek Dušín

Není jich mnoho, ale i u nás se občas najde řidič - altruista. Je zkušený, laskavý a slušný, váží si zdvořilých šoférů a je tolerantní k selhání ostatních. Jak jezdí: Na vlastní jízdu se dívá i zrakem ostatních řidičů, včas zapíná reflektory, neoslňuje druhé, nechá předjet rychlejší, uvolní místo v koloně, snaží se napravit chyby druhých, pustí chodce na přechodu. Jaký bývá: Slušný, ohleduplný, empatický i shovívavý.

Netrpělivec

V průměru již po 12 minutách v koloně propukne u většiny řidičů stres a nervozita. Netrpělivý šofér se s tím však neumí smířit. Jak jezdí: Bezhlavě vyráží z řady, snaží se vtlačit do skuliny jedoucích vozů, dokola opakuje riskantní manévr s jistotou, že mu „dobráci“ udělají místo. Jaký bývá: Egoistický, agresivní, nepředvídavý a vznětlivý. Návrat do autoškoly by mu sice prospěl, ale její účinky by byly jen omezené.



Suverén

Kdo přesedl z malého vozidla do velkého, uvědomí si ten rozdíl: luxusní robustní auto bývá obrazem určitého životního stylu a svobody. Jak jezdí: Limuzína umocňuje u řidiče pocit bezpečí, moci, síly a převahy, předjížděním projevuje svoji suverenitu. Řidič s nevyváženou psychikou snadno zapadne do role piráta silnic. Jaký bývá: Velký vůz může vyvažovat komplex méněcennosti, u šoféra díky autu vzroste sebedůvěra a sebejistota, která se může projevit i agresivitou.