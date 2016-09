Medvěd z Kvasin bude stále on-line. Na dálku zjistíte, jestli jste zamkli

Co by měl mít mobil? Majitel prosperujícího autoservisu přijde o svůj mobil, bájnou Nokii 6210, na kterou dodnes nedají mnozí dopustit. Doba chytrých telefonů se rozbíhá a muž s rukama stále špinavýma od oleje jim nemůže přijít na chuť. Zabloudí do pobočky svého operátora s tím, že potřebuje nový mobil. Vymydlená asertivní obsluha ho dovede k designové zdi plné nejnovějších přístrojů a ptá se, co by měl nový telefon umět a mít šikovného navíc. Rozšafný muž v montérkách se zamyslí a pak bez mrknutí oka pronese památnou větu: třeba otvírák na pivo. Ta historka se opravdu stala, autoservis stále velmi dobře funguje a jeho majitel už se dávno nediví, co mobily dokážou. Vždyť moderní auto je dnes pojízdný počítač a mobil v jednom. Bez komfortu mobilu propojeného s autem si mnozí nedokážou život představit.