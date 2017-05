Autofotka týdne: BMW 8 se vrací, je nadpozemsky krásné

BMW řady 8 je mnichovská legenda. Nádherné kupé, kterému dal nezaměnitelné tvary Klaus Kapitza, tehdejší člen designtýmu značky vedeného Clausem Luthem, bylo ve své době technickou špičkou. Osmička byla luxusní a velmi drahá a k tomu měla ještě jednu chybu: od BMW nikdo takové auto nečekal. A tak se stalo komerčním propadákem, i tak ho značka držela v prodeji deset let (1989-1999). O původní osmičce čtěte více zde.

Teď se řada 8 vrací, je hvězdou veteránské automobilové smetánky u jezera Como. Nóbl sraz Concorso di eleganza di Villa d’Este BMW v posledních sezonách využívá pro netradiční prezentaci svých novinek. Na letošní přehlídce automobilové krásy se tak vyjímá futuristicky tvarovaný stroj se strhujícím designem.

Majestátní kupé řady 8 se zatím prezentuje jako koncept, sériová podoba dorazí příští rok. To bude skoro dvacet let poté, co se ze scény odporoučela původní „osma“.

BMW tak dostane konečně plnohodnotnou zbraň proti majestátním kupé odvěkého rivala ze Stuttgartu. Nové BMW řady osm se bude moci postavit kupé Mercedesu S. A to dokonce i ve verzi kabrio, už se totiž objevily i spekulace, že BMW 8 dorazí časem také v provedení bez střechy.

VIDEO: BMW Concept 8 Series

Autorem designu exteriéru nejnovějšího konceptu je John Buckingham, Brit, který nyní pracuje pro kalifornské studio BMW.



„Pro mě je to kus ryzí automobilové fascinace,“ říká o luxusním gran toureru Adrian van Hooydonk, viceprezident BMW Group zodpovědný za design. „Několik málo ostrých linií rozděluje zřetelné povrchy a hmoty vozu jsou výrazně tvarovány,“ popisuje nový šéf Jozefa Kabaně, který letos po pětadvaceti letech opustil koncern VW z pozice šéfdesignéra značky Škoda a od podzimu přebere stejnou funkci u BMW.

„Číslo 8 u BMW vždy představovalo vrchol sportovních výkonů a exkluzivity,“ vysvětluje předseda představenstva značky Harald Krüger. „Připravované BMW řady 8 Coupé bude ukázkou toho, že jako břit ostrá dynamika a moderní luxus mohou jít ruku v ruce. Půjde o další model v naší expanzi na poli luxusních vozů.“ U BMW to bude kromě nové osmičky také velké luxusní SUV označené X7, jehož vývoj je podle Iana Robertsona z vedení značky v pokročilém stadiu vývoje.



Drama na kolech

Sošné proporce vymodelované dramatickými linkami doplňují dvacetipalcové ráfky, nejvíc ovšem zaujme hodně agresivní příď s majestátní maskou chladiče rozdělenou do typických ledvinek, které jsou poznávacím znakem BMW. K tomu exhibice moderny v podání karbonu a laserových světel vpředu a organických diod vzadu (OLED).



Tradice i futurismus umně spojuje také interiér. Minimalismus podpořený velkoplošnými displeji korunuje nádherný trychtýřovitý volant. Kabinu designéři vyšperkovali karbonem, ručně leštěným hliníkem, křišťálem od Swarovského a jemňoučkou kůží.

O technice se zatím neví oficiálně nic. Proporce jasně odkazují na tradiční architekturu BMW s mocným motorem podélně vpředu a pohonem zadních kol. Dá se odtušit, že technický základ si vypůjčí z čerstvých generací řad 5 a 7, které stojí na společné architektuře. Už se dokonce spekuluje o tom, že už v základním provedení bude mít osma natáčecí kola zadní nápravy a adaptivní vzduchový podvozek.

Standardem bude podle všeho také automat a žádaným prvkem příplatkové výbavy pohon všech kol. Fanoušci značky už dokonce fantazírují o provedení M8, které by dokázalo prohánět i čistokrevné supersporty. Sluší se ovšem dodat, že verze M8 se původní generace z devadesátých let i přes zbožná přání fanoušků a plány BMW nakonec nedočkala. Znalci ovšem vědí, že verze 850CSi vlastně M8 byla, akorát to značka nikdy oficiálně nepřiznala.

BMW s označením 8 by samozřejmě moc slušel osmi nebo dvanáctiválec, stejně jako to měl bájný předchůdce, jenže dnešní downsizovaná a elektrifikovaná doba možná nakonec zavelí vydat se jiným směrem. Pokud chceme motorářům poradit, slušel by základnímu provedení třílitrový šestiválec, prostřednímu osmiválec 4,4 a na vrchol patří dvanáctiválec z M760Li, ty všechny dnes BMW do svých vrcholových modelů nabízí.