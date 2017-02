Nejspolehlivější auta: nadvláda Japonců pokračuje

Auta na britských ostrovech sice jezdí po opačné straně silnice, technicky jsou však stejná jako ta na českých cestách. A taky je trápí stejné technické problémy. Na rozdíl od Česka si však britští šoféři v mnohem větší míře auta po skončení tovární (nejčastěji dvou až tříleté) záruky pojišťují proti závadám, které je mohou na cestě potkat.

Jedna z největších takových pojišťoven se jmenuje Warranty Direct (WD) a za deset let působení pojistila statisíce aut do maximálního stáří 12 let a 190 tisíc najetých km. Všechny své záznamy o proplacených servisních úkonech pak přetavuje v jedinečné tabulky, které sama nazývá „žebříčky spolehlivosti“, a nabádá motoristy, aby k nim přihlíželi při výběru vozu.

TABULKA: Spolehlivost aut

Jednou z velkých výhod oproti například průzkumům spokojenosti zákazníků J. D. Power je, že tabulky pojišťovny nejsou ovlivněny lidským faktorem. Prostě jen bez emocí - na rozdíl od nadšených či naštvaných uživatelů - ukazují, v čem jsou slabiny konkrétních modelů.

Japonci vedou

Do tabulek jsou započítávány pouze modely aut, kterých WD pojistila více než 50 kusů, aby vzorek byl reprezentativní. Průměrné stáří pojištěných vozů je 5,5 roku, pojišťovna sama upozorňuje, že u starších modelů je třeba počítat s nárůstem problémů.

„Index spolehlivosti“, podle nějž pojišťovna žebříčky sestavuje, umí ukázat, které části auta mívají nejvíc problémů - jestli klimatizace, nápravy a zavěšení kol, brzdy, elektrická výstroj, motor, palivový systém nebo třeba převodovka. Naopak se do něj nezapočítávají výměny „spotřebních“ věcí, jako jsou brzdové destičky, baterie, filtry, svíčky, pneumatiky nebo výfuky.

Která jsou nej? MALÝ RODINNÝ: Mitsubishi Lancer

Při průměrném stáří pěti let a s 69 tisíci najetými kilometry jej trápí banální závady na nápravách nebo elektroinstalaci. Naopak žádné závady nemají převodovky, brzdy, řízení, řazení ani klimatizace. MPV: Nissan Almera

Modely s přídomkem Tino jsou u pojišťovny téměř 6 let staré, najeto mají průměrně 76 tisíc km. Trápí je pouze elektroinstalace (50 %) a klimatizace (25 %), jinak vůbec nic. MINIVOZY: Toyota IQ

Maličké autíčko trápí výhradně závady motoru, ovšem jen drobné - ve všem ostatním je neprůstřelné. Průměrné stáří 4,4 roku, najeto pouze 51 tisíc km. VELKÁ SUV: Lexus RX

V průměrném stáří přes 5 let a s 87 tisíci najetými km trpí lexusy nejvíc na poruchy topení (28 %) a podvozku (21 %). Drobné závady se nevyhýbají žádné z částí auta, i tak je RX nejlepší. MALÁ SUV: Audi A4 Allroad

Pojištěné audiny jsou staré jen 3,7 roku, najeto už mají 80 tisíc km. Problémy: zavěšení kol (26 %), topení (16 %), motory (16 %) a elektrika (21 %). STŘEDNÍ TŘÍDA: Honda Accord

Zde je průměrné stáří 4,2 roku, najeto 91 tisíc km. Problémy jsou jen s brzdami, klimatizací (obojí 25 %) a elektroinstalací (50 %). Jinak je vše včetně motorů na jedničku.

Sleduje se také, jak dlouho auto stojí a jak drahá oprava je. Příklad: auto se může pokazit pětkrát, přičemž každá oprava bude stát 2 000 korun, nebo jen jednou „za čtyřicet“.

Například Toyota IQ je v žebříčku vysoko, i když má průměrnou opravu hodně drahou - jenže „kleká“ velmi zřídka. Celkově je to však podle pojišťovny auto, které se vyplatí koupit. Naopak vítězný Mitsubishi Lancer boduje spolehlivostí i levnými opravami. A japonské značky jsou vůbec jasným vítězem tabulek Warranty Direct.

Škoda a Hyundai

Zajímavé věci vyplavou na povrch při detailním porovnání konkurentů. Třeba největší rivalové na českém trhu, Škoda Octavia a Hyundai i30, jsou na tom dost podobně, co se týče ujetých km i průměrného stáří (i30 5,6 roku a 82 tisíc km; octavia 4,9 r. a 87 tis. km), podobnou mají oba i průměrnou cenu opravy (v přepočtu 11 tisíc Kč).

Celkově v žebříčku je na tom ovšem hyundai z Nošovic výrazně lépe: má index spolehlivosti 28, octavia 98. Vůbec (v tabulce je opravdu nula) nemívá problém s brzdovým a palivovým systémem ani s převodovkami, u motorů je na tom také lépe než octavia (14,2 vs. 18,7 %). U převodovek si troufneme odhadovat, že škodovce zhoršují skóre dvouspojkové automaty DSG, které hyundai donedávna neměl, a jejich typické závady se ještě nestihly v žebříčku objevit.

TABULKA: Žebříček značek

Přesto korejský vůz jednu výraznou slabinu má: nápravy a odpružení mají poruchovost 48 %, zatímco u octavie jen 16 %. Ukázalo se také, že téměř 30 % majitelů i30 má problémy s klimatizací, u škodovky to je pouze deset procent.

Podobné detailní rozbory si můžete na stránkách Indexu spolehlivosti zadat i vy sami. Pokud vybíráte auto a chcete se řídit výhradně rozumem, můžeme tento zdroj jenom doporučit.