Konec dieselů v osobních autech se blíží: vypouštějí víc emisí než nákladní auta

Organizace ICCT (International Council on Clean Transportation) věnující se čisté mobilitě nyní zveřejnila analýzu, podle níž diesely v osobních autech vypouštějí mnohonásobně víc emisí oxidu dusíku než nákladní automobily či autobusy, na které se přísnější emisní předpisy uplatňují už delší dobu (konkrétně od roku 2003).



Podle ICCT (která mimochodem stojí za rozpoutáním aféry Dieselgate) můžou emise NO x každý rok za tisíce předčasných úmrtí na území Evropské unie. Velkou část vypouštějí právě osobní automobily, jejichž diesely produkují v reálném provozu až šestkrát víc oxidů dusíku, než deklarují podle laboratorních testů. Podle údajů ICCT získaných z Německa a Finska vypouštějí osobní dieselové automobily v průměru 500 miligramů NO x na kilometr, kdežto těžké nákladní automobily průměrně pouze 210 mg/km.

Od září začne platit povinnost měřit spotřebu a emise automobilů podle takzvaného jízdního cyklu WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure), který se reálnému provozu blíží mnohem víc než současný cyklus NEDC (více čtěte zde). Při zkušebních měřeních překračovaly některé dieselové motory stanovenou hodnotu 80 miligramů/kilometr až o 400 procent. Firma Emissions Analytic při kontrolním měření zjistila, že stanovený limit překročilo 97 % vozů. V souvislosti s aférou Dieselgate je paradoxní, že jediný vůz, který testem prošel, byl Volkswagen Tiguan 2.0 TDI.

Dieselové automobily se prodávají především v Evropě. Například za rok 2014 se jich na starém kontinentu prodalo 8,8 milionu, což je víc než v Číně, Indii a USA dohromady. Na pět osobních automobilů přitom připadá jen jeden nákladní.

Do roku 2020 tak zřejmě dieselové motory zmizí z malých vozů úplně, v těch středních se stanou součástí pouze vrcholných výbav a v běžné nabídce zůstanou jen u velkých modelů.

Připomeňme, že průměrné emise každé automobilky by měly v té době klesnout z dnešních 130 na 95 g CO 2 na kilometr. Britský magazín Autocar zveřejnil informaci pocházející z automobilky Renault, jejíž inženýři se na toto téma sešli začátkem loňského léta a konstatovali, že náklady na vývoj „superčistých“ dieselových motorů v levnějších a menších autech by přinesl příliš velké náklady. Z modelů velikosti Clia tak nejspíš zmizí vznětové agregáty úplně a běžně nabízené budou až v modelech jako je Espace (více čtěte zde).

Podobný názor zmínil v interním technologickém magazínu automobilky Audi šéf jejího technického vývoje Stefan Knirsch. Ten je sice stále přesvědčen o „velkém technickém potenciálu vznětových motorů“, nicméně ani on nedává levným čtyřválcovým dieselům do budoucna moc velkou šanci.