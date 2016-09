Do roku 2020 bude s diesely amen, hlásí Renault

Už nyní dostávají naftové motory drahé a technicky náročné technologie, které se promítají do ceny vozu. Menší a lacinější auta to pak neúměrně zdražuje. Všem navíc zavařila aféra dieselgate.

Na začátku roku bylo ještě všechno jinak

Z malých aut do třídy B (velikost Renaultu Clio) Renault diesely vypustí úplně, u těch vyšších se nabídka silně omezí. U meganu má zůstat jen v těch nejvyšších výbavách.

Konec dieselů naznačil podle informací Reuters na jednom z interních jednání francouzské značky Thierry Bolloré, jeden z vysokých manažerů automobilky. Sluší se poznamenat, že právě Francie byla donedávna „dieselovou“ zemí. Naftový motor tam ještě před dvěma roky mělo pod kapotou 80 procent aut.

Diesely ovšem kvapně opouštějí spodní patra automobilové nabídky, protože techniku, kterou musí být vybaveny, by žádný rozumný zákazník v určitých kategoriích aut nezaplatil. Připravené emisní předpisy budou pro mnoho naftových aut konečná. A čím míň se jich vyrobí, tím bude tato technologie pro zákazníky dražší.

“Ptáme se, jestli diesel přežije,“ měl Bolloré prohlásit, “to je pochybnost, kterou jsem ještě na začátku roku neměl.“ Důvod je jednoduchý, mluví se o něm napříč celým evropským automobilovým trhem, který jediný doteď tolik sázel na diesely v osobních vozech. Stále tvrdší požadavky norem zvyšují neúměrně náklady a to jak na vývoj, tak na výrobu. To zvyšuje ceny aut a také servisní náročnost. Zvlášť u menších vozů masových značek, jejichž zákazníci právě cenu a náklady na údržbu pečlivě sledují, to znamená velký problém.

Všichni výrobci nabízející naftové motory museli v uplynulém období mohutně investovat do vývoje svých dieselů, aby splnili stále přísnější ekonormy. Do hry ještě výrazně vstoupila kauza dieselgate, která k emisím vznětových motorů namířila ještě větší pozornost. Pokud se na jejím základě ještě zpřísní požadavky a vzroste tlak na snižování emisí, bude to znamenat pro mnoho značek konec dieselů. Nepřekonatelným problémem bude podle všeho nová podoba povinného měřícího cyklu, která počítá s měřením emisí v reálném provozu.

Renault proto začne zvažovat, zda se mu diesely vyplatí vyvíjet a nabízet. Podle hlasů ze zákulisí jsou dnes vývojáři v otázce vývoje nafťáků na hranici technických možností v rámci rozumných nákladů.

Bolloré na letním setkání manažerů Renaultu uvedl, že jen za první půli letoška zaplatil Renault oproti plánům za výzkum a vývoj dieselů o 115 milionů eur víc (přes 3 miliardy korun).

Renault je silný hlavně v kategoriích menších aut. Mrňavé Twingo diesel v nabídce nemá, velmi úspěšné duo clio a captur a stěžejní model megane tvořily většinu z 1,6 milionu aut, které automobilka v loňském roce prodala. Z nich mělo 60 procent pod kapotou diesel.

Začátek konce v roce 2020

„Všichni teď s naftovými motory ustupují, protože v letech 2017 až 2018 ještě více zdraží,“ řekl Pavan Potluri, analytik poradenské společnosti IHS Automotive. V tomto období má vstoupit v platnost další stupeň ekonormy Euro 6, která opět snižuje limity vypouštěných emisí. Po roce 2025 podle Potluriho skončí diesely úplně a nahradí je hybridní vozidla. Podle analytika totiž do té doby klesne cena technologie elektrického pohonu.

Renomovaná konzultační společnost AlixPartners předpovídá, že ústup dieselů zrychlí po roce 2020. Tehdy skončí přechodné období závádění nového testovacího cyklu a vstoupí v platnost Euro 7. AlixPartners odhaduje, že v roce 2030 budou prodeje aut s naftovými motory na úrovni 9 procent, dnes je to v Evropě 52 procent.

Nejvíce teď vývojáři bojují s oxidy dusíku (NO x ), které naftové motory vytvářejí. Právě NOXy stály za rozpoutáním dieselgate. Odlučování těchto škodlivin je jedním z faktorů, které diesely extrémně prodražují. Motory proto musí být osazovány systémem selektivní katalytické redukce (SCR). SCR nyní dostávají hlavně větší modely vozů, brzy se ovšem dostane do všech nových aut s dieselem.

Renault není sám, kdo začíná o dieselech pochybovat. Šéf koncernu Volkswagen Matthias Müller se nechal v první půlce roku slyšet, že „přijde otázka, zda má smysl investovat obrovské peníze do jejich dalšího vývoje“. Německý koncern už stálo žehlení následků aféry dieselgate minimálně 15 miliard dolarů.

Cestou k opuštění dieselových motorů už se vydala Toyota, která stále více prosazuje hybridní pohon (benziňák + elektromotor). Dieselům předpovídá brzký konec volvo a podobně jako Renault se začíná vyjadřovat třeba i Kia.