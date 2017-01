Zasedlo si Rakousko na české řidiče? Můžeme si za to sami, říká expert

Rozstřel s dopravním expertem Týmu silniční bezpečnosti Romanem Budským se zaměřil především na přísnost zahraničních policistů.



„Začátkem lyžařské sezony, při poslední cestě na hory, mě v Rakousku zastavili policisté a kontrolovali lyže ve střešním nosiči,“ popisuje čtenář iDNES.cz. „Vezl jsem také lyže pro známé, kteří za námi jeli o den později. Policistům se nezdálo, že vezeme víc lyží, než kolik je lidí v autě. Kdybych nemluvil německy, asi bych jim to nevysvětlil. Češi prý lyže v Alpách kradou.“ Podobných zážitků si z Rakouska odvážejí Češi spoustu.



Policie ani autokluby samozřejmě nepřiznají, zda mají hlídky spadeno hlavně na Čechy. Poslední zprávy o drastických opatřeních ovšem v mnohých vyvolávají strach.



„Nemůžu si na rakouské, francouzské a německé policisty stěžovat. Je třeba dodržovat předpisy a v případě, že mě zastaví, je třeba se k nim chovat s vážností a respektem,“ říká Budský. Podle dopravního experta je hádání se s úředníkem a policistou české specifikum. Policisté v zahraničí mají podle Budského dokonce dáno předpisem, že hádání nemají dopustit. V Německu za to můžete dostat i pokutu. Policistům také nesedí příliš suverénní jednání. „To pak bývají nekompromisní,“ dodává. Francouzští policisté mají ovšem i předpis, že jsou povinni pomáhat zahraničním turistům.

„V posledních letech hodně přitvrdila slovenská policie, jsou nekompromisní a odmítají diskutovat, přejali rakouský model,“ upozorňuje Roman Budský.



Budský si nemyslí, že by rakouští policisté byli na Čechy zasedlí, uznává ovšem, že kontroly především starých aut mohou být častější. „Můžeme si za to trochu sami. Máme nadprůměrně zastaralý vozový park, rakouský autopark je modernější,“ komentuje. V zemích západní Evropy bývají podle experta policisté hodně důslední při kontrole technického stavu. V Rakousku se zaměřují na kontroly výfuků s upravenými filtry pevných částic u dieselových aut. V Německu nebo Francii jsou zase třeba hákliví na úniky provozních kapalin.

V zahraničí se podle Budského více hledí na ekologii. Rakouským specifikem jsou dokonce speciální zóny, jsou to vyhrazené úseky dálnic, kde bývá kvůli snížení emisní zátěže a hluku snížená rychlost. „V Rakousku si občané bydlící u dálnic stěžují na hluk v nočních hodinách a sledují, jestli to policisté hlídají,“ vysvětluje. Budský varuje, že pokuty za překročení rychlosti v těchto místech jsou velmi vysoké a opravdu se tam často měří. Budský by snižoval rychlost v nočních hodinách i v Česku, ovšem jen pokud to má smysl kvůli snižování hlukové zátěže.

Čeští řidiči jsou evropský průměr

„Čeští řidiči nejsou tak špatní, jsou evropský průměr,“ myslí si Budský. „V Itálii se jezdí zostra, ve Skandinávii se až hystericky dodržují rychlostí limity.“ Podle Budského se dá jezdit slušně a přitom svižně.

Mladí lidí nemají podle dopravního experta takový vztah k autům jako kdysi. „Pro ně je auto pragmatická věc. Mladí si dělají řidičáky později a auto tak neprožívají,“ popisuje. Budský by ovšem i tak tlačil na změnu ve výchově řidičů, třeba s pomocí řidičáku na zkoušku nebo povinnými kurzy defenzivní jízdy.

„Ženy jsou zodpovědnější řidičky a vůbec nejsou nešikovné. Jsou opatrnější a jezdí více defenzivně,“ říká Budský, který má zkušenosti i jako učitel v autoškole. „Žena je pořád bezpečnější řidič než muž,“ prohlásil v diskuzním pořadu Rozstřel na iDNES.cz.