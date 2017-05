Mazda CX-5 patří k nejpovedenějším SUV, ale v Praze tohle auto nechtějí

Pražský magistrát rozjel kampaň proti autům typu SUV (více o kampani čtěte zde). Zrovna CX-5 dokazuje, jak amatérský tento aktivistický krok je. Jeden z nejprodávanějších modelů Mazdy na českém trhu je povedený mix komfortu a jízdních vlastností. Je to typické dnešní moderní SUV z nejexponovanější kategorie, formátem odpovídá hatchbacku typu Mazdy 3, ovšem na větších kolech zvedajících podvozek. Nadšenému autaři navíc dokáže jako jedna z mála nabídnout atmosferický motor, který dokáže držet krok s přeplňovanou konkurencí.

V době, kdy se přeplňované motory zabydlují i tam, kde se to zdálo ještě nedávno nemyslitelné (třeba v nové Hondě Civic), se Mazda vytrvale drží atmosférických benzinových motorů. Novou generaci crossoveru CX-5 tak vedle úderného 2,2litrového dieselu se dvěma turby opět pořídíte i jako atmosférický benzinový dvoulitr. Na tuto možnost přitom zákazníci, alespoň ti čeští, hodně slyší – z loňských 689 CX-5 prodaných u nás jich benzinový motor měly celé dvě třetiny.



Důvodů se najde celá řada. Jedním z nich je jistě fakt, že Mazda je značkou s vysokým podílem soukromých zákazníků – do firemních flotil se auta této japonské značky nenakupují a když už, tak zpravidla ne SUV. Dalším faktorem je cenový rozdíl, který činí u odcházející i nové generace 57 tisíc korun ve prospěch benzinového motoru. A nad tím vším stojí prostá skutečnost, že motor označený Skyactiv-G se zkrátka povedl.

Zatímco konkurence (Honda CR-V, Mitsubishi Outlander, Subaru Forester) nabízí atmosférické dvoulitry, které se projevují letargicky, pro Mazdu to neplatí. Ostatně nepřeplňované motory obvykle bývají postarší železo, které se v nabídce drží klidně deset, patnáct let bez výraznějších konstrukčních vylepšení. CX-5 s nástupem předchozí generace přinesla zbrusu novou řadu pohonných jednotek, které mají nezvyklou kombinaci technických parametrů: celohliníkovou konstrukci, dlouhý zdvih, přímé vstřikování a především extrémní hodnotu kompresního poměru – 14,0:1 je mezi benzinovými motory dodnes rekord.

Výsledkem jsou parametry, které by u turbomotoru s objemem do 1,5 litru nebyly o moc jiné: výkon 121 kW a točivý moment 210 Nm, který však dosahuje maxima až ve čtyřech tisících otáčkách. Už ve dvou tisících je ale k dispozici zhruba 190 Nm. Jako základní motor si tedy dvoulitr Skyactiv-G na papíře nevede vůbec zle a praxe to jen potvrzuje.

Ačkoliv má v provedení s pohonem předních kol těžší převody než ve verzi 4x4, působí docela svižným dojmem. Při částečné zátěži se nenechá znervóznět nízkými otáčkami, ze kterých se ochotně a hezky zlehka vytáčí. Pozitivní dojmy potvrzuje i oficiální údaj o zrychlení – stovka by měla být otázkou 10,4 sekundy. A když přijde na věc, měl by umět CX-5 rozjet až na 201 km/h. To rozhodně neurazí.

Dynamice, ale i jízdním vlastnostem, svědčí také nízká hmotnost. Díky úsporným opatřením dosahuje pouhých 1360 kilo – tolik ještě před pár lety vážil každý druhý hatchback nižší střední třídy. Proti předchůdci má o 35 mm širší rozchod kol, tužší skelet, robustnější tlumiče a celkově přepracovaná konstrukce podvozku svědčí komfortu i stabilitě v zatáčkách.

Do hry se navíc přidává systém G-Vectoring Control, který jemnou regulací výkonu motoru zlepšuje plynulost průjezdů zatáček a pomáhá potlačovat nedotáčivost (více jsme o něm psali při prvním svezení s novou CX-5 zde). Zní to jako klišé, ale ve výsledku se tato mazda navzdory plnotučným rozměrům opravdu ovládá skoro jako dobře postavený kompakt.

Kromě zlepšení ovladatelnosti však automobilka také výrazně zapracovala na odhlučnění interiéru. CX-5 má tlustší okna, menší spáry na karoserii, stěrače schované pod kapotou, tlustší těsnění ve dveřích nebo více tlumicích materiálů pod obložením interiéru. Když se k tomu přidá tiše běžící benzinový motor, je mazda při jízdě bezprecedentně tichá. Klid na palubě dokáže narušit jedině odvalování pneumatik na hrubém asfaltu, proudění vzduchu v rychlostech nad dálničními limity nebo podmanivý křik vytočeného motoru.

Základní provedení stojí 560 900 Kč, tedy o 28 000 více než dosud, výbava je ale rozšířena o diodové světlomety a protinárazový systém. Vyšší úrovně výbavy pak přinášejí novinky jako projekční head-up displej, vyhřívání volantu, zadních sedadel, elektrické otevírání pátých dveří nebo systém RCTA, který při couvání varuje před projíždějícím vozidlem.

Ačkoliv Mazda v Česku prodává přesně polovinu aut v bohatě vybavených verzích Revolution a Revolution Top, které se pojí s nejsilnějšími motory a pohonem všech kol, základ v podobě benzinové předokolky (nabízí se jen v prvních třech z pěti existujících stupňů výbavy) má také nezanedbatelný podíl. Konkrétně 30 % a přímo v nejlevnější výbavě Emotion je každá desátá CX-5 prodaná u nás.

První vozy do Česka dorazí na konci května, Mazda letos u nás plánuje prodat 500 nových CX-5. Vzhledem k tomu, že ceník kopíruje strukturu nabídky předchozí generace, dá se předpokládat i podobný odbyt jednotlivých verzí.