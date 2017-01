VIDEO: Z harleye je slovenská sněžná bestie

Snow Drag, jak se šílený stroj jmenuje, bude potřebovat udatného jezdce. S tak obrovskou a těžkou mašinou to asi na sněhu bude pořádný boj. Motocykly do sněhu jsou obvykle maximálně lehoučká terénní endura s váhou kolem 150 kg. Tento sněžný roadster se sněžným pásem má odhadem minimálně o dvě stě kilo víc. Ostatně ve videu uvidíte triumfální výjezd po louce - co v krátkém efektním filmu není, je to, že z obřího kráteru musel po pádu na bok stroj vykopat trojčlenný tým.

Značka H-D umí chytře využít motorkářskou „okurkovou sezonu“, kdy mechanici nemají moc práce, proto každému evropskému dealerovi přidělí jeden nový motocykl, k tomu přidá malý rozpočet a úkol už je jasný. Povolit uzdu fantazii a vytvořit něco nového, neotřelého, prostě umělecké dílo.

Titul obhajují i čeští borci

V pořadí třetí bitva králů byla odstartována šestnáctého ledna letošního roku. Navzdory názvu však nebudou řinčet meče nebo praskat dřevce. Budou spíš cvakat ráčny a syčet airbrushové pistole. Cílem totiž je vytvořit co nejoriginálnější úpravu motocyklu Harley-Davidson. A Češi mají v ohni hned tři týmy: dealerství z Ostravy, Hradce Králové a Prahy.



Logo soutěže The Battle of the Kings

Právě borci z hlavního města mají před sebou jeden z nejtěžších úkolů. Snaží se totiž obhájit vítězství z obou předchozích ročníků, kdy sami sobě nasadili pomyslnou laťku skutečně velmi vysoko. Hliníková střela z prvního ročníku zapůsobila na porotce hodně silným dojmem (více čtete zde) a loňská přetavba ve stylu jawy z šedesátých let dosáhla dokonce na celkové vítězství, kdy nechala za zády více než dvě stovky konkurentů (článek o loňském ročníku najdete zde).

Principem soutěže je v rámci omezeného rozpočtu a předem stanoveného termínu upravit mašinu tak, aby zanechala nesmazatelný dojem. Někdo se soustředí spíše na estetickou stránku, někdo na motor, jiným zase z původního stroje nezbude skoro nic. Nezřídka se tak vyrábějí originální nádrže i další díly kapotáží, instalují se řídítka neuvěřitelných rozměrů i tvarů a tuningu nezůstávají ušetřeny ani podvozky.

Favorizovaní Pražáci se v rámci 3. ročníku „Battle of the Kings“ vydávají hodně daleko proti proudu času. Až ke kořenům značky Harley Davidson. Z jejich dílny tak vyráží bílý závodní speciál ve stylu dvacátých let minulého století.

Soutěžní exponát z Prahy. Borci z Prahy si v minulých soutěžích nasadili vysokou laťku.

„Ať už jde o stavbu do soutěže, nebo pro zákazníka, máme vždycky ambici postavit mimořádnou pecku, o které se bude mluvit. Zároveň chceme vytroubit do světa, ze hranice neexistují ani u staveb, které jsou určené pro denní ježdění, a že v malém Česku je pro tvorbu, díky šikovným rukám a otevřeným hlavám, ráj,“ říká Jaroslav Vavřina z pražského dealerství značky.

Ostravský tým vytvořil scramblera v amerických barvách a Hradec Králové se chlubí loveckým speciálem oděným do kamuflážní pytloviny.



Svým hlasem pro české kluky můžete do soutěže přispět také až do 14. února na stránkách soutěže. Široká veřejnost tak nejprve zvolí 6 nejzdařilejších přestaveb z regionu střední a východní Evropy. Vítěz bude vyhlášen začátkem března.